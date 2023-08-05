Фонтанка, сапы и добро: В Петербурге прошла первая в истории благотворительная акция на воде

Тысячи сапсёрферов присоединились к флешмобу в поддержку людей с аутизмом на крупнейшем в мире речном карнавале "Фонтанка SUP" в Санкт-Петербурге. В этом им помогли специальные сенсорные маяки, установленные в акватории Крюкова канала в центре Северной столицы.

В Петербурге прошла первая в истории благотворительная акция на воде. Видео © "Газпром нефть"

Во время заплыва они не только помогали участникам с навигацией, но и призывали делиться энергией с теми, кто нуждается в заботе и поддержке.

В Петербурге прошла первая в истории благотворительная акция на воде. Фото © "Газпром нефть"

Присоединиться к первой в истории благотворительной акции на воде было просто: достаточно лишь коснуться маяка — и каждое прикосновение компания "Газпром нефть" конвертировала в пожертвование в пользу фонда "Антон тут рядом". Эти средства пойдут на развитие социальных проектов, которые помогут сделать жизнь людей с аутизмом комфортнее.

В Петербурге прошла первая в истории благотворительная акция на воде. Фото © "Газпром нефть"

"Для нас очень важно информировать о проблемах людей с аутизмом, потому что до сих пор они остаются невидимыми для общества. Мы с "Газпром нефтью" организовали необычную акцию, которая познакомила тысячи людей с нашими социальными проектами и помогла всем желающим в удобной форме передать частичку тепла и любви в наш фонд", — поделилась директор по развитию фонда "Антон тут рядом" Евгения Петельчук.