Крылья свободы: отмечаем день ВВС 12 августа 2023-го и рассказываем о его традициях Каждый год 12 августа свой праздник отмечают те, кто в небе, и те, кто помогает им на земле. Празднование часто связано с воздушным парадом, а самое распространённое пожелание в этот день — чистого и безопасного неба. Уже догадались, о каких войсках пойдёт речь? 11 августа, 17:00 Ударные вертолёты Ми-28Н во время демонстрационного полёта. Обложка © ТАСС / Петр Ковалёв

12 августа в нашей стране будет отмечаться День Военно-воздушных сил (День ВВС). Это непереходящий праздник, дата фиксированная, она была утверждена Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации". Однако обычно торжества сдвигают на несколько дней, ведь после военных свой праздник будет отмечать весь воздушный флот России — в третье воскресенье августа. Поэтому часто эти даты совмещают.

Почему Военно-воздушные силы отмечают праздник 12 августа

Биплан "Гаккель-VII", 1911 год. Фото © Wikipedia

Рождение авиации в России пришлось на начало XX столетия. В 1909–1914 годах в стране появились первые самолёты Якова Гаккеля, Дмитрия Григоровича, Игоря Сикорского и других конструкторов. В 1910 году было создано первое русское общество авиационных любителей, которое занималось не только гражданской, но и военной авиацией. В это же время начали формироваться первые авиационные отряды для обеспечения военных операций.

Однако днём рождения российской военной авиации считается 12 августа 1912 года, когда по военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие штат Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Немногим позже самолёты и вовсе отделили от более громоздких и менее эффективных воздухоплавательных средств — аэростатов и дирижаблей.

Развитие военной авиации в России





Первая мировая война стала переломным моментом в развитии российской военной авиации. Во время войны Россия активно использовала самолёты для бомбардировок, разведки и поддержки наземных операций. В это время Игорь Иванович Сикорский сконструировал знаменитый биплан "Илья Муромец", выпускавшийся в Российской империи на Русско-Балтийском вагонном заводе в течение 1914–1919 годов. Этот самолёт является первым в истории авиации серийным многомоторным бомбардировщиком.

После революции, в 1922 году, была создана советская военно-воздушная флотилия, которая стала основой для формирования советского военно-воздушного флота (СВВФ). В этот период произошёл значительный прогресс в развитии российской военной авиации.

В 1930-х годах Советский Союз стал одним из лидеров в области авиационной техники. Были разработаны новые типы самолётов, такие как истребители МиГ-3 и Як-1, бомбардировщики Пе-2 и Ту-2, а также штурмовики Ил-2. Военные лётчики были настоящими кумирами того времени. Во время Второй мировой войны российская военная авиация сыграла одну из ключевых ролей в победе над нацистской Германией.

После войны развитие российской военной авиации продолжалось. В 1950-х годах появились первые реактивные истребители: МиГ-15 и Су-7. В 1960-х годах были разработаны стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также истребители МиГ-25 и Су-27.





После распада Советского Союза в 1991 году российская военная авиация столкнулась с серьёзными проблемами. Экономический кризис и сокращение финансирования привели к снижению производства новых самолётов и обновления авиационного парка.

Однако в последние годы Россия активно работает над модернизацией своей военной авиации. Были созданы новые самолёты, такие как истребитель Су-57, многоцелевой вертолёт Ми-28Н и беспилотные летательные аппараты. Также проводятся работы по модернизации и обновлению существующих типов самолётов.





В настоящее время российская военная авиация является одной из самых мощных и технологически развитых в мире. Она играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны, успешно выполняет поставленные боевые задачи.

В 2015 году в соответствии с указом президента России Военно-воздушные силы были объединены с войсками Воздушно-космической обороны и составили новый вид войск — Воздушно-космические силы (ВКС), — который с 1 августа приступил к выполнению поставленных задач.

Будущее ВВС России

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. Фото © ТАСС / EPA / HOST PHOTO AGENCY / POOL / VLADIMIR ASTAPKOVICH

Технологический прогресс играет важную роль в развитии военной авиации. Российская авиационная промышленность активно работает над созданием новых и совершенствованием существующих технологий. Одной из основных целей является разработка и производство новых боевых самолётов следующего поколения, способных эффективно выполнять широкий спектр задач.

В частности, Россия продолжает разрабатывать и модернизировать свои стратегические бомбардировщики, такие как Ту-160М2 и ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Эти самолёты будут обладать большей дальностью полёта, улучшенными системами навигации и боевой электроникой.

Кроме того, Россия активно разрабатывает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для военных целей. БПЛА могут выполнять разведывательные задачи, атаковать наземные цели и обеспечивать поддержку воздушных операций. Это направление развития может значительно повлиять на будущее российской военной авиации.

Военнослужащие Центрального военного округа во время работы расчётов разведывательного беспилотного летательного аппарата "Суперкам" на Красно-Лиманском направлении в зоне СВО. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Экономические факторы также играют важную роль в развитии российской военной авиации. Бюджетные ограничения и доступность финансирования могут оказывать влияние на возможности разработки и производства новых самолётов и технологий.

Однако, несмотря на экономические вызовы, Россия продолжает инвестировать в свою авиационную промышленность и модернизацию своих ВВС. Государственная программа вооружений до 2027 года предусматривает значительные расходы на развитие и модернизацию авиационных систем.

В целом будущее российской военной авиации зависит от успешного развития технологий, адаптации к геополитическим изменениям и эффективного использования ресурсов. Россия продолжает работать над созданием новых боевых самолётов, развитием беспилотных летательных аппаратов и укреплением своего военного присутствия в мире.

Традиции празднования дня ВВС России

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 во время воздушной части парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Свой профессиональный праздник российские лётчики и те, кто помогает им на земле, чаще всего отмечают на аэродромах: проводят торжественные построения, устраивают встречи с ветеранами.

В разных городах России проходят авиационные шоу и выставки техники. На этих мероприятиях можно увидеть различные типы самолётов и вертолётов, а также пообщаться с военными лётчиками и специалистами ВВС.

В рамках празднования Дня ВВС России также устраиваются концерты, спортивные соревнования и другие культурные мероприятия. На концертах выступают артисты различных жанров, включая военные оркестры и популярных исполнителей. Спортивные соревнования могут включать в себя авиационные гонки, парашютные прыжки и другие виды спорта, связанные с авиацией.

Традиционно в этот день также проходят церемонии награждения военных лётчиков и других сотрудников ВВС за особые достижения и подвиги. Награды включают присвоение званий, вручение медалей, орденов и других знаков отличия.

Празднование Дня ВВС России имеет глубокие исторические корни и символизирует важность авиации в обороне страны. Этот день служит возможностью для граждан России выразить поддержку и признание военным лётчикам и сотрудникам ВВС за их службу и преданность Родине.

Авторы Андрей Соколов