Гостей Московского урбанфорума в "Лужниках" познакомят с городскими электронными сервисами Жителям столицы расскажут, как работают главные электронные площадки Московоской мэрии по взаимодействию и сбору предложений от граждан. 4 августа, 17:26 Обложка © Mos.ru / Ю. Иванко.

На Московском урбанистическом форуму, который открылся 1 августа на площадке олимпийского комплекса "Лужники", москвичам расскажут, как они могут повлиять на развитие города и какие проекты делают жизнь в столице комфортнее. Здесь можно будет познакомиться и с последними инфраструктурными проектами Москвы.

Одной из главных тематических локаций станет площадка, посвященная программе "Мой район" в рамках форума. Её деловая программа охватывает самые актуальные темы, среди которых благоустройство общественных пространств, развитие активного отдыха, спорта и инфраструктуры для домашних животных, ответственное потребление, городская экология и многие другие. Посетители узнают, с помощью каких электронных сервисов они могут принять участие в благоустройстве районов.

Например, в проекте "Активный гражданин" регулярно проводят голосования, посвящённые благоустройству общественных пространств, а москвичи оценивают результаты работы. О том, как развивается сервис сегодня, как с его помощью жителей вовлекают в процесс управления городом, а также о новом проекте "Активного гражданина" для детей расскажет начальник управления развития взаимодействия с жителями по сбору, обработке и учёту обратной связи Андрей Соловец и начальник отдела реализации проекта Ольга Ли.

Ещё одним местом для сбора пожеланий и инициатив стало креативное онлайн-пространство "Город идей". Более 1800 предложений внесли москвичи весной 2023 года в ходе обсуждений проекта "Питомцы в Москве". Их предложения касались развития площадок для выгула, организации мероприятий для владельцев домашних животных и создания условий для комфортного пользования подобных пространств. В результате было использовано 22 идеи.

"Электронный дом" позволяет жителям города взаимодействовать со столичной властью. Это сервис Правительства Москвы. Опросы, вопросы благоустройства с жителями домов, рядом с которыми планируются работы на платформах сервиса, помогают жителям вносить свои идеи и получать обратную реакцию.

Ещё один проект, в котором горожане совместно с архитекторами и другими специалистами решают, какой будет территория у дома, парка или близлежащего сквера, называется "Проектируем район". Он заработал в 2020 году и позволил привести в порядок пять дворов. До недавнего времени сбор и обсуждения идей проводились в очном формате, что подходило не всем жителям. Теперь принять участие можно онлайн.

Московский урбанистический форум в течение шести недель будет проводить различные мероприятия — более 350 культурных, спортивных и развлекательных событий ждут посетителей. Развитие удобных цифровых сервисов для управления городом с участием горожан входит в круг приоритетов столицы.

Авторы Альбина Александрова