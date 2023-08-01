"Туркменские авиалинии" отказались летать в Москву из-за "рисков" в небе

Авиарейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад авиакомпании "Туркменистан" приостановлены с 1 августа, говорится на сайте "Туркменских авиалиний".

"Начиная с 01.08.2023 года все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад", — сообщили в пресс-службе компании.