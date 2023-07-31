Россиянам назвали топ фестивалей лета, на которых можно не только повеселиться, но и заработать кэшбэк

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Тинькофф стал партнёром лучших фестивалей этого лета

31 июля, 11:36
<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

Фото предоставлено Лайфу

Реклама. АО "Тинькофф Банк". ИНН: 7710140679. Erid: 2Vtzqv4FwR7

Хоть лето и перевалило за середину, грустить рано, ведь впереди нас ждут любимые фестивали и активности на любой вкус: музыка, ленд-арт, медиаискусство, стендап, спорт — всё, что душе угодно. Но об этом ниже. А провести время с выгодой поможет Тинькофф, который поддерживает то, что любят москвичи.

Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS. Миссия фестиваля — сделать медиаискусство понятным и доступным для всех зрителей без исключения. Посмотреть красоту можно в Нижнем Новгороде 25–27 августа.

Что приятного ждёт от Тинькофф:

  • повышенный кэшбэк на покупку билета на концерт певицы Сюзанны до 30%.
Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS. Фото предоставлено Лайфу

Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS. Фото предоставлено Лайфу

Серия летних музыкальных концертов под открытым небом Summersound фестиваль, ставший визитной карточкой московского лета, который доказал, что совсем не обязательно выезжать за пределы города, если хочешь насладиться драйвовыми живыми выступлениями самых актуальных артистов.

Что приятного ждёт от Тинькофф:

  • при покупке билетов на фестиваль в приложении Тинькофф — кэшбэк до 30% (зависит от подписки);
  • специальная категория VIP-билетов "Тинькофф город", которая гарантирует проход без очереди. Такие билеты в продаже в приложении Тинькофф всегда доступны с 10-процентной скидкой. Также на билет будет распространяться программа лояльности Тинькофф;
  • 10% кэшбэк при оплате картой Тинькофф напитков в барах фестиваля.
Фестиваль Summersound. Фото предоставлено Лайфу

Фестиваль Summersound. Фото предоставлено Лайфу

Стендап-тур популярного комика Евгения Чебаткова по России. Ждите в своём городе с 22 сентября по 30 ноября.

Что приятного ждёт от Тинькофф:

  • повышенный кэшбэк до 30% при покупке билетов в приложении;
  • розыгрыш билетов в приложении.
Евгений Чебатков. Фото предоставлено Лайфу

Евгений Чебатков. Фото предоставлено Лайфу

"Смешарики. Искусство быть круглым" — масштабная выставка, приуроченная к 20-летию культового анимационного проекта. В основе экспозиции — тематические пространства, посвящённые основным персонажам, их философии, особенностям характера и миссии в проекте. Кстати, это будет интересно не только детям, но и взрослым, ведь каждый Смешарик — не только герой сериала, но и архетипический образ, который веками существует в мировой культуре и отражает каждого из нас. Посмотреть можно в Москве, на "Хлебозаводе", до конца сентября.

Что приятного ждёт от Тинькофф:

  • 10% кэшбэк при покупке билетов онлайн любой картой Тинькофф и 50% при оплате картой Тинькофф Джуниор;
  • розыгрыш билетов в приложении;
  • кэшбэк 10% при оплате картами Тинькофф любой позиции из меню Тинькофф кафе.
Выставка "Смешарики. Искусство быть круглым". Фото предоставлено Лайфу

Выставка "Смешарики. Искусство быть круглым". Фото предоставлено Лайфу

Трейловый фестиваль Rosa Wild Trail — это 180 километров самого сложного горного трейла России, 11 дистанций для любого возраста и уровня подготовки, две тысячи участников семейного спортивного фестиваля в бархатный сезон. Забеги, которые состоятся 8–10 сентября в Сочи, — это возможность продлить уходящее лето на пляжах Чёрного моря, уникальный шанс открыть новые маршруты в красивейших горах, отдых на любой вкус в субтропической климатической зоне.

Что приятного ждёт от Тинькофф:

  • приоритетная выдача стартовых пакетов для клиентов Тинькофф;
  • кэшбэк 20% при регистрации на забег Тинькофф Rosa Wild Trail и оплате слота картами Тинькофф;
  • а на финише вас будет ждать уютная лаундж-зона Тинькофф, где гости смогут отдохнуть в тени шатра, попить воды, прийти в себя после забега и поделиться впечатлениями с друзьями и родными.
Трейловый фестиваль Rosa Wild Trail. Фото предоставлено Лайфу

Трейловый фестиваль Rosa Wild Trail. Фото предоставлено Лайфу

Фестиваль электронной музыки SIGNAL ведущий фестиваль и пространство для творческой свободы многотысячного комьюнити. А состоится он в уже знакомом нам арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области 17–20 августа. Концепция взаимной поддержки и процесса совместного создания утопического мира музыки, архитектуры и искусства стала главной темой этого года.

Что приятного ждёт от Тинькофф:

  • кэшбэк при покупке билетов в приложении;
  • эксклюзивная продажа в приложении Тинькофф отдельного типа билетов Signal* Тинькофф (на двух человек);
  • кэшбэк 10% при пополнении браслетов для оплаты любых позиций из меню в официальных барах фестиваля.
Фестиваль электронной музыки SIGNAL. Фото предоставлено Лайфу

Фестиваль электронной музыки SIGNAL. Фото предоставлено Лайфу

Фестиваль электронной музыки "Планета К-30" место лучших вечеринок летнего Петербурга, где можно танцевать без остановки. В течение двух дней — 4 и 5 августа — в культурном квартале "Брусницын" выступят Shortparis, Хаски,

Denis Simachev, Механический пёс, Bad Balance, Директор Всего и другие.

Что приятного ждёт от Тинькофф:

  • билеты в приложении Тинькофф с кэшбэком до 20%;
  • 4 августа до полуночи при пополнении карты фестиваля с карты Тинькофф кэшбэк 10%.
Фестиваль электронной музыки "Планета К-30". Фото предоставлено Лайфу

Фестиваль электронной музыки "Планета К-30". Фото предоставлено Лайфу

Фестиваль дрифта Drift Expo Track Mode это люди, автомобили, инженеры, которые создают эти автомобили, ключевые комьюнити, здесь будут все представители дрифт-культуры страны. Это уникальная возможность пообщаться с пилотами и единомышленниками в непринуждённой обстановке. Все, кто имеет отношение к дрифту, соберутся 16–17 сентября на автодроме Moscow Raceway в Подмосковье.

Что приятного ждёт от Тинькофф:

  • 27 июля стартовал недельный пресейл билетов в приложении Тинькофф с кэшбэком до 30%;
  • удобная зона Тинькофф на фестивале с кучей активностей и возможностью отдохнуть.
Drift Expo Track Mode. Фото © Vk.com/Drift Expo

Drift Expo Track Mode. Фото © Vk.com/Drift Expo

Ледовое шоу "История любви Шахерезады". Татьяна Навка привезёт в Сочи своё грандиозное шоу. Созданная по мотивам знаменитого и любимого всеми собрания арабских сказок и новелл "Тысяча и одна ночь", история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады предстанет перед зрителями в формате красочного музыкально-театрального шоу на льду, не имеющего аналогов в мире. Увидеть воочию можно до 20 августа.

Что приятного ждёт от Тинькофф:

  • кэшбэк при покупке в приложении.
Ледовое шоу "История любви Шахерезады". Фото © Vk.com/Навка Шоу

Ледовое шоу "История любви Шахерезады". Фото © Vk.com/Навка Шоу

Музыкальный фестиваль "Антон тут рядом" это не обычный фест: он проходит ежегодно в поддержку детей и взрослых с аутизмом. Мероприятие полностью благотворительное, все артисты поддерживают фонд и выступают бесплатно. В этом году — 23 августа — на площадке "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге выступят Kedr Livanskiy, группы "Наадя" и "Макодзеба", а также инклюзивные Оркестр "Тут рядом" и эмбиент-эксперимент "смешали чувства".

Генеральным партнёром фестиваля стал Тинькофф.

Что полезного ждёт от Тинькофф:

  • Тинькофф помогает возвести специальный подиум для гостей с ограниченными возможностями;
  • специальная зона проекта Тинькофф "Рядом с теми, кто помогает", где расскажут о социальных проектах компании.
Музыкальный фестиваль "Антон тут рядом". Фото © сайт фестиваля "Антон тут рядом"

Музыкальный фестиваль "Антон тут рядом". Фото © сайт фестиваля "Антон тут рядом"

С порядком предоставления кэшбэка можно ознакомиться на сайте Тинькофф.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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