ВДНХ встречает 84-летие новой жизнью Какие объекты открылись на территории главной выставки страны и какие проекты ожидают воплощения. 4 августа, 16:30 Обложка © mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

Своё 84-летие в 2023 году Выставка достижений народного хозяйства встречает в статусе признанного международного выставочного центра, являясь при этом музеем архитектуры под открытым небом и современной площадкой для просвещения и отдыха горожан. 5 и 6 августа на главной выставке страны пройдёт праздничная программа, посвящённая годовщине открытия.

В первую субботу августа гости смогут вернуться в прошлое и увидеть главные исторические события, которые происходили здесь с момента основания, а в воскресенье территория приобретёт черты будущего, где роботы встретят посетителей ВДНХ и проводят к площади Промышленности, которая станет главной площадкой мероприятия в этот день. Гостей праздника ждут выступления артистов, пластические спектакли, шоу-программы, познавательные экскурсии и обучающие лекции.

Фото © mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

Уникальные программы — для всех возрастов, отличная культурная программа, гастросюрпризы и спортивные мероприятия позволят провести день рождения ВДНХ незабываемо. С концертами и спектаклями можно ознакомиться здесь.

Как возрождали ВДНХ

Стоит отметить, что возрождать комплекс начали в 2014 году. Тогда же выставка получила прежнее историческое название — ВДНХ. За два года программы были проведены первоочередные ремонтные работы в павильонах, специалисты ликвидировали торговые точки и вывезли тонны мусора. Тогда было восстановлено более 500 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, воссоздано более 22 тысяч квадратных метров цветников и уложено 125 гектаров газонов, которые украсили миллион однолетних цветов, 18 тысяч кустов роз и 20 тысяч кустарников.

На втором этапе благоустроили более 325 гектаров территории, заменили 130 километров инженерных коммуникаций и впервые за всю историю ВДНХ очистили и благоустроили три пруда. С 2017-го по 2021 год была проведена реставрация памятников.

Фото © mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

Ремонтно-реставрационные работы — одно из ключевых направлений программы возрождения ВДНХ. Из 49 объектов, имеющих статус объектов культурного наследия федерального значения, сегодня завершили научную реставрацию и воссоздание 26 объектов, на 15 работы продолжаются, ещё шесть будут отреставрированы в ближайшее время.

Музеи ВДНХ

В 2021 году в павильоне № 7 был открыт мультимедийный центр "Союзмультпарк" — совместный проект старейшей анимационной студии страны "Союзмультфильм", Правительства Москвы и Минкультуры России. В нём работают сейчас 18 аттракционов.

Фото © mos.ru / Пресс-служба ВДНХ

В павильоне № 29 размещён эколого-просветительский центр "Цветоводство" ГПБУ "Мосприрода", где посетители могут познакомиться с представителями флоры и фауны как вживую, так и при помощи современных цифровых технологий. В павильоне № 17 расположилась мультимедийная галерея "Лес" с мультимедийными интерактивными аттракционами.

Главными хранителями истории легендарного подразделения стали павильоны № 53 и 54, где посетителей встречает Музей гаража особого назначения ФСО. Основу постоянной экспозиции составляет уникальная коллекция более чем из 50 автомобилей и мотоциклов — от дореволюционных машин императора Николая II до новейшего российского лимузина Aurus.

Эти и множество других проектов стали для горожан поистине знаковым местом. Ведь площадь ВДНХ вместе с парком "Останкино" теперь составляет более 325 гектаров. За эти годы главная выставка стала одной из самых посещаемых достопримечательностей Москвы. Сохранение культуры, истории Москвы, формирование мест для отдыха и просвещения горожан - в числе приоритетных задач столичной администрации.

Авторы Альбина Александрова