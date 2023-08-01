Календарь фаз луны в августе 2023: все благоприятные дни месяца
Августа 2023 года обещает быть благоприятным. Лунный календарь обещает нам большое количество благоприятных дней, подходящих для важных переговоров, заключения сделок, да и банально записаться на стрижку лучше в подходящую фазу луны. Подробнее читайте на Life.ru.
Август 2023 года открывает полнолуние. Сны, увиденные в этот период, несут особый смысл. Фото © Greg Rakozy / Unsplash
Следовать в планировании своих дел лунному календарю – мудрое решение. Люди, которые не игнорируют фазы луны, лунные дни и иные лунные циклы, намного чаще преуспевают в достижении поставленных целей. Ведь лунный календарь дает понимание, какие дни для выполнения тех или иных дел благоприятны, а какие нет, и лучше повременить, переждать.
Именно поэтому астрологи настоятельно рекомендуют следить за луной, звездами и созвездиями, чтобы всегда иметь большие успехи в своих делах.
Лунный календарь на август 2023 года. Инфографика © LIFE
Фазы луны в августе 2023
Фаза Луны — это периодическое изменение вида освещённой Солнцем части Луны на земном небе. Фазы Луны постепенно и циклически меняются в течение периода синодического месяца (около 29,5306 средних солнечных суток), как и орбитальное положение Луны при движении вокруг Земли и при движении Земли вокруг Солнца.
В зависимости от положения естественного спутника, различается 6 его фаз:
- новолуние;
- первая фаза;
- вторая фаза;
- полнолуние;
- третья фаза;
- четвертая фаза.
Каждая фаза Луны по-разному оказывает влияние на нашу планету, в том числе и на самих нас.
Новолуние в августе
Новолуние — это фаза Луны, когда происходит соединение с Солнцем, то есть Луна, Земля и Солнце находятся на одной линии. Луна в такой ситуации обращена к Земле своей тёмной стороной и на небосводе не видна.
Новолуние 2023 году по лунному календарю выпадает на 16 августа. Но если быть точнее, фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него.
Если у вас давно накипело на душе, то в этот день у вас обязательно найдется какой-нибудь благодарный слушатель, точнее вы сами его найдете. Поговорите о своих проблемах с родными, близкими, приятелями или просто знакомыми. Излияния снимут с вас накопившийся груз и вернут вас с доброму расположению духа.
Лунные фазы связаны с положением Луны на земной орбите. Фото © Mark Tegethoff / Unsplash
Благоприятные дела: этот день хорош для того, чтобы подвести какие-то итоги, что-то завершить, а вот начинать ничего не надо. Пообщайтесь с родственниками, покайтесь в грехах. Любой совет в такой день будет очень полезным.
Неблагоприятные дела: начинать любые важные дела; подписывать важные документы; знакомиться; чинить электроприборы; отправляться в поездку. Не очень удачный день для покупок, особенно крупных и дорогостоящих.
Полнолуние в августе
Полнолуние - это лунная фаза, когда Луна кажется полностью освещенной с точки зрения Земли. Это происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной (когда эклиптические долготы Солнца и Луны отличаются на 180 °). Это означает, что обращенное к Земле полушарие Луны — ближняя сторона — полностью освещено солнцем и имеет вид приблизительно круглого диска. Полнолуние случается примерно раз в месяц.
Полнолуние в августе 2023 года выпадает на 1-е и 31-е число.
В эти лунные сутки вас может посетить рассеянность, неуверенность в своих силах. Не спешите принимать решения, обдумывайте всё тщательно. Полезными будут прогулки на природе и свежем воздухе. Бережно отнеситесь к природе в эти лунные сутки: не рвите цветы, не ломайте ветки деревьев. Сны, увиденные сегодня, несут в себе смысл особенно, если вам снятся родители.
Благоприятные дела: Уделите время выполнению рутинной работы, что поможет получить заслуженную награду и продвижение по карьерной лестнице. Обратите внимание на здоровье – займитесь спортом, больше времени проводите на свежем воздухе. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми, переезжать или путешествовать.
Неблагоприятные дела: начинать новые важные, ответственные дела, в том числе запускать масштабные проекты; начинать учебные программы; подписывать важные документы, проводить переговоры; отправляться в поездки.
Зная, какая сейчас Луна, вы можете предположить, как пройдет каждый день августа. Видео © YouTube/ Шёпот планет
Благоприятные дни в августе 2023 года по лунному календарю
В августе будет довольно мало неблагоприятных дней, в основном месяц нейтральный и достаточно благоприятный, так что будет много времени, чтобы начать какие-то дела и добиться поставленных целей.
Самые благоприятные дни в августе 2023 года: 2, 3, 7, 17, 21, 23, 24, 26, 29 и 30 число.
Неблагоприятные дни в августе 2023 года по лунному календарю
Как уже было сказано ранее, без неблагоприятных дней август не обойдется, и хотя их совсем немного, забывать о них не стоит, так как неверным решением можно умудриться погубить все свои начинания.
- Нейтральные дни в августе — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 31.
- Самые неблагоприятные дни — 11, 12 и 15 августа.
Лунный календарь стрижек и окрашивания
Вы знали, что луна может оказывать влияние и на наши волосы? А значит в парикмахерскую, чтобы постричься или покраситься, тоже нужно ходить согласно лунному календарю. Почему? Сейчас объясним.
Каждый месяц небесное тело проходит через фазы роста и убывания. На основании этих изменений составляется подробный календарь состояний Луны, дающий советы общих направлений. В фазе роста окрашивание проходит благополучно, в убывании – напротив, неудачно. Особого внимания заслуживают новая и полная Луны.
Благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос в августе 2023 года являются следующие числа: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30.
Фазы Луны также влияют на рост волос. Если состричь волосы на растущей Луне, то они отрастут намного быстрее, чем на убывающей. Фото © Adam Winger/ Unsplash
В какие дни в августе делать маникюр
Главное не забывать, что ухаживать за своими ногтями тоже лучше не в любой день, если вы хотите видеть их здоровыми и красивыми, а мы уверены, что хотите. Потому, перед тем как пойти в маникюрный салон, стоит посмотреть в лунный календарь, и выяснить, благоприятный ли сегодня день для того, чтобы каким-то образом приводить ногти в порядок, чтобы не сделать только хуже.
Когда же в августе лучше всего делать маникюр?
- Самыми подходящими днями для посещения маникюрного салона станут: 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа.
- Для маникюра в домашних условиях и простых процедур подойдут 2, 15, 20, 21, 22, 23 августа.
- Не рекомендуется делать маникюр 16, 31 августа.
- Также не рекомендуется выполнять обработку ногтей 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 августа. Хоть дни и не плохие, но лучше не рисковать и отложить поход к мастеру на более благоприятную дату.