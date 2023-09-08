Российский флаг над Мариуполем Лайф выяснил, что ощущают юнармейцы Мариуполя, поднимая над городом знамя своей страны. 8 сентября, 09:00 Жилой дом в Мариуполе. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

С воодушевлением отмечают День флага России юнармейцы Мариуполя из школы № 7. Новые граждане России чтят традиции своих отцов и дедов и почитают государственные символы Родины. Традиция каждую учебную неделю на торжественной линейке поднимать над школой флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики появилась недавно, но чувства, которые испытывают школьники в эти минуты, роднят их с предками, которые так же поднимали флаги Родины над её городами и посёлками. Этим летом впервые поднимать знамя доверили восьмиклассникам-юнармейцам.

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— Сегодня мне в первый раз доверили поднимать флаг Российской Федерации, — с волнением рассказал Лайфу тринадцатилетний Даниил Савченко. — Прикасаясь к святыне, я испытал волнение и гордость. В этот момент я понимал, что не могу подвести одноклассников, учителей и товарищей. Это по-настоящему круто!

Даниил Савченко. Фото © LIFE

Даниил — коренной житель Мариуполя, во время военных действий школьник находился в городе с родителями и не понаслышке знает, что такое война.

Девятиклассница Александра Солодуха считает, что новая школьная традиция — это знак того, что в её родном городе начинается новая история, новая жизнь.

— Глядя, как взмывают в небо флаги России и Донецкой Народной Республики, я понимаю, что у нас, у моего поколения, у моего города начинается новая, лучшая жизнь. Я знаю, что нас всех ждёт прекрасное будущее, и чувствую радость за свою страну и за свой город. Наконец-то и у нас начнётся хорошая жизнь. Лично для меня флаг России означает волю и силу нашей страны. Как поётся в самом гимне, он объединяет всех нас. Народы России разговаривают на разных языках, но живём мы все под одним флагом. Он даёт нам понять, что мы все — семья, мы все — большая-большая родня. Для меня флаг России — это символ спасения и начало мирной жизни.

Школьница города Мариуполя Александра Солодуха. Фото © LIFE

После того как Александра впервые подняла над школой флаг России, школьница призналась, что испытала гордость и счастье.

— Наконец-то моя мечта сбылась! Теперь на мне лежит ответственность защищать честь этого флага, и, если кто-то скажет о флаге России что-то плохое, я ему отвечу: "Нет! Ты не прав!" — говорит Александра.

Александра, как и Даниил, родилась в Мариуполе, она ждёт, что пострадавший от обстрелов ВСУ город скоро полностью восстановят.

Церемония поднятия флагов в школе № 7 города Мариуполя происходит каждый понедельник. На церемонии звучат два гимна и два юнармейца медленно и торжественно поднимают флаги РФ и ДНР. Несмотря на летние каникулы, школьники ни разу не нарушили этой новой традиции, и каждый понедельник флаги взмывают в небо над Мариуполем символом нашей общей истории.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев

Триколор над городом не просто знак новой жизни и новой истории. Это символ объединения русского народа и возвращения русских земель. Обычай поднимать русский триколор над новыми территориями возник больше двухсот лет тому назад — в 1806 году, когда русские моряки подняли над побережьем Южного Сахалина два флага. Один из них был морским, Андреевским, а второй был бело-сине-красный флаг Российского государства. Именно его водружение и ознаменовало собой присоединение острова к России.

Российский триколор впервые возник как флаг русских кораблей ещё в XVII веке при царе Алексее Михайловиче, а в царствование его сына — Петра I — стал первым государственным флагом страны. В 1693 году он впервые был поднят на 12-пушечной яхте царя "Святой Пётр". В том же году царь с отрядом малых судов под новым флагом совершил морской переход на Соловецкие острова. Сейчас этот флаг хранится в музее Военно-морского флота в городе Севастополе. В 1896 году он был найден в Архангельске геральдистом Петром Белавенецем и привезён в Москву императору Николаю II.

Во времена Петра I на триколоре красовался золотой двуглавый орёл, на груди которого был изображён щит с Георгием Победоносцем, пронзающим копьём змея.

За триста лет флаг России изменялся много раз. Теперь наша страна вернулась к славным традициям предков, и снова в небе над Россией реет бело-сине-красное полотнище. Хотя официального трактования цветов на флаге Российской Федерации нет, неофициально считается, что белый цвет означает мир, синяя полоса означает верность, а красная символизирует отвагу. В геральдике существуют свои традиции трактования колора. Белый цвет означает чистоту помыслов, синий — величие, а красный — мужество и великодушие. Согласитесь, именно эти качества и характеризуют нашу страну. И школьники это чувствуют.

Авторы Майя Новик