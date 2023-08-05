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Руль, море и вино: Как выглядят сейчас пять самых популярных "диких" маршрутов в СССР

Чем отличаются дикие маршруты для автомобилистов от советского прошлого и почему поностальгировать можно, взглянув на фото бывших республик СССР.

4 августа, 22:42
<p>Самые популярные "дикие" маршруты в СССР. Обложка © ТАСС / Виктор Садчиков</p>

Самые популярные "дикие" маршруты в СССР. Обложка © ТАСС / Виктор Садчиков

В советскую эпоху путешествовать за рубеж было на порядок сложнее, чем в наше время. Зато по родной стране люди ездили вовсю. Автомобилей было меньше, чем теперь, но с 50-х годов личная машина перестала быть редкостью, и люди часто катались "дикарями" большими компаниями на "москвичах", "Жигулях" и "Волгах". Многие тогдашние трассы сохранились и теперь.

Крым

  • Крымская область. Палаточный лагерь на побережье Тарханкута. 1989 год. Фото © ТАСС / Роман Денисов
    Крымская область. Палаточный лагерь на побережье Тарханкута. 1989 год. Фото © ТАСС / Роман Денисов
  • Республика Крым. Отдыхающие на берегу Чёрного моря на мысе Тарханкут. 2021 год. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
    Республика Крым. Отдыхающие на берегу Чёрного моря на мысе Тарханкут. 2021 год. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Крымская область. Палаточный лагерь на побережье Тарханкута. 1989 год. Фото © ТАСС / Роман Денисов

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Дороги на Крым были неплохо обустроены уже тогда. Вся инфраструктура: АЗС, гостиницы, сервис — была отстроена и модернизирована практически сразу после войны. Ходила даже байка о том, как Сталин якобы смог доехать на машине только до Тулы и распорядился отремонтировать дорогу по высшему разряду. Правда, по трассе от Москвы каждое лето ехало такое количество народу, что даже неплохие по своим временам дороги оказывались забиты.

Зато Крым, как и сейчас, был жемчужиной страны. Кемпинги, фруктовые базары, море, солнце. Путёвку в санаторий стремились получить далеко не все: укромных мест на берегах моря хватало, да и не избалованных сервисом граждан вполне устраивали палатки.

В наше время маршрут сильно изменился: из Москвы через Харьков в Алушту или Евпаторию теперь не доберёшься. Зато автостраду М4 в наше время и диким-то маршрутом не назовёшь при всём желании: настоящий автобан со всем необходимым. Через Керчь теперь ведёт Крымский мост, а скалы, море и пляжи остались столь же живописными, как во времена первых "москвичей".

Абхазия

  • Грузинская ССР. Абхазия. Пицунда. Отдыхающие на пляже. 1971 год. Фото © ТАСС / Валентин Кунов
    Грузинская ССР. Абхазия. Пицунда. Отдыхающие на пляже. 1971 год. Фото © ТАСС / Валентин Кунов
  • Абхазия. Гагра. Туристы во время отдыха на городском пляже. 2020 год. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
    Абхазия. Гагра. Туристы во время отдыха на городском пляже. 2020 год. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Грузинская ССР. Абхазия. Пицунда. Отдыхающие на пляже. 1971 год. Фото © ТАСС / Валентин Кунов

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Советская Абхазия была просто парадизом, витриной тогдашнего гедонизма. И "дикие" туристы, и отдыхающие с путёвками ехали туда толпами весь курортный сезон. В известном фильме героиня не просто так восторгается перспективой поехать в Гагры — всякий бы обрадовался. Дивная, роскошная природа, масса санаториев, огромное количество диких пляжей и всяческих достопримечательностей ещё досоветской эпохи. Абхазию ценили все: от работяг, приезжающих погреть косточки в отпуск, до Сталина и Брежнева.

Ехать в Абхазию было, конечно, испытанием. В те времена даже заправки встречались по нашим меркам нечасто, а уж с кафе, мотелями и т. д. и вовсе были сложности. К тому же починить сломавшуюся машину зачастую можно было только самому, и часто в дорогу отправлялись целыми небольшими караванами, раскидав по машинам инструменты и ЗИП.

Потом Советский Союз распался, началась война между абхазами и грузинами — и Абхазия стала ассоциироваться вовсе не с курортами. Война закончилась, но оставила после себя чудовищные разрушения. Сейчас это зона очень дикого туризма. За отсутствием индустрии воздух и вода кристально чистые, но и сервис минимален, а многие достопримечательности так и не были восстановлены с 90-х. Один из современных туристов даже назвал Гагру "злобный Сочи после бомбардировки".

Зато Абхазия — это возможность понежиться у моря при минимальном бюджете и почувствовать прелести по-настоящему дикого отдыха. Так что в край солнца, моря и шрамов, оставшихся после распада Советского Союза, едут с охотой — это в наше время одно из самых популярных направлений автотуризма.

Прибалтика

  • Литовская ССР. Туристы во время прогулки по Куршской косе на берегу Куршского залива. 1983 год. Фото © ТАСС / Владимир Гулевич
    Литовская ССР. Туристы во время прогулки по Куршской косе на берегу Куршского залива. 1983 год. Фото © ТАСС / Владимир Гулевич
  • Россия. Калининградская область. Туристы у маяка на пирсе в посёлке Рыбачий на Куршской косе. Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
    Россия. Калининградская область. Туристы у маяка на пирсе в посёлке Рыбачий на Куршской косе. Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Литовская ССР. Туристы во время прогулки по Куршской косе на берегу Куршского залива. 1983 год. Фото © ТАСС / Владимир Гулевич

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Прибалтика для советских людей была этаким кусочком почти настоящей заграницы. Так что интерес к ней не ослабевал. Тем более что некоторые вещи при всём желании больше негде было найти — скажем, средневековые замки и всяческая готика в Советском Союзе просто по историческим причинам были собраны в основном между Нарвой и Калининградом. Да и живописные берега Балтийского моря людей манили, и пляжи не стояли пустыми, несмотря на то что вода здесь была куда прохладнее, чем где-нибудь в Адлере. Вдобавок места вроде Юрмалы считались престижными для отдыха всяческих знаменитостей, в Прибалтике много снимали кино — словом, было на что и на кого посмотреть. Тем более что на машине добраться до Прибалтики было просто. Знаменитый советский путеводитель "По пяти республикам на автомобиле" отправлял путешественника в основном именно по берегам Балтики.

Нынешняя Прибалтика действительно очаровательный край для туриста — но, увы, не для нашего. Связи между Россией и тремя республиками бывшего СССР оборваны и неизвестно когда восстановятся, а отношения между нашими государствами попросту ледяные.

Белоруссия

  • Белорусская ССР. Браслав. Один из многочисленных туристических городков Браславщины. 1985 год. Фото © ТАСС / Владимир Витченко
    Белорусская ССР. Браслав. Один из многочисленных туристических городков Браславщины. 1985 год. Фото © ТАСС / Владимир Витченко
  • Белоруссия. Вид на озеро Снуды на территории национального парка "Браславские озёра" в Белорусском Поозерье. 2008 год. Фото © ТАСС / Вадим Рымаков
    Белоруссия. Вид на озеро Снуды на территории национального парка "Браславские озёра" в Белорусском Поозерье. 2008 год. Фото © ТАСС / Вадим Рымаков
  • Белорусская ССР. Национальный парк "Браславские озёра". Туристический лагерь. 1979 год. Фото © ТАСС / Владимир Витченко, Евгений Козюля
    Белорусская ССР. Национальный парк "Браславские озёра". Туристический лагерь. 1979 год. Фото © ТАСС / Владимир Витченко, Евгений Козюля

Белорусская ССР. Браслав. Один из многочисленных туристических городков Браславщины. 1985 год. Фото © ТАСС / Владимир Витченко

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Во всех смыслах ближайшая к РСФСР союзная республика благополучно отстроилась в 50-е и стала одним из любимых мест для массового отдыха. Сервис был слабым, зато для палаточников Браславские озёра, Нарочь и живописные леса вокруг были настоящим раем.

Для любителей более "цивилизованного" туризма республика тоже была интересной. Не совсем типичная для Советского Союза старинная архитектура времён Польши и Российской империи хороша и сейчас, а война оставила не только шрамы, но и впечатляющие монументы: от стен Брестской крепости до мемориала Хатыни.

В наши дни никуда не делись, а часто — были как следует отремонтированы старые достопримечательности, а Минск привлекает ещё и тем, что для советских времён было обыденностью: город — настоящий заповедник образцовой советской архитектуры, тщательно ухоженной и поддерживаемой в прекрасном состоянии. К тому же дороги в республику из Центральной России очень простые и удобные, да и границы, считай, не существует.

Золотое кольцо

  • Владимирская область. Суздаль. Собор и колокольня Покровского монастыря в городе-музее Суздале. 1967 год. Фото © ТАСС / Николай Акимов, Виктор Кошевой
    Владимирская область. Суздаль. Собор и колокольня Покровского монастыря в городе-музее Суздале. 1967 год. Фото © ТАСС / Николай Акимов, Виктор Кошевой
  • Владимирская область. Суздаль. Вид на Александровский мужской монастырь. 2020 год. Фото © ТАСС / Александр Манзюк
    Владимирская область. Суздаль. Вид на Александровский мужской монастырь. 2020 год. Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Владимирская область. Суздаль. Собор и колокольня Покровского монастыря в городе-музее Суздале. 1967 год. Фото © ТАСС / Николай Акимов, Виктор Кошевой

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Золотое кольцо России кажется нам чуть ли не очевидным туристическим маршрутом. А между тем точно известен момент, когда его придумали, и даже личность изобретателя. В 1965 году журналист "Советской культуры" Юрий Бычков разработал маршрут, объединяющий множество старинных русских городов. Собственно, он же и стал первым туристом, поехавшим специально по придуманной им же линии — из Москвы через Владимир, Суздаль, Кострому, Ростов Великий, Ярославль и Переславль-Залесский.

Он же стал изобретателем самого термина. Задумка оказалась предельно удачной: этот маршрут объединял множество достопримечательностей старорусской, имперской и даже советской эпохи. Тем более что кольцо находится в самом центре России и для автомобилиста добраться до него чаще всего не составляет вообще никакой проблемы. В наше время Золотое кольцо отлично благоустроено, дороги в окрестностях Москвы превосходные и проехаться по этому маршруту стоит всякому: Россия велика, но здесь — её сердце. Это Родина Родины.

7 советских детских игр, которые теперь под запретом

7 советских детских игр, которые теперь под запретом

Авторы
Евгений Норин
Евгений Норин

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