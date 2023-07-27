"Я твой уран АЭС шатал": чем закончится антифранцузский переворот в Нигере Удастся ли военным стабилизировать ситуацию в стране и не последует ли западное вторжение в Нигер, который Париж давно считает своей урановой колонией. 27 июля, 11:53 Что известно о военном перевороте в Нигере и реакции Запада на последние новости. Обложка © Getty Images / David Zorrakino / Europa Press

Причины госпереворота в Нигере

В африканской Республике Нигер военные совершили госпереворот, сместив с поста профранцузского президента Мохамеда Базума. Полковник Амаду Абдраман в эфире национального телевидения зачитал коммюнике солдат: "Мы положили конец режиму, который вы знаете по плохому управлению и обеспечению безопасности". Границы страны сейчас перекрыты, по всей республике объявлен комендантский час. В странах Запада ситуация вызвала истерику и негатив. Кстати, Базум был одним из немногих африканских лидеров, отказавшихся участвовать в саммите Россия – Африка, проходящем в Петербурге.

Солдаты в Нигере выступили по телевидению, чтобы объявить об отставке президента Мохамеда Базума. Фото © t.me / Канал Визионера

Военные, которые свергли президента, представляют национальную армию, ведущую сейчас ожесточённые бои с группировками Исламского государства* (ИГИЛ* — запрещённая в РФ организация), которые находятся к югу от Сахары. Страны Сахарской дуги, в том числе и Нигер, опасаются падения своих государств перед угрозой вторжения радикалов ИГИЛ*.

В Нигере накоплено множество обид на бывшую митрополию — Францию, которая формально поддерживает национальные вооружённые силы, но больше занята проблемами удержания контроля над африканскими государствами, напоминает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

— Прозападный путь Нигера ничего, кроме крайнего разочарования во Франции, жителям этой страны не дал. Это и есть глубинная причина недовольства и свержения профранцузского президента, — считает Андрей Суздальцев.

Республика Нигер в Западной Африке на карте мира

Нигер — бедная страна, которая находится в самом центре Африканского континента. При этом, как и другие страны Африки, имеет длительную историю военных переворотов. С 2010 года было минимум четыре попытки военного мятежа. Инфографика © LIFE

Нигер — бедная страна с 25-миллионным населением, обладающая серьёзным ресурсом — ураном. Это главный поставщик Франции, который отправляет туда до 50% сырья. То есть для Парижа это стратегический вопрос.

Интервенция США и Европы после госпереворота в Нигере

Огромные запасы урана в Нигере могут сыграть особую роль в военно-политическом конфликте, ведь в республике расположена американская военно-воздушная база.

Boeing C-17 Globemaster III на авиабазе США ​​201 в Нигере. Фото © Wikipedia / U.S. Air Force photo

— Нахождение базы США на территории страны может в корне поменять ситуацию, — уверен доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Речь, по его словам, идёт о западной интервенции в каком угодно формате.

"Переброска на авиабазу военных сил займёт буквально несколько часов, для этого не нужны большие контингенты. Это вопрос компетенций", — полагает профессор.

— Сейчас десантники на военной базе пристально следят за развитием ситуации в Нигере и не вмешиваются, но мы не знаем, как будут развиваться события, — говорит Суздальцев. — Политики в США возмущаются, что Нигер выходит из-под контроля западного мира. Появилась информация, что военные Нигера имеют рабочие контакты с размещёнными в соседних государствах Сахарской дуги подразделениями ЧВК "Вагнер", и представители частной компании от этого не отказываются. Они действительно контактируют почти со всеми странами.

США и страны Евросоюза осудили военный госпереворот, призвав к немедленному освобождению смещённого президента, который "последовательно выступал за демократические принципы". Нигер стал седьмой страной на континенте, в которой произошёл переворот в течение трёх последних лет. Если вспомнить, как ухудшились отношения с Западом таких соседей Нигера, как Мали или Судан, то на первый план выходит отказ Европы и США помогать Африке в борьбе с терроризмом. Нужда в деньгах и противодействии исламистам заставляет государства континента просить денег и военной помощи у Китая и России.

Начнётся ли вторжение военных США в Нигер? 0 Да, другого выхода у них нет Нет, они не будут вмешиваться Вмешаться могут французские военные, которых ЧВК выгнала из Мали

Авторы Елена Ладилова