Загадочный сигнал: Учёные обеспокоены загадочным поведением экзопланеты недалеко от Земли Астрономы дважды понаблюдали за тем, что происходит на одной и той же планете, и погрузились в задумчивость. 1 августа, 22:44 Экзопланета возле родительской звезды. Обложка © NASA

Это AU Микроскопа, маленькая, тусклая и сравнительно холодная звезда — красный карлик. Именно таких во Вселенной больше всего. Находится она всего в 32 световых годах от нас, то есть в восемь раз дальше ближайшей к Солнцу звёздной системы альфа Центавра. В этих довольно близких окрестностях Солнечной системы, вокруг звезды бета Живописца расположилась целая местная "молодёжная группа" звёзд.

Звезда AU Микроскопа, расположенная в 32 световых годах от Земли. Фото © Wikipedia

Как поняли учёные по активности этой звёздочки, она ещё очень юная: образовалась всего-навсего порядка 10 миллионов лет назад, это в космических масштабах буквально "позавчера". А за счёт своего медленного "горения" красные карлики очень долго живут: миллиарды, если не триллионы лет. То есть те красные карлики, которые возникли самыми первыми после Большого взрыва, светят и по сей день.

Правда, есть у них одна очень неприятная особенность: крайне своенравный характер. То есть сама по себе такая звезда тусклая и всё такое прочее, но вспышки на ней в сто, а то и в тысячу раз мощнее солнечных. И случаются они весьма часто.

Так вот, как уже удалось установить, у этой капризной маленькой звезды имеется минимум две планеты. Может быть, там их и больше, просто пока не обнаружили. Но особый интерес пока представляет та, которую нашли первой: AU Микроскопа b. Она по размерам вчетверо больше Земли, примерно как Нептун или чуть покрупнее. Учёные полагают, что она в основном газовая, а именно водородная, но, вполне возможно, с твёрдым ядром. Надо сказать, в космосе чаще всего и находят именно газовых гигантов, но не потому, что каменистых планет нет, а потому, что разные Юпитеры и Нептуны в силу габаритов заметить легче. А как их замечают: в основном во время их прохождения по диску своего солнца, своей "родительской" звезды. То есть если звезда вдруг немножко потускнела, то астрономы немедленно подозревают, что в этот момент перед ней проследовала довольно большая планета. Это называется транзитным методом наблюдения. Точно так же за найденной планетой можно и следить в дальнейшем. По частоте таких транзитов легко подсчитать, сколько занимает оборот вокруг звезды, а значит, и расстояние от неё. А в сами моменты транзитов можно увидеть и многое другое.

Транзит планеты по диску звезды. Фото © Giphy

И по поводу этой нептуноподобной AU Микроскопы b выяснилось, что она успевает обернуться вокруг своей карликовой хозяйки за восемь с половиной земных суток, и это даёт расстояние примерно в 9,6 миллиона километров от неё. Для сравнения, Меркурий от Солнца — в 58 миллионах километров, и на дневной стороне его поверхность раскаляется до 400 градусов Цельсия. И хоть AU Микроскопа вдвое меньше и намного прохладнее Солнца, находиться от неё в десятке миллионов километров — явно не пикник, особенно учитывая её свирепость.

Учёные абсолютно уверены, что скоро ("скоро" в космических масштабах, а именно через 100 миллионов лет) всю эту водородную планетарную оболочку выжжет и сдует с планеты начисто и останется одно ядро, то есть будет как раз что-то вроде Меркурия. Поэтому логично ожидать, что во время наблюдений будет видно, как газовый гигант испаряется в нескончаемых мучениях. И оказалось, что это действительно так, но такое впечатление, что не всегда. То есть транзит внимательно посмотрели уже как минимум дважды: летом 2020 года и осенью 2021-го. Но дело в том, что в первый раз не было ни малейших признаков "страданий": можно подумать, атмосферы нет совсем или с ней в такой близости от вспыльчивой звезды ничего не делается. А вот второй раз всё было как надо, наблюдались целые гигантские облака, водородные шлейфы, которые растянулись вдоль орбиты планеты. Притом очень интересно: не только позади неё в качестве "хвоста", но и впереди, как какой-то "флаг".

Облака водорода, испаряющегося с поверхности планеты AU Микроскопа b. Фото © NASA

И всё это учёным пока как-то не очень понятно. У них две основные версии. Первая: что часов за семь перед первым "бессимптомным" транзитом у звезды случилась настолько чудовищная "истерика", что мощные потоки звёздной плазмы полностью ионизировали весь потерянный водород возле планеты, то есть повыбивали электроны из всех его атомов, а в таком виде молекулярный водород делается прозрачным, невидимым. И второй вариант: что, наоборот, в первый раз звёздный ветер оказался не очень сильный и планету не побеспокоил, а вот во второй раз уже был очень жестоким. По второму сценарию, излучение светила придало выброшенным частицам ускорение и именно за счёт этого водородный шлейф оказался перед планетой. Как пишут учёные, планета "икает" от поведения своей "родительницы".

Стоит добавить, что немилосердные штормы красных карликов очень удручают: если бы не они, можно было бы надеяться, что рядом с такими звёздами можно жить. А так получается, что солнцеподобные жёлтые карлики — действительно лучший вариант, по крайней мере для той жизни, какую мы понимаем: они не так сильно вспыхивают. А массивные звёзды — оно, может, и хорошо, но ненадолго: такие могут "перегорать" и взрываться за какие-нибудь десять миллионов лет и это крайне мало для эволюции.

Авторы Адель Романенкова