День Ашура и месяц Мухаррам: между традициями, памятью и современностью — как отмечается главный день исламского календаря? День Ашура отмечается в десятый день месяца Мухаррама и имеет особое значение для мусульманского сообщества. В 2023 году день Ашура приходится на 28 июля. Лайф рассказывает о традициях и обычаях главного религиозного праздника в Исламе. 27 июля, 17:00 День Ашура отмечается в десятый день месяца Мухаррама. Фото © Агентство "Москва"/ Игорь Иванко

Что такое месяц Мухаррам?

Месяц Мухаррам — первый месяц исламского лунного календаря, установленный в период правления халифа Умара. В 2023 году он начинается 19 июля и заканчивается 16 августа. Поскольку Мухаррам — первый месяц года, то в ночь с 18-го на 19 июля последователи ислама встретили новый 1445-й год. По традиции эта дата в исламе практически не отмечается: верующие молятся в мечетях, читая проповедь о переселении пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

Начало священного для мусульман месяца Мухаррам отметили в городе Ан-Наджаф на юге Ирака. Фото © ТАСС / AP / Anmar Khalil

Мухаррам — один из четырёх запретных месяцев исламского календаря наряду с зуль-кадой, зуль-хиджей и раджабом. Название месяца говорит само за себя, ведь "харам" значит в переводе на русский язык "запретный". Это второй по значимости месяц после Рамадана.

"Воистину, число месяцев у Аллаха — 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них — запретные... И посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе" (— Сура "Покаяние", 9/36).

В месяц Мухаррам запрещено вести войны и совершать любые конфликтные действия, ведущие к кровопролитию. Верующим рекомендуется вдумчиво проанализировать свои поступки в прошедшем году, искренне раскаяться в допущенных прегрешениях и укрепиться в намерении больше их не совершать. За плохие поступки и нарушение правил в запретный месяц верующему записывается больше греха, чем в обычное время. Поэтому в дни Мухаррама мусульманину нужно совершать больше благих деяний, ведь за благие дела Всевышний щедро вознаграждает. Считается, что если провести весь запретный месяц в поклонении, то его баракат (благословение) распространится и на остальные месяцы года.

Хотя пост в запретный месяц Мухаррам не является обязательным, тем не менее, тот, кто постится в этот период по своей воле и по своему выбору, удостоится особого довольства Всевышнего. Пророк Мухаммед говорил: "После месяца Рамадан лучшим для поста является месяц Аллаха — Мухаррам, а наилучшей молитвой после обязательной является ночная молитва (тахаджжуд)".

Что такое день Ашура?

День Ашура — это десятый день священного месяца Муххарам, его название в переводе и означает "десятый". В 2023 году День Ашура приходится на 28 июля. Мусульмане верят, что в этот день произошли важнейшие события, описанные и в других религиях. К ним относятся:

День Ашура — это десятый день священного месяца Муххарам, его название в переводе и означает "десятый". Фото © ТАСС / AP / Anjum Naveed

Появление первого человека на земле — Адама, а также рождение пророка Ибрахима (Авраама);

Завершение Всемирного потопа и прибытие ковчега Нуха (Ноя) к горе Джуди;

Спасение пророка Мусы (Моисея) и иудеев от притеснений египетского фараона.

До VII века День Ашура был единым для представителей двух основных ветвей ислама — суннитов и шиитов. С момента основания исламской религии верующие вспоминали в эту дату события Ветхого Завета. Однако в октябре 680 года возле города Кербель в День Ашура в ходе междоусобицы был убит внук пророка Мухаммеда и сын святого для шиитов Али — имам Хусейн. С этих пор шииты почитают эту дату как день памяти и скорби по одному из самых значимых религиозных деятелей в истории ислама.

Традиции Дня Ашура у суннитов

В День Ашура сунниты в первую очередь вспоминают спасение пророка Мусы (Моисей). Они стараются держать добровольный пост, что было в обычае и у древних иудеев, и даже язычников. Как гласит исламская традиция, когда пророк Мухаммед увидел это, он призвал своих сторонников последовать традиции и тоже присоединиться к посту.

Видео о том, как дагестанцы проводят День Ашура © YouTube/ Супер-блюдо на день Ашура

День Ашура проходит у суннитов в более праздничной обстановке, чем у шиитов: считается, что именно в этот день первый человек Адам раскаялся в своём грехе и был прощён. В этот день принято совершать добрые поступки, готовить вкусные блюда и угощать ими не только родню, но и нуждающихся.

Традиции Дня Ашура у шиитов

Для шиитов День Ашура — день скорби и памяти о погибшем при Кербиле в 680 году имаме Хусейне. Пост в этот день обязательный, а не добровольный, как у суннитов. В Иране, Ираке и Азербайджане верующие проводят исторические реконструкции той самой битвы в память о павших последователях Али.

Самой известной традицией Дня Ашура у шиитов считается самобичевание: самые истовые мусульмане выходят на улицу и бьют себя до крови цепями, отдавая честь своим погибшим святым. Фото © ТАСС / AP / Anmar Khalil

В шиитсяких семьях в этот день проводятся поминальные обряды, обязательным атрибутом которых являются пустые кувшины и потухшие печи. Кувшины призваны напоминать о жажде, которую испытывали воины, а в печи по преданию когда-то была спрятана голова имама Хусейна.

Самой известной традицией Дня Ашура у шиитов считается самобичевание: самые истовые мусульмане выходят на улицу и бьют себя до крови цепями, отдавая честь своим погибшим святым.

Надо отметить, что сунниты тоже поминают имама Хусейна, но их традиции запрещают самобичевание и вообще нанесение себе ущерба. Поминальные обряды совершаются в более умеренной обстановке.

Как мусульмане проводят День Ашура

Итак, сунниты посвящают этот день совершению благих дел в честь событий времён Ветхого Завета, шииты проводят обряды в память об имаме Хусейне и первых последователях халифа Али. Общим для всех мусульман является традиция посещения своих больных родственников и друзей. Считается, что именно в этот день моральная помощь и поддержка многократно усиливается благодаря заступничеству Аллаха.

Общим для всех мусульман является традиция посещения своих больных родственников и друзей в День Ашура. Фото © Getty Images / cometary

Ещё одна традиция в День Ашура — материальная помощь нуждающимся. В эту памятную дату верующие особо чтят милостыню, ведь богословы говорят, что за неё в День Ашура Всевышний одарит наградой "размером с гору Ухуд".

Основное блюдо, которое подаётся на стол в день поминовения и благодарения, тоже называется "ашура". По преданию, Ной использовал остатки съестных запасов в день окончания потопа, чтобы накормить всех, кто выжил. Поэтому в разных странах состав кушания может изменяться: в Турции это, в основном, сладкое блюдо, в Азербайджане оно носит название "хедик" и готовят его из замоченных зёрен пшеницы, кукурузы, бобов, чечевицы и других. В отдельных регионах в блюдо добавляют мясо, но, как правило, это еда, состоящая из злаков. Для улучшения вкуса в неё часто добавляют орехи и фрукты.

Авторы Андрей Соколов