Часть судьбы страны: Самые дорогие флаги Отечества и почему за ними идёт охота на Западе

Нет в истории России другого символа, с которым было бы связано так много, как знамя. Испокон веков под княжеские знамёна — стяги — перед битвой сходились полки. Реющий над полем битвы флаг означал местоположение ударной группы, кулака, разбивающего вражеский строй, а взметнувшееся над лагерем противника знамя означало то, чего всегда так ждали, — победу.

Российские флаги на аукционах

На Западе российские флаги ценятся дорого — их продают за тысячи евро и долларов. Иностранцы считают их в первую очередь трофеями и лелеют мечту об очередном походе на Восток.

Так, в 2018 году в частную коллекцию ушло боевое советское знамя одного из подразделений 7-го стрелкового корпуса. Старейший британский аукцион продал его за 5250 долларов. Как знамя попало в Британию — неизвестно. Владельцы уверяли, что его английскому бойцу якобы "подарил" советский солдат. Впрочем, зная пронырливость спекулянтов, можно предположить, что знамя попало к англичанам совсем другим путём. В 2010 году ушло с аукциона за 3300 фунтов стерлингов знамя советского маршевого полка "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Стяг был, предположительно, начала 1920-х годов, то есть мог иметь славный боевой путь. Как флаг попал в Лондон — неизвестно.

На аукционе Bidspirit начальная цена за самодельный флаг одного из полков Колчака составила 3000 долларов. Аукционисты подчёркивали, что это очень низкая цена для такого ценного предмета, но не сообщали, за сколько был куплен коллекционерами флаг из русской мешковины.

Георгиевское знамя 162-го Ахалцыхского пехотного полка (реконструкция А. А. Каревского) Фото © kolchakiya.ru / Скан из книг

В 2020 году на аукционе уже в России флаг русского пехотного полка 1900 года был продан за 17,5 тысячи долларов. Он представлял собой небесно-синее полотнище с ликом Христа, и место ему было в музее, где бы его видели тысячи человек. А на некоторых аукционах за бархатные советские знамёна просят уже по два с половиной миллиона рублей.

Некоторые "художники" покупают русские и советские флаги лишь затем, чтобы создать на их основе некий арт-объект — проще говоря, потоптаться на том, что дорого русской душе — и продать это уже за 1000 долларов на аукционе "Сотбис".

Георгиевское знамя одного из полков 7-й Сибирской стрелковой дивизии (реконструкция А.А. Каревского). Фото © kolchakiya.ru / Скан из книг

Именно поэтому российские энтузиасты стараются выкупить реликвии на аукционах и вернуть их домой. Никаких личных мотивов нет — знамёна передают в музеи. Так, например, в 2020 году на родину вернули боевое знамя "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", выставленное на одном из германских аукционов. И это несмотря на то, что цена на аукционе выросла в сто раз. Команда поисковиков — Святослав Дякин, Константин Стрельбицкий и Алексей Кислицин — не только вернула ценность на родину, но и восстановила историю знамени. Оказалось, оно было изготовлено в 1926 году и вручено военному комиссариату Генического района Херсонской области Украинской ССР районным отделением Общества содействия обороне СССР.

Часть судьбы страны

В тяжёлые времена флаги и знамёна становились символом духовного возрождения страны, объединения народа вокруг центра власти и знаком того, что страна не просто жива, а способна отстоять своё существование. В княжеские и царские времена над полями сражения реяли треугольные стяги и тяжёлые бархатные знамёна с ликами святых. Например, над Куликовым полем реял стяг Дмитрия Донского — алое знамя с изображённым на нём православным крестом.

Cтяг Дмитрия Донского. Фото © Wikipedia / Адольф Ивон, © Wikipedia

В советское время каждый полк, каждое предприятие, школа, вуз и отделения партии, комсомола и пионерии имели знамёна с изображениями вождей революции и вышитыми пролетарскими лозунгами. Флаги хранили пуще зеницы ока. Во времена боевых действий бойцы и мирные жители жизнь отдавали за то, чтобы сохранить знамёна. Знали: останется знамя — останется полк, будет отстроен завод, снова возведут школу. А значит, и дальше будет жить огромная страна.

Отдать врагу знамя всегда означало позор. А реликвия, отбитая у врага, покрывала бойца славой. Мало кто знает, но первое знамя отряда легендарного партизанского командира Сидора Ковпака было пионерским: в 1941 году бойцы нашли в подбитом немецком танке знамя пионерской дружины и сделали его знаменем отряда, вышив на нём название "Путивльский партизанский отряд".

Немцы держат в руках флаг пионерского отряда. Фото © yuripasholok.livejournal.com

Ещё одно пионерское знамя отбили у немцев бойцы 1023-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии 13-й армии во время наступления на село Касторное Курской области. Полк поклялся пронести его через всю войну — до победы. Боевое крещение знамя получило на Курской дуге и было действительно пронесено через всю Белоруссию и Польшу — до Кёнигсберга. За это время полотнище было не раз пробито пулями и окроплено кровью погибших знаменосцев. После Победы знамя возвратили пионерам Касторного, оно и сейчас хранится в музее боевой славы школы №1. Вот такая очень серьёзная история у, казалось бы, не таких уж и серьёзных флагов детской организации.

Но есть в России знамёна и флаги, особенно близкие сердцу русского человека. Эти знамёна хранятся не в частных коллекциях, а в музеях. Они не имеют цены, как не имеет цены жизнь людей, отданная под ними за Отечество.

Знамёна народа: флаг Ивана Грозного

Самым известным флагом, под которым собирались земли Российской державы, стал стяг царя Ивана IV "Спас Всемилостивый". Он представлял собой алое с золотой каймой трапециевидное знамя со скосом длиной около трёх метров. В центре находилось крупное изображение лика Христа Спасителя, а на полотнище были изображены кресты и звёзды. Это было боевое знамя, поднять одному человеку его было не под силу: со стягом управлялись двое, а то и трое стрельцов.

Знамя "Спас Всемилостивый", 1552 год / Великий стяг Ивана Грозного. Оригинал, 1560 год. Фото © Wikipedia / Athanasius, © Wikipedia

Известно, что после присоединения Казани Иван Грозный велел построить церковь на том месте, где в землю был воткнут стяг, его уже тогда почитали за святыню.

Судьба стяга, который сейчас хранится в Оружейной палате Кремля, была удивительной. Он пережил Смутное время, под его полотнищем в царствование Софьи Алексеевны русские войска бились с крымским ханом, а при Петре I ходили на Азов. Граф Борис Шереметев бил под ним шведов.

Знамя освобождения: флаг Дмитрия Пожарского

Там же, в Оружейной палате, хранится ещё одна реликвия русского народа — знамя князя Дмитрия Пожарского, под которым удалось освободить Москву от поляков. Это знамя стало символом освободительной борьбы с захватчиками. Оно находилось во втором народном ополчении и собрало 20 тысяч воинов.

Знамя было из чистого шёлка, выкрашенного кошенилью в тёмно-малиновый цвет. Его ширина составляла 130 сантиметров, а длина — чуть больше 180 сантиметров.

Знамя имело глубокий духовный смысл и должно было воодушевить ополченцев на смертельный бой. На нём была изображена сцена, в которой библейский полководец Иисус Навин накануне штурма безбожного города Иерихон встречает архистратига Михаила. Тот благословляет его на бой и велит снять с ноги сапог, ибо "место, на котором стоишь, свято есть". На другой стороне полотнища изображён Иисус Христос с Евангелием и вышита молитва: "Всемилостиве Спасе, аз бых делатель, и в отчаянии в ров впадся, но стеню от сердца и вопию к Тебе, Слове, ускори Щедрый, потщися на помощь нашу яко Милостив".

Эта реликвия долгое время хранилась в принадлежавшему воеводе Пожарскому селе Пурех Нижегородской губернии и только в 1827 году была передана в Оружейную палату.

Знамя казаков: флаг Ермака

Знамя атамана Ермака стало настоящим спасением для казаков. Оно было вручено атаману солепромышленниками Строгановыми перед походом в Сибирь. Поднятое над русским войском во время битвы у Чувашского мыса, оно воодушевило казаков и обратило сибирских татар в бегство. Возможно, те решили, что на помощь русским подоспела подмога.

Лев и единорог, готовые к бою (один из двух вариантов знамени). Фото © Wikipedia / Василий Иванович Суриков

Ныне три знамени Ермака хранятся в Оружейной палате, учёные спорят, какое из них является подлинным. Считается, что Ермак мог победить под шёлковым синим полотнищем, на котором были изображены две противоположности (лев и единорог), нашитые на белое полотно, а по углам флага были изображены репья. Во времена Ермака единорог олицетворял собой Богородицу, а лев — Христа.

Знамя было с красной каймой, ныне почти утраченной. Размеры флагов большие: в ширину — около 180 сантиметров, в длину — больше 240 сантиметров. Врагам было чего испугаться.

История штандартов: флаг Петра

В музее Военно-морского флота в Севастополе хранится ещё одна святыня российской истории — флаг Петра I. Тут надо сказать, что Пётр был озабочен внешними атрибутами государства и лично разрабатывал эскизы военных и гражданских флагов и знамён. При нём в России появились штандарты воинских частей, морской — Андреевский — флаг, флаги отдельных кораблей и была проработана геральдика государства.

6 августа 1893 года императором был учреждён триколор с золотым двуглавым орлом. Впервые этот флаг был поднят на 12-пушечной яхте императора "Святой Пётр". На триколоре, сшитом из флагдуха, чередовались горизонтальные полосы красного, синего и белого цветов. В центре масляной краской был нарисован золотой двуглавый орёл, на груди которого красовалось изображение Георгия Победоносца, пронзающего змея копьём.

Флаг царя Московского (оригинал, 1693 год) Фото © Wikipedia

Были у Петра и другие знамёна. Например, в 1710 году на грот-мачте корабля "Ингерманланд" развевался жёлтый флаг с чёрным двуглавым орлом, который в лапах сжимал карты государства Российского.

Однако именно триколор императора лёг в основу российского государственного флага. Причём случилось это не в конце XX века, а 29 апреля 1896 года, когда император Николай II объявил о возвращении исторического триколора. Именно в это время флаг Петра I был найден в Архангельске и привезён в Москву геральдистом Петром Белавенцем. А золотой флаг с чёрным двуглавым орлом стал императорским штандартом.

Знамя Победы

Но, несомненно, самой великой реликвией современной истории России остаётся Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом 1 мая 1945 года бойцами Егоровым и Кантарией. Символ Победы защищён на законодательном уровне — эта реликвия бесценна. Официально Знамя Победы — это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 2 мая оно было перенесено на купол Рейхстага, а через несколько дней снято и отправлено в Москву. Над Рейхстагом подняли другой флаг.

Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Фото © Wikipedia

В Москве знамя специальным указом Главного политического управления Советской армии передали на хранение в Центральном музее Вооружённых сил Российской Федерации. В мае 1965 года знамя переехало в новое здание музея. Сейчас оно, отреставрированное, хранится в фондах музея в специальной витрине-боксе. Посетители могут видеть его копию в стеклянном кубе, под которым лежат 20 тысяч попранных немецких железных крестов.