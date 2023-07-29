Секреты обольщения каждого из знаков зодиака — не влюбиться будет невозможно

Знание знака зодиака человека, который вам нравится, может стать ценным преимуществом на пути к завоеванию его сердца. Таролог Галина Янко поделилась своими инсайтами о том, как пробудить любовь в потенциальном партнёре. Советы по обольщению абсолютно каждого из представителей зодиакального круга.

Знак зодиака Овен

Те люди, которые родились под знаком зодиака Овен, влюбляются довольно быстро — и это очень хорошая новость. Они любят приключения и захватывающие события, так что сердечные переживания и бури эмоций просто необходимы. Когда люди со знаком зодиака Овен влюбляются, это происходит очень стремительно и очень страстно. Но в большинстве случаев по мере того, как страсть утихает, они начинают сдавать назад. Потому что не хотят сталкиваться с последующими обязательствами. Так что с этим знаком зодиака нужно быть на максимально лёгкой и позитивной волне, не переходя личных границ.

Знак зодиака Телец

Рождённые под знаком зодиака Телец всегда в поиске того, кому можно подарить безграничную любовь. Фото © Freepik

В счастливчиков, кто по гороскопу Телец, из всех знаков зодиака влюбляются, безусловно, быстрее всего. У них большое открытое сердце и искренние намерения. Эти люди всегда в поиске кого-то, кому они могли бы подарить свою безграничную заботу. А вот ревность способна иногда мешать Тельцам в личной жизни, правда, не на начальной стадии отношений.

Знак зодиака Близнецы

Представители знака зодиака Близнецы меняют влюблённости как перчатки. Они увлекаются кем-то новым несколько раз в неделю — и это нормально. У людей, кто по гороскопу Близнецы, довольно лёгкое отношение к жизни: как только человек им наскучил, они тут же удаляют его номер. Могут влюбиться хоть с первого взгляда, но не факт, что это будет только один человек.

Знак зодиака Рак

Рождённые под знаком зодиака Рак очень привязаны к своим переживаниям. Фото © Freepik / prostooleh

Людям со знаком зодиака Рак влюбиться тоже очень легко. Ведь они живут своими эмоциями и очень привязаны к тем переживаниям (например, к любви), которые заставляют чувствовать себя живыми. И хотя у большинства из представителей знака зодиака Рак много ран на душе, каждый раз они влюбляются, как в первый раз.

Знак зодиака Лев

Рождённые под знаком зодиака Лев могут влюбиться с первого взгляда, но при отсутствии взаимного интереса чувства быстро потухают. Когда звёздный хищник заинтересован в ком-то, он делает этого человека центром своего мира. Для многих такое внимание — действительно приятная вещь, которая впоследствии находит продолжение и в семейной жизни. Единственная проблема с представителями знака зодиака Лев — требуют много внимания и комплиментов. Ведь они сосредоточены на своём эго и порой нуждаются в лести.

Знак зодиака Дева

Носители знака зодиака Дева долго присматриваются к потенциальному партнёру, их отношения нередко начинаются с дружбы. Фото © Freepik / prostooleh

Дольше всего влюбляются представители знака зодиака Дева. Потому что долго присматриваются к человеку, их отношения нередко начинаются с дружбы. Эти личности верны, добры, скромны, трудолюбивы и практичны во всех вопросах. Потому партнёру со знаком зодиака Дева нужны стабильные отношения с человеком, который располагает к открытости и вызывает доверие. А ещё им важно инвестировать время и энергию в правильного возлюбленного. Потому что часто Девы хотят строить крепкие и надёжные отношения.

Знак зодиака Весы

Личности, которым выпала удача оказаться по гороскопу Весами, сталкиваются с трудностью быстро полюбить человека, для увлечённости кем-то нужно много времени. Обладателям этого знака зодиака часто бывает невероятно сложно сделать даже самый простой выбор, хотя, казалось бы, это касается их личной жизни. Чтобы решиться на серьёзные отношения, Весам нужно много времени на раздумья и притирку. А если объектов симпатии больше одного, то нередко представители этого знака зодиака так и оставляют себе сразу нескольких партнёров одновременно. Потому что не смогли определиться.

Знак зодиака Скорпион

Рождённые под знаком зодиака Скорпион страстные, верные и заботливые. Фото © Freepik / lookstudio

Рождённые под этим знаком зодиака влюбляются с первого взгляда. Скорпионы в любви — страстные, верные и заботливые. Но в то же самое время они самые истеричные вторые половинки. Такой человек будет ревновать своего партнёра к столбам и воздуху, захочет контролировать каждый шаг и устраивать скандалы по поводу и без. Ведь уровень паранойи у них часто зашкаливает. Влюблённому в человека, кто по гороскопу Скорпион, часто нелегко. А также и всем ближайшим друзьям и родственникам, которым приходится быть свидетелями этой драмы и успокаивать влюблённого знака зодиака Скорпион.

Знак зодиака Стрелец

Представителей знака зодиака Стрелец всегда тянет к ярким и позитивным переживаниям. Поэтому неудивительно, что им не нужно много времени, чтобы влюбиться в человека. Порой звёздные охотники могут быть слишком оптимистичными или увлекаться кем-то слишком быстро, что может идти людям со знаком зодиака Стрелец во вред. Но, с другой стороны, если возлюбленный действительно их судьба, люди стихии Огня своего не упустят.

Знак зодиака Козерог

В кого и как влюбляются люди со знаком зодиака Козерог. Фото © Freepik

Носители знака зодиака Козерог влюбляются довольно редко и тщательно выбирают партнёра с холодной головой. Они дисциплинированны, ответственны, имеют большое самообладание. В любви людям земной стихии может быть трудно пойти на сближение, потому что они выражают свои чувства через действия, а не слова. Но как только отношения сложились, то партнёры со знаком зодиака Козерог становятся чрезвычайно нежными и лояльными. Личностям этого созвездия следует искать половинки, которые также ответственны и не будут тратить ни своё, ни чужое время или создавать проблемы на ровном месте.

Знак зодиака Водолей

Те, кто по гороскопу Водолей, могут быть независимыми, оригинальными, но при этом невероятно чуткими и часто высокоинтеллектуальными. Эти люди могут влюбиться довольно быстро. Но при условии, что найдут общий язык с объектом своей симпатии. Именно интеллектуальное стимулирование является одним из самых больших романтических удовольствий для человека, кто по знаку зодиака Водолей. Представители этого знака будут очень ценить и всё больше влюбляться в партнёра, который может вовлечь их в умный разговор или удачно пошутить.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы — романтики, которые помнят все значимые для пары даты. Они нежны и преданны. Фото © Freepik