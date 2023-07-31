Программа "Мой район" познакомит гостей Московского урбанистического форума с примерами строительства На форуме будут представлены детская площадка, пространство для занятий йогой в гамаках, а также светящиеся арт-объекты и диджитал-экран с панорамой Москвы. 31 июля, 08:00 Детская площадка — один из примеров современного столичного двора, обновлённого по программе "Мой район". Обложка © mos.ru

Московский урбанистический форум в "Лужниках" познакомит посетителей с примером современного столичного двора, обновлённого по программе "Мой район", который будет включать тренажёры, зелёные зоны и детские игровые объекты.

Кроме того, площадка мероприятия будет посвящена проекту "Питомцы в Москве" — одному из значимых направлений программы "Мой район". Благодаря ему в городе создаются новые и благоустраиваются уже имеющиеся зоны для прогулок с домашними питомцами. В этой работе участвуют кинологи из Российской кинологической федерации, также специалисты проводят фокус-группы и онлайн-опросы.

Напомним, первые четыре современные площадки для прогулок с собаками в рамках программы "Мой район" были открыты в 2021 году. Летом следующего года в девяти округах столицы появились ещё 29 современных площадок для выгула домашних питомцев. На них разбили газоны и уложили искусственное покрытие, а также установили лавочки и современные тренажёры. Например, тоннель, который помогает собаке преодолеть страх замкнутого пространства, или слалом, развивающий координацию движений. Все тренажёры изготовлены из качественных экологичных материалов. В этом году заработает ещё 27 подобных площадок.

Московский урбанистический форум проводится 12-й раз. В этом году он пройдёт с 1 августа по 10 сентября на четырёх площадках: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе. Гости смогут послушать лекции об искусстве, моде и разнообразных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, а также принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

Особое внимание форум уделит светящимся арт-объектам, образцам малых архитектурных форм, диджитал-экрану с панорамой Москвы, а также вариантам освещения, которые сегодня используются в световом оформлении зданий, улиц, парков, домов и других объектов. Например, светодиодные технологии и решения применяются для украшения площадок городского фестиваля "Московские сезоны".

Уют и комфорт столичных парков демонстрируют все эти технологии. В прошлом году работы затронули 64 парковые и природные территории общей площадью более полутора тысяч гектаров. В их число вошли природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево", природно-исторический парк "Битцевский лес", лесопарк "Кусково", Щукинский парк, Всехсвятская роща и парк "Яуза". Сохранение объектов исторического и культурного наследия входит в число приоритетных городских проектов.

Они превратились в принципиально новые современные зелёные зоны с широкими возможностями для комфортного отдыха рядом с жилыми кварталами. Часть такого парка подготовили специально к форуму прямо на территории олимпийского комплекса "Лужники". Благодаря созданию комфортной спортивной инфраструктуры во многих парках теперь регулярно проходят занятия под руководством профессиональных тренеров.

Авторы Альбина Александрова