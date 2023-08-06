Защита на рельсах: отмечаем двойной праздник — День железнодорожных войск и День железнодорожника День железнодорожника — один из самых старых профессиональных праздников России, самых ответственных и почётных. В этой сфере заняты сотни тысяч россиян, а российская железная дорога — одна из крупнейших и развитых в мире. Словом, 6 августа нам точно есть что отметить. 5 августа, 21:01 День железнодорожных войск и День железнодорожника. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Что за праздник — День железнодорожника

6 августа в России будут отмечать двойной праздник: День железнодорожных войск и День железнодорожника. Первый был учреждён 31 мая 2006 года президентским Указом № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации". В 2023 году праздник справляют в 18-й раз. А вот День железнодорожника имеет более давнюю историю: он учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980, и в нынешнем году торжество проходит на официальном уровне уже в 43-й раз. Хотя День железнодорожных войск имеет фиксированную дату и отмечается ежегодно 6 августа, а День железнодорожника приходится на первое воскресенье августа, в 2023 году эти события совпали и будут праздноваться в один день.

История железнодорожного транспорта

Вокзал станции Тверь. Паровоз серии Г (0-3-0). Служащие Николаевской железной дороги. 1860-е годы. Фото © Wikipedia / Иосиф Казимирович Гоферт

История железнодорожного транспорта в нашей стране насчитывает более 180 лет. Первая железная дорога общественного пользования в Российской империи — "Царская ветка" — была построена в 1837 году и соединила Петербург с Царским Селом. Это событие стало началом развития железнодорожного транспорта в стране.

В 1842 году была открыта железная дорога, соединившая Москву с городом Смоленском. Это была первая полноценная железная дорога в Российской империи. В последующие годы активно строились новые железные дороги, связывающие различные регионы России. В 1851 году была открыта железная дорога, соединившая Москву с Санкт-Петербургом, что значительно ускорило и упростило путешествия между двумя столичными городами. Двухпутная магистраль позволяла добраться до места назначения с небывалой тогда скоростью — всего за 12 часов. Уже за 1852 год по этой линии перевезли более 700 000 пассажиров.

В конце XIX – начале XX века железнодорожный транспорт в России продолжал активно развиваться. Прокладывались новые магистрали, расширялись существующие линии, строились железнодорожные узлы и станции. В этот период были введены в эксплуатацию такие значимые железнодорожные маршруты, как Транссибирская магистраль, Северная железная дорога и Южная железная дорога.

Укладка пути на Средне-Сибирской железной дороге в 1898 году. Фото © Wikimedia / I. R. Tomaskiewicz

Гордость российских железнодорожников — Транссибирская магистраль, построенная с 1891 по 1916 год. Она соединяет Челябинск с Владивостоком, проложена на протяжении более восьми тысяч километров через всю Сибирь и является одной из самых длинных железных дорог в мире. Строительство этой транспортной артерии было огромным инженерным и техническим достижением и имело стратегическое значение для развития страны.

В период советской власти железнодорожный транспорт продолжал развиваться. Были построены новые линии, модернизированы станции и вагоны, введены в эксплуатацию новые типы поездов. В настоящее время железнодорожный транспорт в России продолжает совершенствоваться. Большое внимание уделяется модернизации инфраструктуры, внедрению новых технологий и повышению качества обслуживания пассажиров. В стране функционирует обширная сеть железных дорог, связывающая различные регионы и обеспечивающая перевозку грузов и пассажиров.

История Железнодорожных войск России

Строительство железной дороги Бухарест – Зимница, железнодорожные части (ЖДЧ) Русской императорской армии. Фото © Wikipedia / Romanian Academy Library, via Europeana.eu

Официальное образование железнодорожных войск произошло 6 мая 1842 года по указу Николая I. Это были первые не только в России, но и в мире железнодорожные воинские подразделения. В 17 рот вошло 4340 человек, которым было поручено заниматься охраной и эксплуатацией железнодорожных путей. К началу XX века у Российской армии были лучшие в мире железнодорожные войска, насчитывающие 12 батальонов, сведённых в четыре железнодорожные бригады.

В 1918 году после Октябрьской революции железнодорожные войска были реорганизованы. Был создан Железнодорожный отряд Красной армии, который затем стал Железнодорожным корпусом РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия). В период Великой Отечественной войны железнодорожные войска активно участвовали в обороне и транспортировке войск и материалов.

После Второй мировой войны железнодорожные войска продолжили своё развитие и совершенствование. В настоящее время Железнодорожные войска России являются частью Вооружённых сил страны. Они выполняют широкий спектр задач, включая обеспечение безопасности и защиту железнодорожной инфраструктуры, охрану объектов, проведение инженерных работ, ремонт и обслуживание путей сообщения, а также участие в миротворческих операциях.

Задачи железнодорожных войск

Учения по восстановлению разрушенного условным противником железнодорожного полотна на станции Адуй под Екатеринбургом. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Железнодорожные войска являются специальными войсками и предназначены для строительства, восстановления и защиты объектов железнодорожных путей сообщения на театрах военных действий. Кроме того, железнодорожные войска принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Охрана железнодорожных объектов и транспортной инфраструктуры также является одной из задач железнодорожных войск. Они осуществляют контроль за доступом на железнодорожные станции, депо и другие объекты, чтобы предотвратить возможные акты терроризма или вандализма. Железнодорожные войска также занимаются охраной грузовых поездов и предотвращением кражи или незаконного обращения с грузами.

Кроме того, Железнодорожные войска России могут быть задействованы в различных миротворческих операциях и гуманитарных миссиях. Они могут выполнять задачи по обеспечению безопасности и поддержанию порядка на железнодорожных линиях в районах конфликтов или бедствий. В настоящее время Железнодорожные войска России успешно выполняют задачи в зоне СВО.

Работа бронепоезда "Волга" на Украине. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны

В целом Железнодорожные войска России выполняют широкий спектр задач, связанных с обеспечением безопасности и эффективности железнодорожного транспорта. Они играют важную роль в поддержании инфраструктуры и обеспечении безопасности пассажиров и грузов.

Железнодорожные профессии

Железнодорожный транспорт предлагает широкий спектр профессий, связанных с различными аспектами работы на железной дороге. Эти профессии могут быть разделены на несколько категорий, включая управление и эксплуатацию поездов, инженерные и технические специальности, обслуживание и ремонт оборудования, безопасность и охрану, а также административные и управленческие должности.

1. Управление и эксплуатация поездов

Машинист в скоростном поезде "Ласточка". Фото © ТАСС / Артур Лебедев

— Машинисты поездов: отвечают за управление поездами, обеспечивая безопасность пассажиров и грузов. Машинисты должны иметь хорошее знание правил движения поездов, умение работать с управляющими системами и быть готовыми к решению возникающих проблем.

— Диспетчеры: контролируют движение поездов, координируя расписание и обеспечивая безопасность на железной дороге. Диспетчеры должны быть внимательными, организованными и иметь хорошую коммуникативную способность.

— Контролёры билетов: проверяют билеты пассажиров и обеспечивают соблюдение правил и норм безопасности в поездах. Контролёры должны быть дружелюбными, вежливыми и иметь хорошую способность работать с людьми.

2. Инженерные и технические специальности

— Инженеры-конструкторы: занимаются проектированием и разработкой железнодорожных систем, включая пути, мосты, тоннели и другие инфраструктурные объекты. Инженеры-конструкторы должны иметь глубокие знания в области инженерии и быть в состоянии применять их на практике.

— Техники по обслуживанию путей: отвечают за обслуживание и ремонт путей, включая устранение дефектов, регулировку рельсов и контроль качества. Техники по обслуживанию путей должны быть физически подготовленными, иметь технические навыки и быть готовыми работать на открытом воздухе.

— Электромеханики: занимаются обслуживанием и ремонтом электрического оборудования на железной дороге, включая сигнальные системы, электрические поезда и другие устройства. Электромеханики должны иметь глубокие знания в области электротехники и быть готовыми к работе с высоковольтными системами.

3. Обслуживание и ремонт оборудования

Механики отвечают за обслуживание и ремонт поездов. Фото © ТАСС / Максим Коротченко

— Механики поездов: отвечают за обслуживание и ремонт поездов, включая двигатели, тормозные системы, подвеску и другие компоненты. Эти специалисты должны быть опытными в механике и иметь хорошую проблемно-аналитическую способность.

— Слесари-ремонтники: занимаются ремонтом и обслуживанием различных железнодорожных устройств, таких как сигнальные системы, светофоры, турникеты и другое. Слесари-ремонтники должны быть умелыми в работе с инструментами и иметь хорошее понимание принципов работы различных устройств.

— Техники по безопасности: отвечают за обеспечение безопасности на железной дороге, включая проверку и обслуживание сигнальных систем, контроль скорости движения поездов и обучение персонала правилам безопасности. Техники по безопасности должны быть внимательными к деталям, иметь хорошую аналитическую способность и быть готовыми к работе в стрессовых ситуациях.

Для работы на железной дороге важны следующие навыки и качества: знание правил и норм безопасности на железной дороге;

технические навыки в соответствующей области (например, механика, электротехника);

коммуникативные навыки для работы с пассажирами или коллегами;

организационные навыки для координирования расписания или ремонтных работ;

физическая выносливость для работы на открытом воздухе или выполнения физических задач;

готовность к работе в стрессовых ситуациях и принятию быстрых решений.

Поезда будущего: современные технологии в железнодорожной индустрии

Электропоезда "Ласточка" во время пусконаладочных работ на заводе "Уральские локомотивы". Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Современные технологии в железнодорожной индустрии продолжают развиваться, привнося новшества, которые делают железную дорогу более эффективной, безопасной и комфортной для пассажиров и грузовладельцев. Вот несколько ключевых областей развития этих технологий.

1. Автоматизация и управление движением поездов

Автоматизация играет важную роль в современных железнодорожных системах, повышая эффективность и безопасность. Одним из наиболее значимых достижений в этой области является внедрение системы автоматического управления движением поездов (АУДП). Эта технология позволяет контролировать скорость и расстояние между поездами, минимизируя риск столкновений и оптимизируя использование инфраструктуры. Системы АУДП также способствуют экономии энергии и снижению выбросов загрязняющих веществ.

2. Интернет вещей и сенсорные технологии

Применение интернета вещей и сенсорных технологий в железнодорожной индустрии позволяет собирать и анализировать большие объёмы данных для оптимизации процессов. Сенсоры устанавливают на поездах, путях, станциях и других элементах инфраструктуры, чтобы контролировать состояние оборудования, измерять уровень шума, вибраций и других параметров. Это позволяет операторам системы раньше обнаруживать потенциальные проблемы и принимать меры по их устранению, а это способствует повышению безопасности и надёжности железнодорожного транспорта.

3. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение

Искусственный интеллект и машинное обучение играют всё более важную роль в железнодорожной индустрии. Они используются для прогнозирования спроса на перевозки, для оптимизации расписания движения поездов, анализа данных о состоянии оборудования и предотвращения аварийных ситуаций. ИИ также может быть применён для автоматического анализа видео- и аудиозаписей, что помогает в обнаружении неисправностей и повышении безопасности.

4. Улучшение комфорта пассажиров

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Современные технологии также направлены на улучшение комфорта пассажиров. Внедрение беспроводного интернета, систем информации о поездах в реальном времени, развитие систем автоматической оплаты билетов и электронных билетов, а также улучшение условий вагонов и станций — всё это делает поездки на железной дороге более удобными и приятными для пассажиров.

5. Экологическая эффективность

Современные технологии также направлены на снижение негативного воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду. Развитие электрической тяги, использование возобновляемых источников энергии, оптимизация маршрутов и расписаний для сокращения пробега пустых поездов — всё это способствует снижению выбросов и повышению экологической эффективности железнодорожной индустрии.

Современные технологии в железнодорожной индустрии продолжают развиваться, привнося новые возможности для повышения эффективности, безопасности и комфорта. Автоматизация, интернет вещей, искусственный интеллект и машинное обучение, улучшение комфорта пассажиров и экологическая эффективность — всё это является ключевыми направлениями развития технологий в этой отрасли.

Влияние железнодорожного транспорта на жизнь людей

Железнодорожный транспорт играет важную роль в улучшении качества жизни людей. Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Денис Гришкин

Железнодорожный транспорт играет важную роль в улучшении качества жизни людей, оказывая положительное влияние на различные аспекты их повседневной жизни. Он способствует улучшению жилищных условий, снижает стоимость продуктов и других товаров и услуг.

Можно задаться вопросом: каким же образом железнодорожный транспорт может улучшать жилищные условия? Ответ кроется в повышении мобильности населения. Железнодорожные пути соединяют различные города и регионы, что позволяет людям выбирать место проживания вне зависимости от расстояния до рабочего места или других необходимых объектов. Благодаря этому можно, например, выбрать более доступное по цене жильё в пригородах или за пределами городов, где стоимость недвижимости может быть ниже.

Железнодорожный транспорт также играет важную роль в снижении стоимости продуктов и других товаров и услуг. Он обеспечивает эффективную и надёжную доставку грузов на большие расстояния, что позволяет сократить затраты на логистику и транспортировку. Благодаря этому производители могут снизить стоимость своей продукции, что в конечном итоге приводит к более доступным ценам для потребителей. Кроме того, железнодорожный транспорт позволяет доставлять товары в отдалённые районы, где другие виды транспорта могут быть менее эффективными или недоступными. Это способствует развитию экономической активности в этих регионах и повышению уровня жизни местного населения.

Кроме того, железнодорожный транспорт имеет положительное влияние на окружающую среду и здоровье людей. По сравнению с автомобильным транспортом поезда обладают более высокой энергоэффективностью и меньшими выбросами вредных веществ. Это способствует снижению загрязнения воздуха и улучшению качества окружающей среды, что прямо влияет на здоровье людей. Более того, использование железнодорожного транспорта может сократить количество аварий на дорогах и травматизм, связанный с ними.

В целом железнодорожный транспорт играет важную роль в улучшении качества жизни людей. Он повышает мобильность населения, способствует снижению стоимости продуктов и других товаров и услуг, а также оказывает положительное влияние на окружающую среду и здоровье людей.

Как будут отмечать День железнодорожника и День железнодорожных войск в России

День железнодорожных войск — это профессиональный праздник военнослужащих, а также гражданских служащих и рабочих ЖДВ. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

День железнодорожника посвящён работникам железнодорожного транспорта и имеет свои традиции и обычаи. Это торжество отмечают проводники, машинисты, монтажники и ремонтники, их руководство, сотрудники вокзалов, трамвайных депо и метрополитенов. Праздник считают своим преподаватели и студенты профильных учебных заведений страны, а также их друзья, родственники, знакомые и близкие.

В день профессионального праздника железнодорожников проходят официальные мероприятия, на которых отличившимся сотрудникам вручают грамоты и благодарности. Виновников торжества приглашают на концерты, организуют для них выезды на природу. Среди студентов профильных вузов проводятся спартакиады. Самые забавные соревнования: перетягивание рельса, толкание вагона на время, метание шпал на дальность.

По телевидению в этот день обычно транслируются документальные передачи, рассказывающие истории о создании и развитии железнодорожного транспорта, интервью с передовиками производства.

День железнодорожных войск — это профессиональный праздник военнослужащих, а также гражданских служащих и рабочих ЖДВ. Его отмечают, как правило, награждением лучших, концертами и различными торжественными событиями.

Памятник ратному труду железнодорожникам Приморья в годы Великой Отечественной войны на городском железнодорожном вокзале в день церемонии встречи ретропоезда "Победа". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Одной из главных традиций Дня железнодорожных войск является возложение цветов к памятникам железнодорожников. Во многих городах России есть памятники, посвящённые работникам железных дорог, и в этот день люди приходят с цветами, чтобы выразить благодарность и уважение к этой профессии. В Москве такие монументы и памятные плиты есть на железнодорожной станции Канатчиково и исторической площадке Паровозное депо Подмосковная, в музее натурной железнодорожной техники, возле Белорусского вокзала и нескольких локомотивных депо.

Авторы Андрей Соколов