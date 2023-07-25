Препараты для прерывания беременности могут внести в перечень подлежащих учёту
Минздрав РФ опубликовал проект об учёте препаратов для прерывания беременности
Минздрав России предложил внести препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон в перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Раздел IV перечня ПКУ дополняется позициями "Мизопростол (лекарственные препараты)" и "Мифепристон (лекарственные препараты)" в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов", — сказано в пояснительной записке.
В проекте поясняется, что приём этих препаратов вне больниц для прерывания беременности увеличивает риск осложнений и даже может грозить летальным исходом для женщины.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о необходимости ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Такие средства нужно отнести к лекарствам предметно-количественного учёта, считает он. По мнению министра, этот процесс необходимо завершить уже в текущем году.
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