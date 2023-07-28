Завершилась реконструкция московского городского вокзала Тимирязевская МЦД-1 Реконструкция вокзала улучшила транспортное обслуживание, и теперь более 150 тысяч москвичей, проживающих в районах Тимирязевский и Бутырский, могут перемещаться с комфортом по своему городу. 28 июля, 07:00 Фото © Mos.ru / М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На севере столицы после реконструкции открылся новый московский городской вокзал Тимирязевская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Поскольку в первое время работы станции МЦД-1 её платформа была неудобна для пассажиров, московские власти решили её перестроить и сделать более удобной.

Вокзал Тимирязевская расположен в одноимённом районе между станциями Окружная и Савёловская. С него пассажиры могут сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро и маршруты наземного городского транспорта.

Фото © Mos.ru / М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До начала реконструкции станция Тимирязевская не соответствовала современным стандартам московского транспорта. Работы по её комплексной реконструкции начались в 2019 году в рамках проекта развития МЦД-1 и велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов. Для пассажиров на этот период возвели временные платформы и мост, что позволило сохранить здесь остановку для поездов первого диаметра.

В результате на МЦД-1 создан ещё один современный вокзал общей площадью свыше восьми тысяч квадратных метров, включающий в себя: две новые высокие платформы, оборудованные навесами на всю длину, защищающими пассажиров от солнца и осадков, информационными табло, лавочками и стойками SOS; подземный пассажирский вестибюль, интегрированный со станцией метро "Тимирязевская", с выходами к Дмитровскому шоссе, улицам Яблочкова и Фонвизина, оборудованный турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.

Столица постепенно на базе таких транспортных узлов между метро и железной дорогой строит настоящие городские вокзалы, которые нисколько не хуже станций метро: с эскалаторами, лифтами, кассовыми и торговыми залами. В итоге соединяются метро и железная дорога, а также разные микрорайоны.

Московские центральные диаметры связывают Москву с областью.Этр совместный проект властей Москвы, Мособласти, РЖД, Минтранса России. Первыми были открыты МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск). Их создавали на базе уже существовавшей пригородной железнодорожной инфраструктуры, модернизируя устаревшие пути и станции. Теперь это современные вокзалы с турникетами, билетными кассами, эскалаторами, лифтами, туалетами и информационными табло.

Поезда московских центральных диаметров перевозят в среднем 620 тысяч пассажиров в сутки, в том числе МЦД-1 — 270 тысяч и МЦД-2 — 350 тысяч человек. Движение по первым диаметрам наземного метро было открыто 21 ноября 2019 года. Теперь уже работает 62 станции, на 23 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Всего с момента открытия МЦД поезда перевезли по диаметрам свыше 600 миллионов пассажиров. Развитие транспортной доступности входит в круг приоритетных проектов города.

Авторы Альбина Александрова