Календарь фаз луны в августе 2023: все благоприятные дни месяца Августа 2023 года обещает быть благоприятным. Лунный календарь обещает нам большое количество благоприятных дней, подходящих для важных переговоров, заключения сделок, да и банально записаться на стрижку лучше в подходящую фазу луны. Подробнее читайте на Life.ru. 1 августа, 19:30 Август 2023 года открывает полнолуние. Сны, увиденные в этот период, несут особый смысл. Фото © Greg Rakozy / Unsplash

Следовать в планировании своих дел лунному календарю – мудрое решение. Люди, которые не игнорируют фазы луны, лунные дни и иные лунные циклы, намного чаще преуспевают в достижении поставленных целей. Ведь лунный календарь дает понимание, какие дни для выполнения тех или иных дел благоприятны, а какие нет, и лучше повременить, переждать.



Именно поэтому астрологи настоятельно рекомендуют следить за луной, звездами и созвездиями, чтобы всегда иметь большие успехи в своих делах.

Лунный календарь на август 2023 года. Инфографика © LIFE

Фазы луны в августе 2023

Фаза Луны — это периодическое изменение вида освещённой Солнцем части Луны на земном небе. Фазы Луны постепенно и циклически меняются в течение периода синодического месяца (около 29,5306 средних солнечных суток), как и орбитальное положение Луны при движении вокруг Земли и при движении Земли вокруг Солнца. В зависимости от положения естественного спутника, различается 6 его фаз:

новолуние;

первая фаза;

вторая фаза;

полнолуние;

третья фаза;

четвертая фаза.

Каждая фаза Луны по-разному оказывает влияние на нашу планету, в том числе и на самих нас.

Новолуние в августе

Новолуние — это фаза Луны, когда происходит соединение с Солнцем, то есть Луна, Земля и Солнце находятся на одной линии. Луна в такой ситуации обращена к Земле своей тёмной стороной и на небосводе не видна.



Новолуние 2023 году по лунному календарю выпадает на 16 августа. Но если быть точнее, фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него.



Если у вас давно накипело на душе, то в этот день у вас обязательно найдется какой-нибудь благодарный слушатель, точнее вы сами его найдете. Поговорите о своих проблемах с родными, близкими, приятелями или просто знакомыми. Излияния снимут с вас накопившийся груз и вернут вас с доброму расположению духа.



Лунные фазы связаны с положением Луны на земной орбите. Фото © Mark Tegethoff / Unsplash

Благоприятные дела: этот день хорош для того, чтобы подвести какие-то итоги, что-то завершить, а вот начинать ничего не надо. Пообщайтесь с родственниками, покайтесь в грехах. Любой совет в такой день будет очень полезным.

Неблагоприятные дела: начинать любые важные дела; подписывать важные документы; знакомиться; чинить электроприборы; отправляться в поездку. Не очень удачный день для покупок, особенно крупных и дорогостоящих.

Полнолуние в августе

Полнолуние - это лунная фаза, когда Луна кажется полностью освещенной с точки зрения Земли. Это происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной (когда эклиптические долготы Солнца и Луны отличаются на 180 °). Это означает, что обращенное к Земле полушарие Луны — ближняя сторона — полностью освещено солнцем и имеет вид приблизительно круглого диска. Полнолуние случается примерно раз в месяц.



Полнолуние в августе 2023 года выпадает на 1-е и 31-е число.



В эти лунные сутки вас может посетить рассеянность, неуверенность в своих силах. Не спешите принимать решения, обдумывайте всё тщательно. Полезными будут прогулки на природе и свежем воздухе. Бережно отнеситесь к природе в эти лунные сутки: не рвите цветы, не ломайте ветки деревьев. Сны, увиденные сегодня, несут в себе смысл особенно, если вам снятся родители.



Благоприятные дела: Уделите время выполнению рутинной работы, что поможет получить заслуженную награду и продвижение по карьерной лестнице. Обратите внимание на здоровье – займитесь спортом, больше времени проводите на свежем воздухе. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми, переезжать или путешествовать.

Неблагоприятные дела: начинать новые важные, ответственные дела, в том числе запускать масштабные проекты; начинать учебные программы; подписывать важные документы, проводить переговоры; отправляться в поездки.

Зная, какая сейчас Луна, вы можете предположить, как пройдет каждый день августа. Видео © YouTube/ Шёпот планет

Благоприятные дни в августе 2023 года по лунному календарю

В августе будет довольно мало неблагоприятных дней, в основном месяц нейтральный и достаточно благоприятный, так что будет много времени, чтобы начать какие-то дела и добиться поставленных целей.



Самые благоприятные дни в августе 2023 года: 2, 3, 7, 17, 21, 23, 24, 26, 29 и 30 число.

Неблагоприятные дни в августе 2023 года по лунному календарю

Как уже было сказано ранее, без неблагоприятных дней август не обойдется, и хотя их совсем немного, забывать о них не стоит, так как неверным решением можно умудриться погубить все свои начинания. Нейтральные дни в августе — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 31. Самые неблагоприятные дни — 11, 12 и 15 августа.

Лунный календарь стрижек и окрашивания

Вы знали, что луна может оказывать влияние и на наши волосы? А значит в парикмахерскую, чтобы постричься или покраситься, тоже нужно ходить согласно лунному календарю. Почему? Сейчас объясним.

Каждый месяц небесное тело проходит через фазы роста и убывания. На основании этих изменений составляется подробный календарь состояний Луны, дающий советы общих направлений. В фазе роста окрашивание проходит благополучно, в убывании – напротив, неудачно. Особого внимания заслуживают новая и полная Луны. Благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос в августе 2023 года являются следующие числа: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30.

Фазы Луны также влияют на рост волос. Если состричь волосы на растущей Луне, то они отрастут намного быстрее, чем на убывающей. Фото © Adam Winger/ Unsplash

В какие дни в августе делать маникюр

Главное не забывать, что ухаживать за своими ногтями тоже лучше не в любой день, если вы хотите видеть их здоровыми и красивыми, а мы уверены, что хотите. Потому, перед тем как пойти в маникюрный салон, стоит посмотреть в лунный календарь, и выяснить, благоприятный ли сегодня день для того, чтобы каким-то образом приводить ногти в порядок, чтобы не сделать только хуже. Когда же в августе лучше всего делать маникюр?

Самыми подходящими днями для посещения маникюрного салона станут: 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа.

станут: 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа. Для маникюра в домашних условиях и простых процедур подойдут 2, 15, 20, 21, 22, 23 августа.

и простых процедур подойдут 2, 15, 20, 21, 22, 23 августа. Не рекомендуется делать маникюр 16, 31 августа.

делать маникюр 16, 31 августа. Также не рекомендуется выполнять обработку ногтей 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 августа. Хоть дни и не плохие, но лучше не рисковать и отложить поход к мастеру на более благоприятную дату.

Авторы Андрей Ананьев