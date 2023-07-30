С днём рождения, ВМФ России: Честь, слава, мужество на морском просторе День Военно-морского флота — это праздник, который объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о славных страницах истории России и о том, что нам действительно есть чем гордиться. Изначально он отмечался в день рождения адмирала Кузнецова, но всё изменилось. 29 июля, 21:01 День Военно-морского флота каждый год отмечается в последнее воскресенье июля. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

День Военно-морского флота — один из самых известных военных праздников, он проходит в нашей стране едва ли не с тем же размахом, что и День Победы. Дата отмечается ежегодно на официальном уровне в последнее воскресенье июля, в 2023 году торжество выпадает на 30 июля. Хотя День Военно-морского флота России — профессиональный праздник военнослужащих ВМФ и всех работников, чья деятельность связана с флотом, к празднующим присоединяются и члены семей военных моряков, представители учреждений и предприятий, обслуживающих флотилию, ветераны вооружённых сил и широкая общественность.

Традиции и история Дня Военно-морского флота России

Профессиональный праздник ВМФ появился более 80 лет назад благодаря инициативе советского адмирала Николая Кузнецова. В 1939 году он предложил Совнаркому учредить День Военно-морского флота, чтобы привлечь внимание к военным морякам и повысить престижность флотской службы.

В СССР возникла новая традиция: каждое 24 июля поздравлять и чтить всех, кто служит или когда-либо служил на флоте. Фото © Getty Images / Historical

Поначалу празднику назначили конкретную дату — 24 июля. По легенде, выбрал её сам Сталин: это был день рождения адмирала Кузнецова и руководитель государства таким образом решил отметить заслуги адмирала перед отечественным флотом.

В результате в СССР возникла новая традиция: каждое 24 июля поздравлять и чтить всех, кто служит или когда-либо служил на флоте. Эта традиция сохранялась более сорока лет, а в 1980 году дату решили перенести на последний выходной день июля. Соответствующие изменения в список праздничных дней Советской армии были внесены указом Президиума Верховного Совета Советского Союза. В 2006 году президент РФ подписал указ № 549 (1) "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации". В нём закреплён официальный статус торжеств разных родов войск.

Про День ВМФ сказано: "День Военно-морского флота — последнее воскресенье июля".

История, задачи и перспективы ВМФ России

Начало созданию военного флота в России положил Пётр I. Первая флотилия была сформирована в Азовском море во время похода на турецкую крепость Азов в 1695–1696 годах. Во время Северной войны (1700–1721) появился Балтийский флот.

Начало созданию военного флота в России положил Пётр I. Первая флотилия была сформирована в Азовском море во время похода на турецкую крепость Азов в 1695–1696 годах. Фото © Wikipedia.org / Kushevsky

В XVIII веке российский флот активно участвовал в многочисленных войнах и конфликтах. Одним из самых значимых событий этого периода была битва при Гангуте в 1714 году, где русский флот одержал победу над шведским флотом. Эта победа принесла России статус морской державы и укрепила её позиции на Балтийском море.

В XIX веке российский флот продолжил развитие и участие в военных конфликтах. Во время Крымской войны (1853–1856) русский флот сражался против союзников — Великобритании, Франции и Османской империи. Однако, несмотря на отдельные победы, эта война была проиграна Россией.

В начале XX века российский флот столкнулся с новыми вызовами. В 1905 году Россия проиграла в Русско-японской войне, что привело к серьёзным изменениям в стратегии и организации флота. В результате была проведена реформа российского флота, которая направляла его на развитие более сбалансированных сил и модернизацию. Тогда же в составе ВМФ страны появились новые подводные силы.

Период Советского Союза также оказал значительное влияние на развитие российского флота. Во время Великой Отечественной войны (1941–1945) Военно-морской флот СССР играл важную роль в обороне и освобождении территории Советского Союза. Флот выполнял широкий спектр задач, включая охрану морских коммуникаций, бомбардировки береговых укреплений противника, поддержку сухопутных операций и эвакуацию населения.

Великая Отечественная война. Черноморский флот, 1942 год. Фото © ТАСС / Алексей Межуев

Одной из главных задач ВМФ СССР было обеспечение безопасности морских путей и поддержка сухопутных операций. Флот осуществлял эвакуацию населения и военных частей из окружённых городов, например Ленинграда. Он также обеспечивал поддержку сухопутных операций, осуществляя бомбардировки береговых укреплений противника и обстрел его позиций.

ВМФ СССР активно применял подводные лодки для атак на немецкие конвои и военные корабли. Советские подводники проводили дерзкие рейды в непосредственной близости от немецких баз и портов, нанося серьёзные удары по противнику. Они также выполняли задачи разведки и морской блокады.

Одним из самых известных сражений ВМФ СССР во время Великой Отечественной войны было сражение за Севастополь. Несмотря на огромное превосходство противника, советский флот сумел долгое время удерживать город, нанося значительные потери немецким силам. Падение Севастополя произошло только после продолжительной и яростной обороны.

ВМФ СССР также активно сотрудничал с союзниками в борьбе против фашистской Германии. Советские корабли принимали участие в арктическом конвоировании судов, доставлявших военные грузы и снабжение из США и Великобритании в СССР.

После распада Советского Союза российский флот был подвергнут серьёзному сокращению и перестройке, но всё ещё оставался одним из крупнейших и наиболее технически развитых флотов в мире. Российский флот продолжает выполнять различные задачи, включая обеспечение безопасности на море, защиту интересов страны и участие в международных операциях.

Российский флот на протяжении всей своей истории выполнял важнейшие задачи по защите безопасности и обеспечению независимости страны и демонстрировал военно-морской флаг России на южных и северных морях. На Балтике флот постоянно существовал с 18 мая 1703 года, Каспийская флотилия — с 15 ноября 1722 года, а флот на Чёрном море — с 13 мая 1783 года. Тихоокеанский и Северный флоты в качестве постоянных группировок существуют с 21 апреля 1932 года и 1 июня 1933 года соответственно.

Основные задачи ВМФ

На сегодняшний день основные задачи ВМФ России можно сформулировать так:

Для Санкт-Петербурга и Кронштадта День ВМФ — особый праздник. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Защита национальных интересов: ВМФ России выполняет задачи по защите национальных интересов страны на море, включая обеспечение безопасности экономических зон, борьбу с незаконными действиями на море, контроль над рыболовством и охрану природных ресурсов. Поддержка операций по поддержанию мира: ВМФ России активно участвует в операциях по поддержанию мира и борьбе с пиратством в различных регионах мира. Он также предоставляет гуманитарную помощь и поддержку в случае чрезвычайных ситуаций. Обеспечение стратегической ядерной дозаправки: ВМФ России играет важную роль в обеспечении стратегической ядерной дозаправки, поддерживая готовность своих подводных лодок с баллистическими ракетами для нанесения ядерного удара в случае необходимости.

В перспективе ВМФ России ставит перед собой ряд не менее важных задач и целей. Одной из главных перспектив являются модернизация и развитие флота, включая строительство новых кораблей, подводных лодок и авиации. Также планируется укрепление присутствия ВМФ в различных регионах мира, включая Арктику и Тихий океан. Важным направлением развития является усиление кибербезопасности и защиты информационных систем флота.

Где погулять и что посмотреть на День ВМФ

Самые масштабные празднования Дня Военно-морского флота в России проходят в прибрежных городах: Владивостоке, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Калининграде, Астрахани, Североморске, Балтийске и других. Здесь проводятся парады военных кораблей, устраиваются представления на море для публики. Часто бывают показательные выступления спецназа, военно-спортивные соревнования морских пехотинцев, спасателей, бойцов-подводников и представителей других флотских профессий. Проводятся показательные артиллерийские и ракетные стрельбы. Кроме того, для горожан обычно устраивают демонстрацию современного вооружения, а многие суда проводят дни открытых дверей. Вечером, как правило, дают праздничный салют.

Самые масштабные празднования Дня Военно-морского флота в России проходят в прибрежных городах: Владивостоке, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Калининграде, Астрахани, Североморске, Балтийске и других. Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Главный момент всех парадов на День ВМФ — поднятие Андреевского флага. Ни один День ВМФ не обходится без торжественного подъёма этого символа Военно-морского флота РФ.

Одним из самых популярных мест для прогулок в День ВМФ являются порты и набережные городов, где базируются военно-морские флоты. Кроме того, во многих городах России проводятся выставки и музейные экспозиции, посвящённые ВМФ. Непременная традиция Дня Военно-морского флота России — праздничные концерты, на которых выступают как морские и военные духовые оркестры, так и популярные российские музыканты. Звёзды эстрады, кино и театра приезжают на подобные мероприятия, чтобы лично поздравить военных моряков с праздником.

Где смотреть парад в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург является одним из ключевых мест проведения празднования Дня ВМФ. 30 июля 2023 года акватории Финского залива и Невы станут площадками для масштабного парада Военно-морского флота России. В этом году в нём примут участие около 50 кораблей и катеров, а также семь подлодок, в небо поднимутся 50 самолётов.

30 июля 2023 года акватории Финского залива и Невы станут площадками для масштабного парада Военно-морского флота России. Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Программа праздника:

Всё начнётся в 10:00, в это время на стрелке Васильевского острова зажгут Ростральные колонны.

В 11:00 начнётся водная часть парада, который продлится полтора часа.

С 12:30 на Дворцовой площади будут выступать артисты.

В 18:30 перед Эрмитажем выступит группа "Сурганова и оркестр". А завершит праздник концерт народного артиста России Олега Газманова с группой "Эскадрон".

В 22:00 вновь будут зажжены Ростральные колонны.

Тем, кто захочет увидеть парад вживую, следует помнить, что набережные от Благовещенского до Литейного моста будут закрыты. Перекроют и некоторые улицы, а также разведут четыре моста — Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Поэтому до места события лучше добираться на метро, а затем пешком.

Есть несколько мест, где можно посмотреть на военно-морской парад на День ВМФ в Северной столице, соблюдая при этом все ограничения и меры безопасности. Хорошо будет видно:

из окон Эрмитажа,

от дворца Меньшикова,

от Кунсткамеры,

от здания Академии наук,

от здания Академии художеств,

из Румянцевского и Александровского садов,

от здания училища Макарова,

с любого места на Кадетской линии,

с набережной Лейтенанта Шмидта,

от колоннады Смольного и Исаакиевского соборов,

из ресторана с панорамным видом или кафе у воды.

Ещё одним интересным местом для прогулок может быть город-крепость Кронштадт, расположенный на острове Котлин в Финском заливе. Здесь можно посетить Морской собор, прогуляться по набережной и насладиться красивыми видами на залив. В День ВМФ в Кронштадте также проводятся праздничные мероприятия, включая морской парад. За ним лучше всего будет наблюдать:

от Петровского парка,

от южной стенки Средней гавани,

с Зимней пристани,

от колоннады Морского собора,

с Ленинградской пристани,

из форта Кроншлот,

из форта Константин.

Форт Константин — лучшее место для просмотра Главного военно-морского парада в Кронштадте. Мимо форта пройдут самые большие военные корабли российского флота, пролетят самолёты и вертолёты. На огромных экранах будет вестись трансляция парада, который параллельно пройдёт в Санкт-Петербурге.

Заметим, что в День ВМФ в Кронштадте ограничено движение. Автомобилистов просят заранее планировать свою поездку.

Где смотреть парад на День ВМФ в Севастополе

Проведение парада в День Военно-морского флота в Севастополе в 2023 году находится под вопросом. Напомним, в прошлом году торжества в крымском городе-герое были отменены из-за участия кораблей в специальной военной операции.

Празднование Дня ВМФ России в Севастополе, 2021 год. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Если парад всё же состоится, то лучшими локациями для его просмотра будут:

трибуна командующего: справа от неё установлены скамейки с лучшим видом на бухту,

Приморский бульвар,

у памятника "Матрос и солдат", мыс Хрустальный,

смотровая площадка у памятника Славы воинов 2-й гвардейской армии, район площади Захарова на Северной стороне,

пляж "Шкипер" в Радиогорке, Северная сторона.