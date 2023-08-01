"Туркменские авиалинии" отказались летать в Москву из-за "рисков" в небе
Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы в Москву с 1 августа
Авиарейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад авиакомпании "Туркменистан" приостановлены с 1 августа, говорится на сайте "Туркменских авиалиний".
"Начиная с 01.08.2023 года все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад", — сообщили в пресс-службе компании.
Данное решение, по заявлению авиаперевозчика, связано с обстановкой в Московской воздушной зоне и "на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полётов".
Напомним, что в минувшее воскресенье также был закрыт на вылет и прилёт московский аэропорт Внуково, рейсы перенаправили в другие аэропорты. В ту ночь ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Москву.
ТАСС / Егор Алеев