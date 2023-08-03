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3 августа, 02:41

CNN: Убившего 11 человек в синагоге Питтсбурга в 2018 году приговорили к казни

<p>Последствия стрельбы, которую Роберт Боуэрс устроил в синагоге Питтсбурга в 2018 году. Обложка © ТАСС / AP Photo / Gene J. Puskar</p>

Последствия стрельбы, которую Роберт Боуэрс устроил в синагоге Питтсбурга в 2018 году. Обложка © ТАСС / AP Photo / Gene J. Puskar

Стрелка Роберта Боуэрса, убившего 11 человек в синагоге американского города Питтсбург в 2018 году, приговорили к смертной казни. Об этом информирует CNN.

Это первый подобный приговор, вынесенный администрацией президента США Джо Байдена, которая ранее ввела ограничения на казни. Для подобного вердикта решение должно было быть единогласным, в противном случае стрелок получил бы пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.

Стрелку из Питтсбурга предъявили обвинения по 29 пунктам

Стрелку из Питтсбурга предъявили обвинения по 29 пунктам

Напомним, 27 октября 2018 года 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в районе синагоги в американском Питтсбурге во время службы в Шаббат. Преступник, вооружённый автоматом АК-47, получил ранения в ходе перестрелки и сдался полиции. В результате нападения погибло 11 человек. Позднее выяснилось, что Боуэрс на популярном у радикалов и экстремистов сайте за несколько часов до нападения опубликовал письмо, где написал, что его "вдохновили" теракты в Новой Зеландии, которые устроил Брентон Таррант.

Юлия Коновалова
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