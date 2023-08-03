Первый регион России запретил пропаганду абортов

В Мордовии депутаты Госсобрания одобрили законопроект, который устанавливает ответственность за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Об этом в соцсети рассказал глава республики Артём Здунов.

"Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. <...> Число абортов в республике снижается. Пять частных клиник уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности", — отметил он.

Текст закона уже опубликован. Там указано, что склонением к абортам считаются уговоры женщины, подкуп, обман или угрозы, при этом сюда не относится сообщение врачом пациенту о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности.

Пропагандой абортов будет называться любая информация, которая выставляет процедуру как социальную норму. Под этот же термин подпадает распространение сведений, которые создают отрицательное отношение к беременности и родам, а также уверяют в безопасности абортов. Закон будет наказывать и за отрицание того факта, что эмбрион является ребёнком.

Штрафы доходят 20 тысяч рублей, а для организаций — до 200 тысяч. Оговаривается, что ответственность наступит вне зависимости от того, подействовала ли пропаганда на женщину и был ли совершён в итоге аборт.