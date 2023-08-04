На следующей неделе на валютном рынке ждут новый рекорд: как изменился прогноз курса рубля Экономистов тревожит стремительный рост курса доллара. Это происходит вопреки оптимистичным прогнозам, которые звучали после резкого повышения ключевой ставки. Что мешает укреплению рубля, что изменит ситуацию на рынке и каким будет курс валют на следующей неделе? 3 августа, 22:41 По пессимистичным прогнозам, курс доллара может вырасти до 100 рублей. Обложка © Shutterstock

Почему ситуация на валютном рынке беспокоит экономистов

На валютном рынке образовался дисбаланс. Он связан с явным дефицитом предложения валюты из-за просадки по статьям экспорта и сильного восстановления импорта, что подогревает спрос на валюту на бирже. При этом достаточной поддержки курса рубля нет. В результате он падает до годовых минимумов. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

— Рубль невозможно остановить в падении: он реагирует на дисбаланс спроса и предложения валюты, а эту проблему не решить методами и инструментами, которые всё ещё есть у Минфина и ЦБ. Всё остальное работает на втором плане. Не стоит забывать, что уровни ликвидности в валютной секции Мосбиржи не очень высокие. Из-за этого двинуть курсы рынок может очень резко. В середине текущей недели это и произошло, — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он пояснил, что рубль не реагировал на решение Центробанка поднять ставку ни сразу после появления информации, ни спустя неделю. Это связано с тем, что чем дальше заходит программа ужесточения монетарных условий, тем ниже её курсовой эффект. Рынок ждёт отчётности Сбербанка по МСФО за II квартал. После этого биржевое напряжение может сократиться.

— Здесь нужно смотреть в среднесрочной перспективе, потому что такие курсовые колебания иногда сглаживаются. Мы уже наблюдали такие пиковые значения, но потом динамика сменилась на прямо противоположную. Мы видим то, что цены на нефть демонстрируют тенденцию на повышение, и мы видели повышение ключевой ставки, поэтому надо просто посмотреть, каким образом дальше будет изменяться валюта. В целом рост курсовой стоимости влияет на стоимость импортных товаров, но она растёт не сразу, — отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Небольшое укрепление рубля, которое наблюдалось в начале прошлой недели, завершилось с окончанием налогового периода. Есть основания полагать, что власти предложат дополнительные меры регулирования курса, а не будут полагаться только на рыночные механизмы. Так считает управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Михаил Зельцер считает, что сейчас просто нужно выждать момент и абстрагироваться от волатильности курса, где значимую роль заняли спекулянты. Стоит дождаться восполнения экспорта и замедления импорта. Ключевую ставку в сентябре с таким курсом наверняка снова поднимут. Но рынок будет готов это отыграть заранее.

— План на август не меняем: уход под 90 за доллар и ниже 100 по евро — базовый сценарий. Турбулентность схлынет, так как традиционно курс впадает из крайности в крайность: то 120 весной 2022 года, то 50 летом. Сейчас курс рубля — 94 за доллар, и это фундаментально экстремально дёшево, — пояснил Михаил Зельцер.

По прогнозам Андрея Лободы, в начале августа доллар США может консолидироваться далее в пределах 91–93 рублей, а евро — в районе 100–104. В августе пока остаётся надежда увидеть доллар ниже 90 и евро ниже 100. Впрочем, не стоит ждать серьёзной коррекции. С начала года рубль потерял 40 процентов своей стоимости к доллару, и, похоже, падение ещё не закончилось.

— Растущая динамика доллара, евро и юаня, вероятно, продолжится. На следующей неделе ориентирами выступают уровни 95 рублей за доллар, 105 рублей за евро, 13,30 рубля за юань соответственно. Действия ЦБ в июле замедлили ослабление рубля, но кардинально повлиять на сохраняющийся растущий тренд иностранной валюты они не могут. Регулятор продолжает курс таргетирования годовой инфляции согласно ожиданиям (6–7%) и только начал цикл ужесточения монетарной политики. При двукратном падении положительного сальдо торгового баланса с января 2022 года необходимо значительно больше времени для перелома "медвежьего" тренда котировок рубля, — рассказал начальник отдела исследования инвестиционных стратегий компании "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Основные макроэкономические факторы указывают на потенциал для дальнейшего укрепления нацвалюты. Так, мы наблюдаем относительно низкую инфляцию, рост цен на нефть, подъём ВВП, который опережает прогнозы. Однако в случае стремительного расширения импорта и сокращения экспортной выручки доллар вполне может подняться к 100 рублям. Такой прогноз сделал аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Сейчас, по его словам, в потребительских ценах ещё не учтено ослабление рубля. В перспективе девальвация может оказать проинфляционное влияние. Известно, что падение курса рубля на 10% ведёт к росту инфляции на 0,5%. Есть основания для дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанком и снижения доллара США до 80–85 рублей.

Авторы Нина Важдаева