Список недружественных России стран пополнился ещё одним государством
Правительство РФ включило Норвегию в перечень недружественных стран
Правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств: теперь в списке также Норвегия.
"Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом", — говорится в заявлении кабмина.
Теперь для норвежской дипмиссии ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России. За Норвегией закреплён лимит в 27 человек.
На данный момент в списке недружественных стран, в отношении которых ограничения были введены в отношении дипмиссий, также находятся: США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия, Словакия.
ТАСС / Сергей Бобылев