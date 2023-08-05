Остановись и подумай: Праздник светофора Почему цвета светофора — это красный, жёлтый и зелёный? Как выглядел первый светофор и неужели у него есть свой праздник? Какова его история и как празднуют этот день? Об этом всём — в материале Life.ru. 4 августа, 21:01 Современный светофор не слишком похож на своего "прадедушку", который появился на свет 5 августа 1914 года и положил начало празднику — Дню светофора. Обложка © Shutterstock

Светофор — неотъемлемая часть дорожного движения. Без него уже сложно представить улицы современных городов, да и к чему? Ведь без регулировки транспортного потока может случиться коллапс. И хотя знаки также предназначены для определения очерёдности проезда, в мегаполисах, где трафик очень высок, светофор справляется с этим лучше. Но знали ли вы, что даже у него есть свой праздник? Да, вы не ослышались. Каждый год, вот уже на протяжении многих лет, 5 августа отмечается День светофора.

Кто и когда придумал первый светофор

Первый светофор появился в далёком 1868 году в Лондоне, изобрёл его британец Джей Найт. Но опыт этот был неудачным — в управлении он оказался сложным, а ещё и через пару лет взорвался, поранив при этом полицейского. После этого его убрали и оставили попытки создания автоматического регулировщика. Но обстоятельства вынудили всё же вернуться к этой идее, и спустя почти 50 лет, в 1910 году, было запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов. А спустя четыре года, 5 августа 1914-го, в городе Кливленд появился "прадедушка" известных нам светофоров. Он имел всего два фонаря — красный и зелёный, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Данное событие и послужило зарождению Международного дня светофора.

Как выглядели первые светофоры

У самого первого светофора были две стрелки — горизонтальная, означающая остановку, и наклонённая под углом 45 градусов, означающая ход. Ночью, когда видимость не позволяла увидеть стрелки издалека, их заменяла газовая лампа с красной и зелёной линзами. Предок наших светофоров имел два фонаря — зелёный и красный, который при переключении издавал звук. Ну, мы уже об этом знаем.

Как изменились светофоры сейчас

Современные светофоры кардинально отличаются от своих предков. Сейчас на них можно увидеть "анимированных человечков" и обратный отсчёт, услышать сигнал, предупреждающий пешехода о скорой смене цвета светофора. Также не так давно появились и умные светофоры — они анализируют трафик и регулируют движение с учётом транспортного потока, пробок и погоды.

Как отличаются светофоры в разных странах мира

В основном светофоры по всему миру имеют похожий вид, но есть страны и города, которые отличились внешностью своих автоматических регулировщиков.













В одном из американских городов, населённом выходцами из Ирландии, установили светофор "вверх ногами", и красный сигнал оказался внизу. Иначе всем светофорам в городе регулярно разбивали стёкла. Потомкам ирландцев пришлось не по нраву, что зелёный цвет, символизирующий Ирландию, был расположен под красным, символизирующим Англию, и поэтому власти были вынуждены изменить порядок цветовых сигналов.

Светофоры Дрездена имеют изображение барышни в сарафане и с косичками, а светофоры Берлина — изображение человечка в шляпе. Его зовут Ампельман, и берлинцы им гордятся.

Там же, в Берлине, имеется светофорное устройство, где целых 13 различных сигналов. Поскольку разобраться в этой чёртовой дюжине весьма проблематично, рядом дежурит полицейский и консультирует всех, кто пытается разобраться в сигналах этого светофора.

Как празднуют День светофора

Каких-то определённых правил празднования дня светофора установлено не было, потому в каждой стране это событие отмечают по-своему. В основном в этот день проводятся семинары и профилактические мероприятия, чтобы напомнить людям о правилах дорожного движения. Отпраздновать этот день вас с работы не отпустят, конечно, зато, возможно, состоится внеплановое общение с сотрудниками ГИБДД — в профилактических целях. Кроме того, Всемирный день светофора — прекрасная возможность привлечь внимание детей и взрослых к проблеме безопасности дорожного движения. С целью формирования и закрепления знаний о правилах дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в детских садах проводятся тематические дни. Дошкольники узнают, когда появился первый светофор и какие бывают виды светофоров, участвуют в викторинах, примеряют на себе роли полицейского, пешехода и водителя. В игровой форме дети знакомятся и закрепляют знания о светофоре, дорожных знаках, правилах дорожного движения.

История светофора и патент на первый светофор. Каким он был? Видео © YouTube / Автомобили и запчасти

Мероприятия, связанные с Днём светофора

В рамках Дня светофора ежегодно проводятся многочисленные праздничные мероприятия, направленные на пропаганду безопасности и обучение правилам дорожного движения. Этот день — возможность для взрослых и детей провести время весело и с пользой. Одним из главных событий являются конкурсы рисунков, организуемые специально для детей. Маленькие художники могут выразить свои мысли и представления об охране дорожного движения в своих работах. На конкурсе они показывают свои навыки и таланты, создавая яркие, креативные и в то же время информативные рисунки, которые размещаются в школах и детских садах.

Также периодически проводятся выставки ретросветофоров, на которых можно погрузиться в историю их развития. Здесь представлены старинные и современные модели светофоров, позволяющие посетителям увидеть эволюцию технологий и прикоснуться к прошлому.

Для школьников проводятся интерактивные мероприятия, на которых учащиеся и специалисты в области безопасности дорожного движения рассказывают о правилах и поведении на дороге. В игровой форме ребята учатся различать дорожные знаки, правильно ориентироваться на перекрёстках и понимать сигналы светофора. Такие занятия помогают детям запомнить правила и важность их соблюдения.

Также проводятся обучающие семинары для взрослых, посвящённые правилам дорожного движения. Участники могут прояснить ситуации, возникающие на дороге, и получить полезные советы от сотрудников ГИБДД. Это не только помогает повысить безопасность, но и формирует гражданскую ответственность и взаимоуважение среди участников дорожного движения.

В рамках Дня светофора проводятся также различные акции. Например, организуются акции, посвящённые ношению светоотражающих элементов на одежде, обеспечивающих видимость пешеходов в тёмное время суток. Такие акции направлены на повышение безопасности и снижение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Как будут проводить День светофора в России

Международный день светофора отметят в Ростове-на-Дону 4 и 5 августа. В эти дни для воспитанников детских садов проведут тематические акции и флешмобы на тему безопасности на дороге, сообщает сайт регионального правительства.

В Ельце автоинспекторы побывали в городском детском саду № 24, где рассказали малышам об истории появления на дорогах специального аппарата регулировки дорожного движения.

В Покровской сельской библиотеке Рузского городского округа состоялось профилактическое мероприятие "Дорога безопасности". Оно посвящалось Дню светофора, который отмечают 5 августа по всему миру.

Авторы Андрей Ананьев