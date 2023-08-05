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5 августа, 08:38

Число пострадавших от взрыва бытового газа в жилом доме в Канске выросло до 14

До 14 человек выросло число пострадавших при взрыве бытового газа в городе Канске Красноярского края. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Жилой дом в городе Канске, где произошёл взрыв бытового газа. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

"За помощью в больницу обратилось 14 человек. По-прежнему госпитализировано семь человек", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Минздраве уточнили, что среди пострадавших трое подростков. Также там добавили, что в Канск из Красноярска вылетел самолёт санитарной авиации с врачами краевой больницы.

Тем временем в прокуратуре региона сообщили, что по факту инцидента начата проверка.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Красноярского края

Никита Никонов
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