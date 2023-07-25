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25 июля, 20:00

Препараты для прерывания беременности могут внести в перечень подлежащих учёту

Минздрав РФ опубликовал проект об учёте препаратов для прерывания беременности

Минздрав России предложил внести препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон в перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Раздел IV перечня ПКУ дополняется позициями "Мизопростол (лекарственные препараты)" и "Мифепристон (лекарственные препараты)" ‎в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов", — сказано в пояснительной записке.

В проекте поясняется, что приём этих препаратов вне больниц для прерывания беременности увеличивает риск осложнений и даже может грозить летальным исходом для женщины.

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Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о необходимости ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Такие средства нужно отнести к лекарствам предметно-количественного учёта, считает он. По мнению министра, этот процесс необходимо завершить уже в текущем году.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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