CNN: Убившего 11 человек в синагоге Питтсбурга в 2018 году приговорили к казни

Стрелка Роберта Боуэрса, убившего 11 человек в синагоге американского города Питтсбург в 2018 году, приговорили к смертной казни. Об этом информирует CNN.

Это первый подобный приговор, вынесенный администрацией президента США Джо Байдена, которая ранее ввела ограничения на казни. Для подобного вердикта решение должно было быть единогласным, в противном случае стрелок получил бы пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.

Напомним, 27 октября 2018 года 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в районе синагоги в американском Питтсбурге во время службы в Шаббат. Преступник, вооружённый автоматом АК-47, получил ранения в ходе перестрелки и сдался полиции. В результате нападения погибло 11 человек. Позднее выяснилось, что Боуэрс на популярном у радикалов и экстремистов сайте за несколько часов до нападения опубликовал письмо, где написал, что его "вдохновили" теракты в Новой Зеландии, которые устроил Брентон Таррант.