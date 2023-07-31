Инженерия будущего: Как строят новые больницы в Москве Почему новые объекты Москвы уходят от стандартов: Детская городская клиническая больница святого Владимира на Рубцовско-Дворцовой улице станет самой современной не только в столице, но и во всей стране. 31 июля, 12:00 Проектное решение социального объекта города Москвы. Обложка © mos.ru

Социальная инженерия начинается с пространства и заложенных в него смыслов, поэтому столичные архитекторы зачастую предлагают не типовые, а индивидуальные решения для строительства новых современных школ, детских садов, больниц, поликлиник и других объектов. Они проектируют школы-трансформеры и детские сады с интерактивными пространствами, тщательно продумывают, какой будет будущая больница, создают инновационные образовательные кластеры, которые становятся лучшими в стране.

Москва активно развивает социальную инфраструктуру и ежегодно открывает десятки новых социальных объектов. Самые лучшие проекты архитекторов получают награды. Так, в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта здравоохранения и защиты населения" победила компания "М-Проджект" за новый корпус многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира, который строят на Рубцовско-Дворцовой улице.

— Поскольку медицинское учреждение предназначено для детей, к разработке концепции мы подошли максимально творчески. Для внутренних интерьеров использовали интересные цветовые решения, на стенах нарисовали зверей и птиц. Чтобы маленькие пациенты не чувствовали себя скованно, входную группу сделали большой и свободной, а рядом со зданием расположили арт-объекты из переработанного пластика в виде животных, например забавного оранжевого жирафа. Корпус оснастят современным медицинским оборудованием, а вертолётная площадка позволит принимать экстренных пациентов, — отметила глава компании Наталья Гармаза.

Важным этапом проектирования больницы стала её внутренняя планировка. Специалисты учли современные требования медицинской логистики: пациенты смогут пройти все виды диагностики и терапевтических процедур в одном здании, без перемещения в другие корпуса.

Первый этаж шестиэтажного здания больницы выполнен из витражных конструкций. Объект включает и два подземных этажа. Фасадные рустованные пилоны сделаны из алюминия и окрашены под натуральный камень. Главный вестибюль встречает посетителей многоуровневым атриумом, игровыми и учебными зонами.

При строительстве здания используют энергоэффективные материалы и технологии, а также светопрозрачные конструкции. Когда корпус будет готов, его украсит архитектурная подсветка.

В комплексе также разместят отделение лучевой диагностики с кабинетами КТ, МРТ и рентген-кабинетом, отделение гемодиализа, реанимацию, блок на 10 операционных, три лаборатории. Для быстрого перемещения документов и биоматериала между подразделениями создадут систему пневмопочты.

Чтобы родителям было комфортно находиться с детьми, в больнице предусмотрели кресла-кровати и семейные комнаты. В каждом отделении есть кабинеты для общения родственников с врачом. Все места общего пользования оборудованы антивандальной и атравматичной мебелью для детей разного возраста.

Новый корпус больницы — один из крупнейших проектов в сфере здравоохранения, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы. Клиника станет самой современной не только в столице, но и во всей стране. Развитие доступности медицинской сферы — одна из главных задач программы мэра столицы "Мой район".

Авторы Альбина Александрова