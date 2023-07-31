Россиянам назвали топ фестивалей лета, на которых можно не только повеселиться, но и заработать кэшбэк Тинькофф стал партнёром лучших фестивалей этого лета 31 июля, 11:36 Фото предоставлено Лайфу

Реклама. АО "Тинькофф Банк". ИНН: 7710140679. Erid: 2Vtzqv4FwR7 Хоть лето и перевалило за середину, грустить рано, ведь впереди нас ждут любимые фестивали и активности на любой вкус: музыка, ленд-арт, медиаискусство, стендап, спорт — всё, что душе угодно. Но об этом ниже. А провести время с выгодой поможет Тинькофф, который поддерживает то, что любят москвичи.

Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS. Миссия фестиваля — сделать медиаискусство понятным и доступным для всех зрителей без исключения. Посмотреть красоту можно в Нижнем Новгороде 25–27 августа. Что приятного ждёт от Тинькофф: повышенный кэшбэк на покупку билета на концерт певицы Сюзанны до 30%.

Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS. Фото предоставлено Лайфу

Серия летних музыкальных концертов под открытым небом Summersound — фестиваль, ставший визитной карточкой московского лета, который доказал, что совсем не обязательно выезжать за пределы города, если хочешь насладиться драйвовыми живыми выступлениями самых актуальных артистов. Что приятного ждёт от Тинькофф: при покупке билетов на фестиваль в приложении Тинькофф — кэшбэк до 30% (зависит от подписки);

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Фестиваль Summersound. Фото предоставлено Лайфу

Стендап-тур популярного комика Евгения Чебаткова по России. Ждите в своём городе с 22 сентября по 30 ноября. Что приятного ждёт от Тинькофф: повышенный кэшбэк до 30% при покупке билетов в приложении;

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Евгений Чебатков. Фото предоставлено Лайфу

"Смешарики. Искусство быть круглым" — масштабная выставка, приуроченная к 20-летию культового анимационного проекта. В основе экспозиции — тематические пространства, посвящённые основным персонажам, их философии, особенностям характера и миссии в проекте. Кстати, это будет интересно не только детям, но и взрослым, ведь каждый Смешарик — не только герой сериала, но и архетипический образ, который веками существует в мировой культуре и отражает каждого из нас. Посмотреть можно в Москве, на "Хлебозаводе", до конца сентября. Что приятного ждёт от Тинькофф: 10% кэшбэк при покупке билетов онлайн любой картой Тинькофф и 50% при оплате картой Тинькофф Джуниор;

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Выставка "Смешарики. Искусство быть круглым". Фото предоставлено Лайфу

Трейловый фестиваль Rosa Wild Trail — это 180 километров самого сложного горного трейла России, 11 дистанций для любого возраста и уровня подготовки, две тысячи участников семейного спортивного фестиваля в бархатный сезон. Забеги, которые состоятся 8–10 сентября в Сочи, — это возможность продлить уходящее лето на пляжах Чёрного моря, уникальный шанс открыть новые маршруты в красивейших горах, отдых на любой вкус в субтропической климатической зоне. Что приятного ждёт от Тинькофф: приоритетная выдача стартовых пакетов для клиентов Тинькофф;

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а на финише вас будет ждать уютная лаундж-зона Тинькофф, где гости смогут отдохнуть в тени шатра, попить воды, прийти в себя после забега и поделиться впечатлениями с друзьями и родными.

Трейловый фестиваль Rosa Wild Trail. Фото предоставлено Лайфу

Фестиваль электронной музыки SIGNAL — ведущий фестиваль и пространство для творческой свободы многотысячного комьюнити. А состоится он в уже знакомом нам арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области 17–20 августа. Концепция взаимной поддержки и процесса совместного создания утопического мира музыки, архитектуры и искусства стала главной темой этого года. Что приятного ждёт от Тинькофф: кэшбэк при покупке билетов в приложении;

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Фестиваль электронной музыки SIGNAL. Фото предоставлено Лайфу

Фестиваль электронной музыки "Планета К-30" — место лучших вечеринок летнего Петербурга, где можно танцевать без остановки. В течение двух дней — 4 и 5 августа — в культурном квартале "Брусницын" выступят Shortparis, Хаски, Denis Simachev, Механический пёс, Bad Balance, Директор Всего и другие. Что приятного ждёт от Тинькофф: билеты в приложении Тинькофф с кэшбэком до 20%;

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Фестиваль электронной музыки "Планета К-30". Фото предоставлено Лайфу

Фестиваль дрифта Drift Expo Track Mode — это люди, автомобили, инженеры, которые создают эти автомобили, ключевые комьюнити, здесь будут все представители дрифт-культуры страны. Это уникальная возможность пообщаться с пилотами и единомышленниками в непринуждённой обстановке. Все, кто имеет отношение к дрифту, соберутся 16–17 сентября на автодроме Moscow Raceway в Подмосковье. Что приятного ждёт от Тинькофф: 27 июля стартовал недельный пресейл билетов в приложении Тинькофф с кэшбэком до 30%;

удобная зона Тинькофф на фестивале с кучей активностей и возможностью отдохнуть.

Drift Expo Track Mode. Фото © Vk.com/Drift Expo

Ледовое шоу "История любви Шахерезады". Татьяна Навка привезёт в Сочи своё грандиозное шоу. Созданная по мотивам знаменитого и любимого всеми собрания арабских сказок и новелл "Тысяча и одна ночь", история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады предстанет перед зрителями в формате красочного музыкально-театрального шоу на льду, не имеющего аналогов в мире. Увидеть воочию можно до 20 августа. Что приятного ждёт от Тинькофф: кэшбэк при покупке в приложении.

Ледовое шоу "История любви Шахерезады". Фото © Vk.com/Навка Шоу

Музыкальный фестиваль "Антон тут рядом" — это не обычный фест: он проходит ежегодно в поддержку детей и взрослых с аутизмом. Мероприятие полностью благотворительное, все артисты поддерживают фонд и выступают бесплатно. В этом году — 23 августа — на площадке "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге выступят Kedr Livanskiy, группы "Наадя" и "Макодзеба", а также инклюзивные Оркестр "Тут рядом" и эмбиент-эксперимент "смешали чувства". Генеральным партнёром фестиваля стал Тинькофф. Что полезного ждёт от Тинькофф: Тинькофф помогает возвести специальный подиум для гостей с ограниченными возможностями;

специальная зона проекта Тинькофф "Рядом с теми, кто помогает", где расскажут о социальных проектах компании.

Музыкальный фестиваль "Антон тут рядом". Фото © сайт фестиваля "Антон тут рядом"

С порядком предоставления кэшбэка можно ознакомиться на сайте Тинькофф.

Авторы Александра Вишнякова