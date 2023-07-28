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Часть столичных ТРЦ перезапустят под досуг москвичей, для этого Москва выделит гранты

Правительство Москвы утвердило программу выделения грантов предпринимателям, которые приводят в порядок фасады, а также расширяют площади под досуговую и развлекательную деятельность в торговых центрах.

28 июля, 18:19
<p>Город будет помогать торговым центрам, в которых москвичи смогут заниматься спортом, танцами или отдыхом. Обложка © <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/9759050/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mos.ru / М. Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы</a></p>

Город будет помогать торговым центрам, в которых москвичи смогут заниматься спортом, танцами или отдыхом. Обложка © mos.ru / М. Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Правительство Москвы поддержит проекты по расширению досуговой деятельности и улучшению архитектурного облика торговых центров. На эти цели будут выделены гранты.

Идея состоит в том, чтобы компенсировать торговым центрам часть затрат на переоборудование, если это крупные перепланировочные решения, которые направлены на организацию досуговых площадок для жителей районов. Город будет помогать торговым центрам, в которых москвичи смогут заниматься спортом, танцами или отдыхом. Об этом заявил мэр Москвы, посещая в День торговли ТРЦ "Небо".

Ожидается, что частичное перепрофилирование торговых центров позволит повысить их посещаемость, так как торгово-развлекательные, образовательные, досуговые, спортивные и культурные площадки будут сосредоточены в одном месте. Также решение о предоставлении грантов станет эффективной мерой поддержки социально ориентированного бизнеса.

Современная торговля — это уже не просто торговые ряды, крупные магазины выполняют многие другие функции. В них открывают спортзалы, культурные, досуговые и образовательные объекты. Около 20 процентов всего объёма торговли сегодня приходится на онлайн-магазины, кроме того, отрасль испытала значительные трудности во время пандемии и после ухода из страны иностранных брендов.

Размер гранта будет зависеть от площади вновь размещённых социальных объектов и исчисляется в процентах от суммы налога на имущество, уплаченного в отношении объекта недвижимости за предыдущий налоговый период. Фото © mos.ru / М. Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Размер гранта будет зависеть от площади вновь размещённых социальных объектов и исчисляется в процентах от суммы налога на имущество, уплаченного в отношении объекта недвижимости за предыдущий налоговый период. Фото © mos.ru / М. Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Чтобы получить грант на перепрофилирование, торговый центр должен отвечать соответствующим критериям: общая площадь объекта должна составлять более 10 тысяч квадратных метров; объект недвижимости должен быть введён в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года; в результате перепрофилирования доля площадей, пригодных для аренды и используемых под социальные объекты (спортивные центры, бассейны, детские развлекательные и развивающие центры, танцевальные студии, кинотеатры и театры, коворкинги, библиотеки, музеи, художественные галереи и другие), увеличивается не менее чем на пять процентных пунктов.

Размер гранта будет зависеть от площади вновь размещённых социальных объектов и исчисляется в процентах от суммы налога на имущество, уплаченного в отношении объекта недвижимости за предыдущий налоговый период.

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

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