Выходные и праздничные дни в августе: Официальные выходные в России

Август — финал прекрасного тёплого, иногда жаркого и знойного лета. И хотя в этом месяце обычно уже не так жарко, как в июне или июле, он не меньше подходит для того, чтобы вырваться на природу, на море или просто уехать на дачу от городской суеты. Чтобы получилось отдохнуть по-настоящему, нужны выходные или даже отпуск. Есть ли в августе длинные выходные, как мы будем отдыхать и выгодно ли взять отпуск в последнем месяце лета? Сейчас расскажем.

Какие праздники будут в августе

Как бы ни было грустно признавать, но в августе, как и в июле, также не будет государственных праздников, которые могли бы быть нерабочими днями. А вот других праздников в этом месяце пруд пруди! В августе в России отмечается 321 праздник, из них 22 профессиональных. Вот самые заметные из них:

2 августа — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ)

2 августа — Ильин день

7 августа — День железнодорожника

9 августа — День святого великомученика Пантелеймона

12 августа — День Военно-воздушных сил (День ВВС) РФ

14 августа — Медовый спас, День строителя

19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас

22 августа — День Государственного флага

27 августа — День шахтёра

28 августа — Успение Богородицы

29 августа — Спас Нерукотворный (он же Ореховый, Холщовый, Полотняный Спас)

В каких числах в августе 2023 года будут официальные выходные

Календарь рабочих и выходных дней в августе 2023 года. Инфографика © LIFE

Август 2023 года на выходные дни будет довольно скуден. Всего в календаре на последний летний месяц отводится 31 день, 8 из них приходятся на выходные. Так, при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 августа.



Если ваш график работы отличается от традиционной "пятидневки", вам следует учесть, что ваши выходные могут не совпадать с данными из нашей статьи. К тому же, если вы работаете в официальный выходной, оплачиваться в двойном размере он не будет, как у специалиста, трудящегося в режиме 5/2.

Август — месяц отпусков, когда выгодно взять отпуск

Август – последний шанс успеть сходить в летний отпуск и отдохнуть максимально продуктивно. Но выгодно ли писать заявление в этом месяце, или лучше повременить, уйти в отпуск попозже, насладиться бабьим летом и получить более крупные "отпускные"?



В случае с отпусками действует единое правило – чем больше рабочих дней в месяце, тем больше будет выплата, тем выгоднее взять отпуск именно в этом месяце.



В августе рабочих дней, как мы уже выяснили, 23, потому брать отпуск в августе очень выгодно, вы получите максимальную выплату, а ещё и отдохнете очень хорошо.



Только не забывайте, что заявление необходимо подавать заранее (за две недели), а отпускные бухгалтерия обязана выплатить не позднее, чем за три рабочих дня до наступления отпуска. Если не получается определиться с датами отпуска в этом году, загляните в производственный календарь на 2024 год, чтобы спланировать отдых заранее.

Основные события и мероприятия в праздничные дни в августе в Москве

Москвичам и гостям столицы повезло — мероприятий на август в афише найдётся много и на любой вкус. Проводить лето получится активно, весело и музыкально. Отдельный сюрприз август 2023 года готовит поклонникам животных, особенно лошадей.

Марафон звёздных тренировок

В Москве продолжается фестиваль "Спортивные выходные". В этот уик-энд в "Лужниках" проходят занятия со звёздами. Приходите в удобной одежде, возьмите воду. 5 августа разминка с Алексеем Ягудиным, танцы с Митей Фоминым и Стасом Костюшкиным, функциональный тренинг с Тимуром Соловьёвым. 6 августа будет энергичная зарядка с T-killah, танцы с Анной Семенович и Юлией Паршутой, фитнес с рэперами ST и Natan.

Прогулка на байдарках в Лосином Острове 5 и 6 августа

В нацпарке есть водно-болотный комплекс. Пусть вас не пугает слово "болото" — это характеристика местной флоры и фауны, а не описание жутких топей. Сотрудники биостанции зовут пройти на байдарках русло Яузы: увидеть открытые плёсы, тростниковые заросли и заболоченные участки. Будет возможность посмотреть на чаек, лебедей-шипунов, крякв, лысух, свиязей и других водоплавающих птиц, обитающих на просторах Мытищинских плавней. Можно прийти без особой подготовки, но детей берут не младше десяти лет. В байдарке идут по три человека. Экскурсия длится три часа.

Концерт Imperialis Orchestra "Музыкальное путешествие на крышу солнечной Италии"

Солнечные мелодии классиков итальянской эстрады — в аранжировке Imperialis Orchestra и с видом вечерней Москвы: 5 августа 17:00–18:30 и 12 августа 17:00–18:30.

Фестиваль национальных пород лошадей

Демонстрировать 13 лучших представителей пород лошадей из разных уголков России будут в Измайловском парке 5 и 6 августа. Фото © Lucia Macedo / Unsplash

Никогда в московских парках ещё не было столько лошадей, сколько будет в этом году. У нас даже складывается впечатление, что Москва решила заранее отметить год лошади. До 6 августа в парках столицы можно будет увидеть лучших представителей разных пород.

Куда сходить в выходные в августе в Петербурге

Северная столица хорошо тем, что здесь можно провести время максимально разнообразно. В августовской афише найдутся мероприятия на любой вкус, которые порадуют и меломанов, и любителей истории, и патриотов страны. Не забываем о том, что Санкт-Петербург богат на гастрономические впечатления и разнообразить субботу и воскресенье в последний месяц лета можно, просто забронировав столик в заведении, где вы ещё не были, и отведав шедевры разных кухонь мира.

Фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория"

В продолжении празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге состоится фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория". 5 августа горожан и гостей Северной столицы ждёт карнавальный заплыв сёрферов "Фонтанка SUP".

Фестиваль Garage Fest

5 и 6 августа на автодроме "Игора Драйв" лучшие гонщики страны соберутся на Garage Fest. Настоящий спортивный праздник для всех любителей скорости и экстрима пройдёт во второй раз. Самым ожидаемым мероприятием станет четырёхчасовая автогонка на выносливость REC. На трассе появятся машины разного класса — от спортивных суперкаров до ретропредставителей. В это же время на площадке пройдут показательные выступления по мотокроссу, соревнования по дрифту, презентации "формульных болидов" и многое другое. Перед гостями выступят Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Мари Краймбрери.

Рояль и орган в темноте

В петербургском планетарии в августе можно не только увидеть звёзды, но и послушать музыку из любимых кинофильмов. Фото © vk.com / Слушай сердцем

В петербургском планетарии 13 августа пройдёт музыкальное полнокупольное шоу "Ханс Циммер vs Джон Уильямс". Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат величественную музыку композиторов Джона Уильямса ("Звёздные войны", "Индиана Джонс", "Гарри Поттер") и Ханса Циммера ("Король Лев", "Интерстеллар") в исполнении рояля и органа.

Выставка "Античный миф и современный мир"