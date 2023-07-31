В Москве пройдёт крупнейший семейный IТ-фестиваль В последнее время всё больше внимания уделяется IT-технологиям, которые не стоят на месте. Вместе с тем постепенно растёт и IT-сообщество. В сентябре крупнейшие IT-компании и специалисты этой отрасли соберутся на главный ИТ-пикник года. 31 июля, 18:03 Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов

В "Коломенском" 2 сентября состоится семейный IТ-фестиваль. Мероприятие такого масштаба проходит впервые. В одном месте соберутся топовые компании этого сектора, а выступать будет секретный музыкальный хедлайнер.

Один из крупнейших однодневных семейных фестивалей ставит задачу объединить IT-сообщество. Праздник состоится в начале сентября в музее-заповеднике "Коломенское". Принять участие в мероприятии должны более 30 тысяч человек из крупнейших компаний России: IT-специалисты разных направлений (от инженеров до продакт-менеджеров), а также их друзья и члены семей.

Программа "ИТ-пикника" строится вокруг интересов IT-специалистов и включает мероприятия для взрослых и детей, лекции и воркшопы на тему технологий и науки. Посетителей ждёт большое количество лекций, мастер-классов и познавательных секций от ведущих IT-компаний России, научных издательств и университетов.

В течение одного дня можно будет послушать лекции про науку, узнать о создании технологических платформ, поговорить о развитии AI-технологий, послушать лекции по космологии, астрофизике и многому другому.

Крупные IT-компании России представят свои интерактивные площадки, на которых можно будет в необычном формате познакомиться с сервисами и разработками. Посетители смогут пообщаться с их представителями, узнать о том, как работают изнутри популярные IТ-продукты.

В интерактивной зоне дети любого возраста и взрослые смогут принять участие в мастер-классах, шахматных турнирах и VR-активностях, связанных с робототехникой и космонавтикой. Например, в отдельной зоне от Музея космонавтики пройдёт мастер-класс "Создай ракету" и викторина "Лунный космоквиз", а в зоне от Московского планетария — квест-куб "Квест на Марс!", в рамках которого детям нужно будет выполнить задания, завершить миссию и совершить посадку на Марс за 90 минут. Гости смогут пройти мастер-классы по игре на барабанах, бас-гитаре и электрогитаре от известных музыкантов. Кроме того, в течение всего дня на музыкальной сцене будут выступать Therr Maitz, The Hatters, Zototo, Антоха МС и Сироткин и другие. Анонсирован секретный музыкальный хедлайнер. Его имя объявят накануне мероприятия.

Получить билеты на IТ-пикник можно за благотворительный взнос. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте организаторов. Каждый участник с билетом может бесплатно привести с собой членов семьи. Деньги за купленный билет идут напрямую в одну из благотворительных организаций, перечисленных на официальном сайте фестиваля.

Проводит мероприятие "Тинькофф" совместно с одной из крупнейших конференций в России для IТ-специалистов CodeFest и организатором музыкальных фестивалей "Мельница".

Авторы Валерия Мишина