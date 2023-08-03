Третья миссия компании Axiom Space на МКС переносится на 2024 год

Третья миссия частных астронавтов на МКС американской компании Axiom Space сдвигается с ноября 2023 года на начало 2024-го. Об этом информирует Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ведомство уточняет, что перенос совместного проекта NASA, Axiom Space и SpaceX позволит определиться с научными исследованиями, которые необходимо осуществить в рамках миссии.

Четыре человека будут находиться на МКС 14 дней и работать вместе с экипажем станции. Сейчас они проходят подготовку. По составу экипажа информации пока нет, однако, как сообщали ранее в Анкаре, в миссии примет участие пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджы, он станет первым астронавтом страны.