Третья миссия компании Axiom Space на МКС переносится на 2024 год
Третья миссия частных астронавтов на МКС американской компании Axiom Space сдвигается с ноября 2023 года на начало 2024-го. Об этом информирует Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Ведомство уточняет, что перенос совместного проекта NASA, Axiom Space и SpaceX позволит определиться с научными исследованиями, которые необходимо осуществить в рамках миссии.
Четыре человека будут находиться на МКС 14 дней и работать вместе с экипажем станции. Сейчас они проходят подготовку. По составу экипажа информации пока нет, однако, как сообщали ранее в Анкаре, в миссии примет участие пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджы, он станет первым астронавтом страны.
Пилотируемый корабль Crew Dragon, предоставленный компанией SpaceX, отправит на орбиту ракета-носитель Falcon 9, которая будет запущена со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.
Как ранее писал Лайф, в апреле 2022 года Crew Dragon c частным экипажем стартовал к МКС в рамках миссии Axiom-1. Позже корабль состыковался с МКС. Изначально планировалось, что три бизнесмена и инвестора из США, Израиля и Канады, а также бывший астронавт Майкл Лопес-Алегриа, каждый из которых заплатил за полёт около 55 миллионов долларов, проведут на станции восемь дней. Однако возвращение перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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