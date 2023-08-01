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Календарь фаз луны в августе 2023: все благоприятные дни месяца

Августа 2023 года обещает быть благоприятным. Лунный календарь обещает нам большое количество благоприятных дней, подходящих для важных переговоров, заключения сделок, да и банально записаться на стрижку лучше в подходящую фазу луны. Подробнее читайте на Life.ru.

1 августа, 19:30
<p>Август 2023 года открывает полнолуние. Сны, увиденные в этот период, несут особый смысл. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/oMpAz-DN-9I" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Greg Rakozy / Unsplash </a></p>

Август 2023 года открывает полнолуние. Сны, увиденные в этот период, несут особый смысл. Фото © Greg Rakozy / Unsplash

Следовать в планировании своих дел лунному календарю – мудрое решение. Люди, которые не игнорируют фазы луны, лунные дни и иные лунные циклы, намного чаще преуспевают в достижении поставленных целей. Ведь лунный календарь дает понимание, какие дни для выполнения тех или иных дел благоприятны, а какие нет, и лучше повременить, переждать.

Именно поэтому астрологи настоятельно рекомендуют следить за луной, звездами и созвездиями, чтобы всегда иметь большие успехи в своих делах.

Лунный календарь на август 2023 года. Инфографика © LIFE

Лунный календарь на август 2023 года. Инфографика © LIFE

Фазы луны в августе 2023

Фаза Луны — это периодическое изменение вида освещённой Солнцем части Луны на земном небе. Фазы Луны постепенно и циклически меняются в течение периода синодического месяца (около 29,5306 средних солнечных суток), как и орбитальное положение Луны при движении вокруг Земли и при движении Земли вокруг Солнца.

В зависимости от положения естественного спутника, различается 6 его фаз:

  • новолуние;
  • первая фаза;
  • вторая фаза;
  • полнолуние;
  • третья фаза;
  • четвертая фаза.

Каждая фаза Луны по-разному оказывает влияние на нашу планету, в том числе и на самих нас.

Новолуние в августе

Новолуние — это фаза Луны, когда происходит соединение с Солнцем, то есть Луна, Земля и Солнце находятся на одной линии. Луна в такой ситуации обращена к Земле своей тёмной стороной и на небосводе не видна.

Новолуние 2023 году по лунному календарю выпадает на 16 августа. Но если быть точнее, фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него.

Если у вас давно накипело на душе, то в этот день у вас обязательно найдется какой-нибудь благодарный слушатель, точнее вы сами его найдете. Поговорите о своих проблемах с родными, близкими, приятелями или просто знакомыми. Излияния снимут с вас накопившийся груз и вернут вас с доброму расположению духа.

Лунные фазы связаны с положением Луны на земной орбите. Фото © Mark Tegethoff / Unsplash

Лунные фазы связаны с положением Луны на земной орбите. Фото © Mark Tegethoff / Unsplash

Благоприятные дела: этот день хорош для того, чтобы подвести какие-то итоги, что-то завершить, а вот начинать ничего не надо. Пообщайтесь с родственниками, покайтесь в грехах. Любой совет в такой день будет очень полезным.

Неблагоприятные дела: начинать любые важные дела; подписывать важные документы; знакомиться; чинить электроприборы; отправляться в поездку. Не очень удачный день для покупок, особенно крупных и дорогостоящих.

Полнолуние в августе

Полнолуние - это лунная фаза, когда Луна кажется полностью освещенной с точки зрения Земли. Это происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной (когда эклиптические долготы Солнца и Луны отличаются на 180 °). Это означает, что обращенное к Земле полушарие Луны — ближняя сторона — полностью освещено солнцем и имеет вид приблизительно круглого диска. Полнолуние случается примерно раз в месяц.

Полнолуние в августе 2023 года выпадает на 1-е и 31-е число.

В эти лунные сутки вас может посетить рассеянность, неуверенность в своих силах. Не спешите принимать решения, обдумывайте всё тщательно. Полезными будут прогулки на природе и свежем воздухе. Бережно отнеситесь к природе в эти лунные сутки: не рвите цветы, не ломайте ветки деревьев. Сны, увиденные сегодня, несут в себе смысл особенно, если вам снятся родители.

Благоприятные дела: Уделите время выполнению рутинной работы, что поможет получить заслуженную награду и продвижение по карьерной лестнице. Обратите внимание на здоровье – займитесь спортом, больше времени проводите на свежем воздухе. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми, переезжать или путешествовать.

Неблагоприятные дела: начинать новые важные, ответственные дела, в том числе запускать масштабные проекты; начинать учебные программы; подписывать важные документы, проводить переговоры; отправляться в поездки.

Зная, какая сейчас Луна, вы можете предположить, как пройдет каждый день августа. Видео © YouTube/ Шёпот планет

Благоприятные дни в августе 2023 года по лунному календарю

В августе будет довольно мало неблагоприятных дней, в основном месяц нейтральный и достаточно благоприятный, так что будет много времени, чтобы начать какие-то дела и добиться поставленных целей.

Самые благоприятные дни в августе 2023 года: 2, 3, 7, 17, 21, 23, 24, 26, 29 и 30 число.

Неблагоприятные дни в августе 2023 года по лунному календарю

Как уже было сказано ранее, без неблагоприятных дней август не обойдется, и хотя их совсем немного, забывать о них не стоит, так как неверным решением можно умудриться погубить все свои начинания.

  • Нейтральные дни в августе — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 31.

  • Самые неблагоприятные дни — 11, 12 и 15 августа.

Лунный календарь стрижек и окрашивания

Вы знали, что луна может оказывать влияние и на наши волосы? А значит в парикмахерскую, чтобы постричься или покраситься, тоже нужно ходить согласно лунному календарю. Почему? Сейчас объясним.

Каждый месяц небесное тело проходит через фазы роста и убывания. На основании этих изменений составляется подробный календарь состояний Луны, дающий советы общих направлений. В фазе роста окрашивание проходит благополучно, в убывании – напротив, неудачно. Особого внимания заслуживают новая и полная Луны.

Благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос в августе 2023 года являются следующие числа: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30.

Фазы Луны также влияют на рост волос. Если состричь волосы на растущей Луне, то они отрастут намного быстрее, чем на убывающей. Фото © Adam Winger/ Unsplash

Фазы Луны также влияют на рост волос. Если состричь волосы на растущей Луне, то они отрастут намного быстрее, чем на убывающей. Фото © Adam Winger/ Unsplash

В какие дни в августе делать маникюр

Главное не забывать, что ухаживать за своими ногтями тоже лучше не в любой день, если вы хотите видеть их здоровыми и красивыми, а мы уверены, что хотите. Потому, перед тем как пойти в маникюрный салон, стоит посмотреть в лунный календарь, и выяснить, благоприятный ли сегодня день для того, чтобы каким-то образом приводить ногти в порядок, чтобы не сделать только хуже.

Когда же в августе лучше всего делать маникюр?

  • Самыми подходящими днями для посещения маникюрного салона станут: 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа.
  • Для маникюра в домашних условиях и простых процедур подойдут 2, 15, 20, 21, 22, 23 августа.
  • Не рекомендуется делать маникюр 16, 31 августа.
  • Также не рекомендуется выполнять обработку ногтей 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 августа. Хоть дни и не плохие, но лучше не рисковать и отложить поход к мастеру на более благоприятную дату.
Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

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