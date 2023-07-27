Пора перекладывать сбережения: Что изменилось на рынках и как сейчас сохранить деньги После того как Центробанк резко повысил ключевую ставку сразу до 8,5%, стали меняться условия по вкладам. Решение регулятора отразилось на валютах и ценных бумагах. Экономисты рассказали, как сейчас защитить свои сбережения и что надо учесть, чтобы не потерять деньги. 26 июля, 22:41 В банках выросли проценты по вкладам. Обложка © ТАСС / Александр Река

Где надёжнее всего хранить деньги

Рост ключевой ставки привёл к подъёму доходностей по вкладам. Самые консервативные инвесторы могут разместить деньги на депозитах под повышенный процент — выше 8%. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

— Привлекательность банковских депозитов растёт, а сегодня это единственный ликвидный инструмент защиты сбережений при отсутствии опыта инвестирования в рисковые активы. Мы считаем, что депозиты обеспечивают относительную безопасность вложений и гарантированный доход. Однако стоит учитывать, что доходность их может быть ниже, чем у других видов инвестиций, — отметила генеральный директор "Альфа-форекса" Гузель Проценко.

После того как регулятор анонсировал свою стратегию ужесточения монетарных условий, банки видоизменяют ставки нелинейно. Показатели доходности по вкладам растут медленнее, чем, например, ставки по кредитам. Средняя доходность рублёвого вклада сейчас — около 7–7,4% годовых. На этот момент обратил внимание экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Какие инвестиции принесут наибольший доход

Курс рубля стал расти. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Среди наиболее интересных вариантов для вложения денег сейчас можно выделить облигации. ОФЗ в последние месяцы сильно упали на фоне ожиданий роста ставки. Соответственно, скоро там созреет момент для покупки под фиксированную высокую доходность около 10%. Обязательство по оплате несёт государство, и сомнений в платёжеспособности нет. Об этом рассказал Михаил Зельцер.

По его мнению, можно выбрать и акции. Они сильно уже выросли в цене, но потенциал для дальнейшего роста сохраняется. Широкий рынок в течение года может ещё прибавить до 20% с учётом дивидендов. Хороший доход могут принести, например, акции ведущих банков.

— Интересно выглядят ОФЗ — доходность по облигациям, гарантированным правительством, сейчас составляет 11,16% годовых для бумаги с обращением до 2041 года. Для защиты капитала россияне традиционно используют валюту, недвижимость, инвестиции в майнинг и драгметаллы. Здесь изменений не зафиксировано, — считает Андрей Лобода.

Для тех, кто хочет иметь повышенную доходность, следует рассмотреть вложение в российские акции. C начала 2023 года индекс Мосбиржи вырос на 40%. На рынке появляется всё больше новых историй, планируется много IPO и Pre-IPO. Pre-IPO — это отчасти новое явление для российского фондового рынка. Если раньше в Pre-IPO могли участвовать только очень богатые инвесторы и в принципе узкий круг лиц, то теперь эта возможность есть у всех. Так охарактеризовал обстановку на рынках аналитик "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов.

При этом резкий подъём ключевой ставки сразу с 7,5% до 8,5% способен сказаться и на валюте. Ужесточение ДКП — фактор в пользу рубля, и наши ожидания сводятся к укреплению нацвалюты. В ближайшие месяцы доллар вполне может прогуляться в область 85–83,5 при текущем курсе над 90. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.

Соответственно, к валютным вложениям сейчас надо отнестись достаточно аккуратно. В любом случае делать ставку на сбережения в долларах и евро экономисты не рекомендуют. Особенно тем инвесторам, которые тратят деньги преимущественно в рублях. При этом для диверсификации вложений использовать валюту можно.

Ещё один важный нюанс, который надо учитывать при выборе инвестиций: чем выше доходность, тем больше риск. Таким образом, ни в коем случае не стоит вкладывать в высокорисковые инвестиции последние деньги. Тем более не стоит пытаться получить прибыль от заёмных средств. Всегда надо учитывать вероятность потери сбережений. Также большое значение имеет и срок инвестиций. Если деньги могут понадобиться в любой момент, то лучше не гнаться за большой прибылью, а получить гарантированный доход на обычном банковском вкладе или накопительном счёте.

Авторы Нина Важдаева