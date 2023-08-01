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1 августа, 16:51
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"Туркменские авиалинии" отказались летать в Москву из-за "рисков" в небе

Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы в Москву с 1 августа

Авиарейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад авиакомпании "Туркменистан" приостановлены с 1 августа, говорится на сайте "Туркменских авиалиний".

"Начиная с 01.08.2023 года все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад", — сообщили в пресс-службе компании.

Данное решение, по заявлению авиаперевозчика, связано с обстановкой в Московской воздушной зоне и "на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полётов".

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Напомним, что в минувшее воскресенье также был закрыт на вылет и прилёт московский аэропорт Внуково, рейсы перенаправили в другие аэропорты. В ту ночь ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Москву.

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ТАСС / Егор Алеев

Ирина Фальке
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