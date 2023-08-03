Эксперты ЭИСИ оценили темпы развития Амурской области Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал аналитический доклад о результатах социально-экономического развития Амурской области за пять лет. 3 августа, 15:01 Амурская область. Ракета-носитель "Союз-2.1б" на стартовом комплексе космодрома Восточный. Обложка © ТАСС / Бережная Наталья

Составители доклада провели анализ работы команды губернатора Василия Орлова, выделили достижения, обозначили основные перспективы и вызовы. В материале также представлена экспертная оценка подходов региона к развитию экономики и социальных решений.

По оценке агентства РИА Рейтинг медиагруппы «Россия сегодня», одним из наиболее ярких достижений команды Орлова стал устойчивый рост инвестиций в основной капитал. За пять лет объем инвестиций увеличился в сопоставимых ценах на 65,2% и рос ежегодно, за исключением пандемийного 2020 года, и сегодня сохраняет позитивную динамику. По итогам первого квартала 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 155,3% к аналогичному периоду 2022 года. Приток инвестиций создает предпосылки для экономического роста. По итогам 2022 года Амурская область заняла 47 место в рейтинге социально-экономического положения регионов от РИА Рейтинг, что на 8 мест выше, чем по итогам 2017 года.

Эксперты ЭИСИ проанализировали факторы, повлиявшие на заметное повышение позиций региона в Национальном рейтинге инвестиционного климата — с 37 места в 2018 году на 16 место в текущем. Область демонстрирует высокую положительную динамику развития МСП. Исследование описывает, как правительство области, опираясь на 6 основных центров экономического развития — газопереработку, добычу полезных ископаемых, АПК, энергетику, туризм и космическую отрасль, выстраивает сбалансированную экономическую политику.

Строительство Амурского газохимического комплекса. Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

"Отдельное место в региональной политике занимает расширение возможностей логистики. «Про развитие области в последние 5 лет говорить можно долго и много. Мост через Амур в Китай сдан, второй мост через Зею в Благовещенске — будет сдан сегодня-завтра. Согласован уникальный проект трансграничной канатной дороги в Благовещенске, еще один мост – уже железнодорожный Джалинда-Мохэ. Новую жизнь обретает БАМ, строятся объекты Транснефти и крупные линии электропередач, новая взлетно-посадочная полоса", — отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

В регионе наблюдается позитивная динамика по социальным показателям. Уровень безработицы в Амурской области по итогам 2022 года снизился по сравнению с 2017 годом на 1,7 процентных пунктов. В марте — мае 2022 года он составил 2,8%, что ниже, чем по стране в целом. В сфере здравоохранения сделан акцент на обновление технической базы и поддержку медиков и стимулирование высоких результатов работы. Образование, культура и спорт также ориентированы на решение одной из важнейших для дальневосточного региона задач — сохранение и развитие человеческого капитала: сокращение миграционного оттока молодых граждан, расширение образовательных и профессиональных возможностей для молодежи, создание условий для комфортной и событийно насыщенной жизни в Амурской области. Помимо этого, эксперты рассмотрели, как в регионе решается проблема переселения граждан из аварийного фонда.

В сегодняшних внешнеполитических реалиях особую роль играет развитие торговых и гуманитарных отношений с Китаем.

"Амурская область, как и традиционно весь Дальний Восток исторически имеют колоссальный нереализованный потенциал для экономики нашей страны. Геоэкономические преобразования, которые мы наблюдаем сегодня только подтверждают такие выводы. С этой позиции можно прогнозировать интенсификацию производственной кооперации в регионе среди российских бизнес-структур и зарубежных партнёров", — подчеркнул кандидат экономических наук, младший научный сотрудник Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Жуковский.

Важное направление работы команды Орлова — повышение рождаемости. Одним из результатов данной политики стало увеличение количества многодетных семей в сравнении с 2018 годом на 12%. В регионе разработан специальный комплекс мер поддержки семей с детьми в различных ситуациях. Доклад освещает и меры поддержки старшего поколения. В субъекте большое внимание уделяется поддержке участников СВО — всего действует более 40 мер.

Особое внимание авторы уделили реализации крупнейших проектов, в частности, завершению строительства космодрома «Восточный», созданию космического центра развития, включая расширение ЗАТО Циолковский.

Амурская область. Установка ракеты-носителя "Союз-2.1б" на стартовый комплекс космодрома Восточный. Фото © ТАСС / Бережная Наталья

В работе над докладом также приняли участие кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили и член Общественной палаты РФ от Амурской области и региональной Общественной палаты Юрий Маркитан.

С полным текстом экспертно-аналитического доклада об Амурской области можно ознакомиться на сайте и в Telegram-канале ЭИСИ-Регионы.

Авторы Алексей Берковиц