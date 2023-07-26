Большой вопрос: кто кого изолировал — Запад Россию или Россия Запад Саммит "Россия – Африка" продемонстрировал, что у Москвы в партнёрах есть целый континент. 26 июля, 19:10 У Москвы в партнёрах целый континент. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Страшный сон американской администрации о развороте России после разрыва с Западом на Восток и Юг становится всё более ощутимой реальностью. Стратегическое партнёрство Москвы с Пекином — уже свершившийся факт, а открывающийся завтра в Санкт-Петербурге саммит "Россия – Африка" — яркое свидетельство того, что США и и их сателлиты в Западной Европе — далеко не весь мир.

Для участия в саммите в Россию прибыли представители 49 из 54 африканских государств. Так что неудивительно, что это мероприятие вызвало настоящую истерику в Вашингтоне. Были предприняты отчаянные попытки отговорить африканские страны от участия в саммите. В ход пошли не только увещевания, но даже шантаж и угрозы. Однако все они были проигнорированы. Своих представителей в Россию прислали подавляющее большинство африканских государств. Что наглядно продемонстрировало не только безосновательность разговоров о какой-либо изоляции России, но и то, что продолжать сотрудничество с Москвой хочет отдельный континент.

Фото © LIFE / Павел Баранов

— Сильная обеспокоенность Вашингтона саммитом "Россия — Африка" вполне понятна, поскольку африканские государства явно демонстрируют, что конфронтация Коллективного Запада с Россией их не касается и они намерены развивать сотрудничество с Москвой, так как это в их интересах. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что изоляции России, существующей в американских головах, на самом деле нет. И это для Вашингтона очень неприятная ситуация, поскольку так называемая изоляция России — это скорее псевдоизоляция для Запада, — прокомментировал ситуацию политолог Геворг Мирзаян.

История дружбы и помощи

В разворачивающейся сейчас так называемой битве за Африку у России есть одно бесспорное и очень весомое преимущество, помогающее ей выстраивать взаимовыгодные партнёрские отношения с африканскими странами. Россия никогда не была колонизатором по отношению ни к одной из африканских стран. Более того, именно благодаря СССР, одержавшему победу во Второй мировой войне, во второй половине прошлого века рухнула мировая колониальная система. И в странах Африки хорошо помнят огромную помощь, оказанную Советским Союзом, получившим свободу и независимость молодым африканским государствам.

Именно советские специалисты строили промышленные предприятия, социальные объекты, создавали инфраструктуру для африканских стран. Советские вузы принимали многие тысячи студентов из Африки, которые по возвращении на Родину помогали молодым странам добиваться новых достижений. СССР помогал африканским государствам и оборудованием, и продовольствием, и вооружением для защиты от внешних вторжений.

Фото © LIFE / Павел Баранов

Россия под руководством Владимира Путина продолжила политический курс на поддержку суверенитета государств африканского континента. Наша страна оказывает комплексную помощь странам Африки в преодолении политических, продовольственных и экономических кризисов. В российских вузах учатся тысячи студентов из Африки, российские специалисты помогают государствам континента возводить новейшие объекты инфраструктуры, а российские инструкторы проводят подготовку армий африканских государств для борьбы с внешними и внутренними угрозами.

"Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата. И конечно, продолжим всемерно содействовать африканским партнёрам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов", — говорится в приветствии, направленном президентом России Владимиром Путиным в адрес участников экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

Сотрудничество

И это не пустые слова. В сфере торговли Россия восстановила контакты со своими традиционными партнёрами в Африке: ЮАР, Египтом, Алжиром, Марокко, Тунисом, Суданом, Эритреей и Эфиопией.

Россия возродила программы обучения африканских специалистов в вузах страны. Ежегодно тысячи студентов из стран Африки обучаются в России передовым знаниям и технологиям для дальнейшего использования в своих государствах и с большой признательностью вспоминают российские вузы и годы, проведённые в России. Важным вектором сотрудничества стало обеспечение безопасности. Россия помогла многим странам Африки модернизировать свои армии и уничтожить боевиков, спонсируемых странами Запада.

Фото © LIFE / Павел Баранов

Сегодня Африка — это мировой лидер по темпам роста потребления. Африканские страны готовы купить практически всё, что может предложить Россия: продовольствие, нефтепродукты, сельскохозяйственную технику, системы связи, энергетическое и промышленное оборудование, самолёты, трубы, удобрения и т.д. Так что планируемый рост товарооборота России с Африкой с нынешних 18–19 миллиардов долларов может вырасти до 200 миллиардов в год. Это выглядит вовсе не как преувеличение, а как начальный этап дальнейшего сотрудничества.

— Ведущие державы мира сейчас соревнуются за влияние на африканские страны. Африка перестала быть символом отсталости. Она быстро превращается в динамично развивающийся регион, обладающий значительным не только сырьевым, но и инновационным потенциалом. И в свете конфронтации Коллективного Запада с Россией Африка представляет собой весьма важный регион с точки зрения возможности или невозможности изоляции России, — пояснил Геворг Мирзаян.

Пока в этой "битве за Африку" Россия явно не выглядит проигрывающей стороной. Саммит "Россия — Африка" станет ещё одним шагом в развитии сотрудничества нашей страны со странами этого континента.

"Сегодня Африка всё более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира… Уверен, что форум придаст дополнительный импульс нашему политическому и гуманитарному взаимодействию на долгосрочную перспективу, станет важным событием в российско-африканских отношениях и обеспечит им ещё более комплексный, всеобъемлющий характер", — отметил в своем приветствии Владимир Путин.

Авторы Владимир Дюжий