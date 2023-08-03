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3 августа, 07:08

Список недружественных России стран пополнился ещё одним государством

Правительство РФ включило Норвегию в перечень недружественных стран

Правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств: теперь в списке также Норвегия.

"Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом", — говорится в заявлении кабмина.

Теперь для норвежской дипмиссии ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России. За Норвегией закреплён лимит в 27 человек.

Россиянам объяснили, смогут ли они посещать недружественные РФ страны

Россиянам объяснили, смогут ли они посещать недружественные РФ страны

На данный момент в списке недружественных стран, в отношении которых ограничения были введены в отношении дипмиссий, также находятся: США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия, Словакия.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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