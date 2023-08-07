"Повелительницы мяча": 10 главных звёзд чемпионата мира по женскому футболу

Чемпионат мира по женскому футболу в 2023 году проходит с 20 июля по 20 августа. Когда соревнование в самом разгаре, почему бы не полюбоваться на женщин, способных восхитить сильную половину человечества не только внешними данными, но и спортивными достижениями. Вы всё ещё думаете, что футбол — это только для мальчиков? Тогда мы идём к вам, чтобы доказать обратное, показав фото этих 10 звёзд мира женского футбола.

Алиша Леманн ("Астон Вилла", сборная Швейцарии)

Фото © Getty Images / FIFA / Matthew Lewis

Пожалуй, самая популярная футболистка из всего нашего топа. На звезду из швейцарского футбольного клуба "Астон Вилла" в социальных сетях подписано более 12 миллионов человек! Уверены, это не только поклонники футбола. Изначально Алишу заметили в Англии, начинающая спортсменка до 2021 года была знаменитостью клуба "Вест Хэме". Но где-то в середине 2021 года Леманн заявила, что переходит в сборную Швейцарии.

Алексия Путельяс ("Барселона", Испания)

Фото © Getty Images / FIFA / Michael Regan

До 2022 года Алексия Путельяс считалась одной из самых опасных соперниц в мире женского футбола. Ведь именно эта испанка стала двукратной обладательницей "Золотого мяча" среди женщин. Алексия Путельяс родилась в Барселоне, в любимый с детства футбольный клуб "Барса" попала в 18 лет. Тогда-то и начала доказывать себе и миру, что лучше неё футболистку найти будет трудно. Атакуя противников на поле, Алексия Путельяс часто забивала победные голы, за что так полюбилась фанатам.

Ксения Коваленко (ЦСКА, Россия)

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Нет, эта обворожительная блондинка — не топ-модель, а воспитанница футбольного клуба "Кузбасс" из Кемерова. В юности схлопотала тяжелейшую травму, из-за которой спортивная карьера могла быстро закончиться. Но сила воли и помощь врачей помогли Ксении прийти в норму. C начала 2017 года Коваленко играет за ЦСКА и в составе именно этой команды выиграла чемпионат России и стала обладательницей Кубка России.

Ана Маркович ("Грассхоппер", сборная Хорватии)

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anamarkovic

Одна из самых популярных футболисток в социальных сетях — красотка Ана Маркович. В профиле звезды футбола давно уже более 2,5 миллиона преданных поклонников. Мужчины восхищаются не только красотой, но и спортивными достижениями девушки. За сборную Хорватии Маркович начала выступать с конца 2021 года, до этого играла в "Цюрихе".

Алекс Морган ("Сан-Диего Уэйв", США)

Фото © Getty Images / Zhizhao Wu

Не просто спортсменка и звезда футбола, но и олимпийская чемпионка. Алекс Морган в составе сборной родной страны стала двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. Девушка успешна в мире не только спорта, но и моды. Алекс известна как любительница красивых и стильных нарядов.

Лина Якупова ("Зенит", сборная России)

Фото © t.me / yakupovalina

Ещё одна обворожительная наша соотечественница. До "Зенита" успела побывать в составе команд "Зоркий", "Кубаночка", "Спарта-Свиблово" и "Локомотив". До футбола Лина Якупова занималась вольной борьбой. Им начала увлекаться с 15 лет, числилась в Училище олимпийского резерва в Звенигороде.

Пейдж Альмендарис ("Брага", США)

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / paigealmendariz

Удивительно, но звезда футбола в детстве хотела стать балериной. И прикладывала для этого все усилия. Но, поступив в школу, Пейдж Альмендарис увлеклась игрой в мяч, поэтому поставила себе новую цель. Успешная карьера футболистки принесла свои плоды — девушка параллельно занимается модельным бизнесом.

Анн-Катрин Бергер ("Челси", Германия)

Фото © Getty Images / Ann-Katrin Berger

Анн-Катрин Бергер сегодня — немецкая футболистка национальной сборной в родной Германии и по совместительству вратарь английского клуба "Челси". В спорте Катрин уже давно: начала профессионально заниматься футболом с 2007 года. А уже летом 2011 года Бергер подписала контракт с высшим дивизионом профессиональной лиги Германии.

Алессия Руссо ("Манчестер Юнайтед", Англия)

Фото © Getty Images / Naomi Baker — The FA

Англичанка с итальянскими корнями считается у себя дома одной из главных звёздочек сборной по женскому футболу. Именно Алессия Руссо привела команду к золотым медалям чемпионата Европы 2022 года. Сногсшибательная спортсменка может похвастаться не только миловидной внешностью, но и самым красивым голом того турнира.

Кристиана Эндлер ("Лион", Чили)

Фото © Getty Images / Aurelien Meunier — PSG