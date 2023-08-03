Список недружественных России стран пополнился ещё одним государством

Правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств: теперь в списке также Норвегия.

"Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом", — говорится в заявлении кабмина.

Теперь для норвежской дипмиссии ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России. За Норвегией закреплён лимит в 27 человек.