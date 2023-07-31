С 1 августа на топливном рынке начнёт доминировать новый тренд: Что будет с ценами на бензин На топливном рынке изменилась обстановка. После шокирующего роста цен на бирже началось снижение. Как изменится стоимость бензина на АЗС с 1 августа? 30 июля, 22:41 В этом сезоне цены на топливо поднялись более чем значительно. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Кабмин планирует ограничить круг экспортёров нефтепродуктов, а компании должны будут увеличить поставки продукции на биржу в РФ. Эти меры дали рынку явный сигнал, и биржа его услышала. С 25 июля цены впервые за много недель перестали ползти вверх.

В этом сезоне цены на топливо поднялись более чем значительно. Здесь есть влияние сезонного фактора повышенного спроса, а также эффект от плановых остановок ряда НПЗ на профилактику. Кроме того, оптовые цены на топливо на бирже росли, что не могло не отразиться на рознице.

— Власти со своей стороны предприняли всё возможное, чтобы ограничить взлёт цен. Речь идёт об обсуждении вариантов снижения допуска к экспорту энергоносителей, а также о пересмотре программы демпфера. В комплексе это должно приостановить разбег цен на бензин и дизель. В августе топливо может дорожать рыночными темпами: на 0,1–0,4% в месяц, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Во вторник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена за тонну бензина АИ-92 достигла рекордных 65,1 тыс. рублей. А уже к вечеру среды откатилась до 61,9 тыс., вернувшись к значениям прошлой недели. АИ-95 упал до 69,3 тыс. рублей за тонну, а летний дизель — до 57,8 тыс. рублей за тонну.

В последние месяцы цены на бензин росли и в рознице. По данным Росстата, с 17 по 23 июля бензин АИ-92 подорожал с 48,88 рубля до 49,18 за литр, АИ-95 — с 53,36 рубля до 53,69 за литр, летний дизель — с 58,45 рубля до 58,58 за литр.

Во вторник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена за тонну бензина АИ-92 достигла рекордных 65,1 тыс. рублей. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

— Однако даже если кабмину удастся стабилизировать биржу и снизить оптовые цены на топливо, едва ли розница последует тем же курсом. Нынешний рост оптовых цен носил в том числе сезонный характер. Сказалось традиционное увеличение потребления летом. А следом вполне может прийти столь же ожидаемое падение спроса и, соответственно, цен для АЗС. Но в розничной стоимости бензина это закладывается изначально. Так что колебания нивелируются и конечная цена для простого потребителя вряд ли опустится, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Снижение курса рубля, фактический боковой тренд на глобальном нефтяном рынке и планируемые в сентябре сокращения по демпферу вдвое привели к перекосу на внутреннем и внешнем бензиновом рынке. Экспорт бензина и дизельного топлива стал более рентабелен для российских производителей, чем продажа на внутреннем рынке. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он обратил внимание, что правительство вынуждено было вмешаться в ситуацию с ростом цен на бензин, которые поднимались в ходе биржевых торгов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в течение месяца. Предложение Минэнерго по составлению списка экспортёров для пресечения серого экспорта одобрено вице-премьером Александром Новаком. Также ведётся работа по увеличению объёма предложения бензина на бирже, и ФАС направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов биржевых продаж бензина и дизельного топлива на 1%.

Предложение Минэнерго по составлению списка экспортёров для пресечения серого экспорта одобрено вице-премьером Александром Новаком. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— Эти меры уже привели к желаемому результату: на сегодняшний момент ситуация стабилизировалась, цена на топливо снизилась. На мой взгляд, в августе мы не увидим дальнейшего роста цен на бензин и дизельное топливо, но и значительного снижения тоже ожидать не следует. Биржевые цены стабилизируются на текущем уровне, а розничные будут медленно подтягиваться к оптовым, — подытожил Николай Переславский.

Авторы Нина Важдаева