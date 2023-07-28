От маркетинга до магии: Отмечаем День PR-специалиста День PR-специалиста отмечается 28 июля каждого года. Этот праздник посвящён признанию важной роли, которую играют PR-специалисты в современном мире коммуникаций и бизнеса. 27 июля, 21:01 А вы знаете, когда отмечается День PR-специалиста? Обложка © Getty Images

PR (Public relations) — это область профессиональной деятельности, связанная с управлением общественными отношениями и коммуникациями между организацией и её целевой аудиторией. PR-специалисты (которых часто называют пиарщики) занимаются созданием и поддержкой положительного имиджа компании или организации, а также управлением информационными потоками и связями с общественностью.

Когда отмечают день PR-специалиста

В нашей стране пиарщики получили официальное государственное признание как профессионалы 28 июля 2003 года, когда Министром труда и социального развития РФ было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в ОКПДТР. В справочник тогда внесли характеристики следующих должностей: заместитель директора по связям с общественностью, начальник отдела по связям с общественностью, менеджер по связям с общественностью и специалист по связям с общественностью.

Начиная с 28 июля 2004 года День PR‑специалиста традиционно празднуется во всех регионах России.

Кто такие пиарщики и чем они занимаются

Не стоит путать профессии рекламщика и пиарщика. Если рекламщики занимаются исключительно рекламой продукта или бренда, то пиарщики, или специалисты по пиару, являются профессионалами в области Public relations — связей с общественностью. Они занимаются разработкой и реализацией стратегий по продвижению и управлению имиджем организации, товара или услуги. Работа пиарщика направлена на создание положительного образа и установление доверия к клиенту или бренду.

Видео о том, чем занимается PR-менеджер, работает ли в России институт репутации и как понять, что PR-отдел работает хорошо © YouTube / "10 минут, чтобы узнать о профессии PR-менеджер" / "UTV Оренбург"

Основная задача пиарщиков заключается в формировании и поддержании связей с различными заинтересованными сторонами, такими как клиенты, инвесторы, партнёры, СМИ и общественность. Они разрабатывают стратегии коммуникаций, которые помогают представить клиента в наилучшем свете и привлечь внимание к его продукту или услуге.

Пиарщики проводят анализ рынка и конкурентов, чтобы определить целевую аудиторию и разработать эффективные методы коммуникации с ней. Они могут использовать различные инструменты пиара, такие как пресс-релизы, статьи в СМИ, организацию мероприятий, создание и поддержка аккаунтов в социальных сетях, блоги и другие онлайн-платформы.

Пиарщики также занимаются управлением кризисными ситуациями. В случае возникновения проблем или негативной информации о клиенте они разрабатывают стратегии по минимизации ущерба для репутации и образа компании. Они могут работать с журналистами и СМИ, чтобы предоставить точную информацию и контролировать распространение негативных новостей.

Кроме того, пиарщики могут заниматься созданием и поддержкой партнёрских отношений с другими организациями или брендами. Они могут организовывать совместные мероприятия, проводить презентации и пресс-конференции, а также участвовать в переговорах и заключении договоров.

В целом пиарщики играют важную роль в формировании образа и имиджа организации или бренда. Они помогают клиентам достичь своих целей путём эффективного использования коммуникационных стратегий и инструментов.

Пиарщик и маркетолог — в чём разница

Многие путают пиарщиков, имиджмейкеров и маркетологов. Фото © Shutterstock

Ещё одной схожей профессией является профессия маркетолога. Но пиарщик и маркетолог — это две разные профессии, которые имеют сходные, но всё же отличающиеся функции и задачи. Оба специалиста занимаются продвижением продуктов, услуг или брендов, но подходят к этому с разных сторон и используют различные инструменты.

Пиарщик (от английского public relations) — это специалист по связям с общественностью. Он отвечает за создание и поддержание положительного имиджа компании или персоны в глазах широкой публики. Пиарщик занимается формированием и распространением информации о компании или персоне через СМИ, социальные сети, организацию пресс-конференций, мероприятий и т.д. Он также занимается управлением кризисными ситуациями и репутацией компании.

Маркетолог (от английского marketing) — это специалист по маркетингу. Он отвечает за позиционирование продукта или услуги на рынке, привлечение и удержание клиентов, а также увеличение продаж. Маркетолог разрабатывает стратегии маркетинга, проводит исследования рынка и анализ конкурентов, определяет целевую аудиторию, разрабатывает маркетинговые кампании и рекламные материалы.

Основное отличие между пиарщиком и маркетологом заключается в том, что пиарщик сконцентрирован на создании и поддержании положительного имиджа компании или персоны, в то время как маркетолог фокусируется на продвижении продукта или услуги на рынке и увеличении продаж. Пиарщик работает с общественностью и СМИ, в то время как маркетолог использует различные инструменты маркетинга, такие как реклама, PR-акции, социальные сети и другие.

В итоге пиарщик и маркетолог — это два разных специалиста, которые имеют схожие цели, но разные подходы и инструменты для достижения этих целей. Для успешного выполнения задач в компаниях обычно практикуют комплексный подход, когда на конечный результат работают все: пиарщики, маркетологи, рекламщики, имиджмейкер.

Как отмечают день PR-специалиста

В России профессия пиарщика очень востребована. Фото © Freepik / master1305

В этот день PR-специалисты обычно проводят различные мероприятия, устраивают конференции, семинары, тренинги и другие формы обучения для профессионалов в сфере PR. Популярностью пользуются встречи и собрания для обмена опытом и знаниями, а также для создания новых связей и партнёрств.

Важной частью празднования Дня PR-специалиста является награждение лучших представителей этой профессии. Проходят церемонии награждения, где выдаются премии за достижения в области PR. Такие награды могут быть вручены как отраслевыми организациями, так и государственными учреждениями или другими профессиональными организациями.

В День PR-специалиста ведётся активная работа по пропаганде и популяризации профессии. Организуются медиакампании, в которых PR-специалисты делятся своим опытом и знаниями с широкой аудиторией. Такие кампании могут включать публикации в СМИ, интервью, участие в телевизионных и радиопередачах, а также активное присутствие пиарщиков в социальных сетях.

Важно отметить, что День PR-специалиста является не только поводом для празднования, но и возможностью для пиарщиков обратить внимание на свою профессию и её значимость. Это время для обсуждения актуальных тем и вызовов, с которыми сталкиваются PR-специалисты, а также для обмена лучшими практиками и развития профессиональных навыков.

Где и сколько учиться на пиарщика

Для того чтобы стать пиарщиком, необходимо получить специальное образование и обзавестись соответствующей квалификацией. Обучение на PR-специалиста предоставляется в различных учебных заведениях, таких как университеты, колледжи и специализированные школы. Продолжительность обучения и требования к поступающим могут незначительно отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения и программы обучения.

Одним из самых распространённых путей для получения образования в области пиара является бакалавриат в области связей с общественностью или маркетинга. Эти программы предлагают широкий спектр курсов, которые позволяют студентам освоить основные принципы и навыки пиара. Обычно продолжительность бакалавриата составляет три-четыре года.

Кроме того, существуют также магистерские программы по пиару, которые предлагают более глубокое изучение этой области. Программы магистратуры часто ориентированы на студентов с бакалаврской степенью в связях с общественностью, маркетинге или смежных областях. Продолжительность магистратуры обычно составляет один-два года.

Кроме формального образования существуют также различные курсы и тренинги, которые предлагаются профессиональными организациями и институтами. Эти курсы могут быть полезны для тех, кто уже имеет определённый опыт работы в пиаре и хочет углубить свои знания и навыки.

Важно отметить, что требования к поступающим и программы обучения могут различаться в разных странах и учебных заведениях. Поэтому рекомендуется обратиться к конкретным университетам или колледжам, чтобы получить подробную информацию о требованиях и программах обучения.

Какие качества нужны для успешной работы в сфере PR

Направление "реклама и PR" есть почти во всех гуманитарных вузах. Фото © Getty Images

Для успешной работы в сфере PR (отношений с общественностью) необходимо обладать рядом качеств, которые помогут эффективно выполнять свои обязанности и достигать поставленных целей. Вот некоторые из ключевых качеств, которые могут быть полезными для работы в этой сфере:

Коммуникативные навыки. Одним из самых важных качеств для работы в PR являются отличные коммуникативные навыки. PR-специалист должен быть способен эффективно и ясно выражать свои мысли как в письменной, так и в устной форме. Он должен уметь адаптироваться к различным аудиториям и использовать разные коммуникационные каналы, чтобы достичь желаемого эффекта. Стратегическое мышление. Успешный PR-специалист должен обладать стратегическим мышлением и уметь разрабатывать долгосрочные планы и стратегии для достижения поставленных целей. Он должен иметь хорошее понимание бизнес-процессов и целей организации, чтобы эффективно позиционировать её на рынке и управлять репутацией. Креативность. PR-специалисту необходимо быть креативным и инновационным в своём подходе к работе. Он должен уметь придумывать оригинальные идеи и концепции, которые привлекут внимание целевой аудитории и помогут достичь поставленных целей. Креативность также позволяет PR-специалисту находить нестандартные решения для различных ситуаций и проблем, с которыми он может столкнуться. Умение работать под давлением. Работа в сфере PR часто связана с высоким уровнем стресса и давления. PR-специалист должен быть способен эффективно работать в условиях сжатых сроков, быстро принимать решения и управлять несколькими проектами одновременно. Он должен быть готов к неожиданным ситуациям и уметь сохранять спокойствие и профессионализм в любых обстоятельствах. Аналитические навыки. PR-специалист должен обладать хорошими аналитическими навыками, чтобы эффективно оценивать результаты своей работы и принимать обоснованные решения на основе данных и фактов. Он должен уметь анализировать рынок, конкурентов, тренды и мнения целевой аудитории, чтобы разрабатывать эффективные стратегии PR. Социальные навыки. Пиарщику необходимо иметь хорошие социальные навыки, чтобы устанавливать и поддерживать отношения с различными заинтересованными сторонами, включая клиентов, журналистов, блогеров и общественность в целом. Он должен быть дипломатичным и уметь эффективно общаться с людьми из разных культур и профессиональных сфер. Гибкость и адаптивность. PR-специалист должен быть гибким и адаптивным к изменяющимся условиям и требованиям. Он должен быть готов к быстрым изменениям планов и стратегий, а также к работе в различных отраслях и с разными типами клиентов. Знание медиа и технологий. PR-специалисту необходимо иметь хорошее понимание медиаландшафта и умение использовать различные медиаканалы для достижения своих целей. Он должен быть в курсе последних тенденций в области медиа и технологий, чтобы эффективно использовать их в своей работе. Умение работать в команде. Пиарщику часто приходится работать в команде с другими специалистами, такими как маркетологи, дизайнеры, имиджмейкеры, журналисты и т.д. Он должен быть хорошим командным игроком и уметь эффективно сотрудничать с коллегами для достижения общих целей. Этичность. PR-специалист должен придерживаться высоких этических стандартов в своей работе. Он должен быть честным, надёжным и ответственным перед своими клиентами, обществом и профессиональными стандартами PR.

В целом успешная работа в сфере PR требует сочетания различных качеств, таких как коммуникативные навыки, стратегическое мышление, креативность, умение работать под давлением, аналитические навыки, социальные навыки, гибкость и адаптивность, знание медиа и технологий, умение работать в команде и этичность.

Как развивается PR в России

Средняя зарплата пиарщика в Москве — 90 тысяч рублей. Фото © Freepik / pressfoto

PR (Public relations) в России является динамично развивающейся отраслью, которая играет важную роль в коммуникации между организациями и их аудиторией. В последние годы PR стал неотъемлемой частью бизнес-стратегий и маркетинговых планов компаний в нашей стране. Этот процесс развивается под влиянием различных факторов, таких как технологические инновации, изменения в общественном мнении и поведении потребителей, а также политические и экономические изменения.

Одним из основных факторов, способствующих развитию PR в России, является рост числа компаний и организаций, которые осознают важность эффективной коммуникации с публикой. В условиях конкурентной среды и информационного перенасыщения компании стремятся выделиться на рынке и привлечь внимание своей целевой аудитории. PR помогает им создать положительный имидж и установить доверительные отношения с клиентами, партнёрами и общественностью.

Технологические инновации также оказывают значительное влияние на развитие PR в России. С развитием Интернета и социальных сетей коммуникация стала более оперативной и доступной. Компании активно используют онлайн-платформы для распространения информации, взаимодействия с аудиторией и управления своим имиджем. Благодаря социальным сетям компании могут непосредственно общаться с клиентами, отвечать на их вопросы и предлагать персонализированные решения.

Изменения в общественном мнении и поведении потребителей также оказывают влияние на развитие PR в России. Современные потребители становятся всё более информированными и требовательными. Они ожидают от компаний прозрачности, этичности и социальной ответственности. PR помогает компаниям установить долгосрочные отношения с клиентами, показать свою экспертность и доказать ценность своих продуктов или услуг.

Политические и экономические изменения также оказывают влияние на развитие PR в России. В условиях глобализации и интеграции в мировую экономику компании сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новым требованиям и стандартам. PR помогает им преодолеть языковые и культурные барьеры, установить деловые связи и привлечь иностранных партнёров или инвесторов.

PR в России продолжает развиваться и становиться всё более важным инструментом для достижения бизнес-целей компаний. Он помогает создать доверительные отношения с аудиторией, положительный имидж и эффективно коммуницировать с клиентами, партнёрами и общественностью.

Авторы Андрей Ананьев