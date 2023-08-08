Бородин просит проверить власти Екатеринбурга из-за билборда с бойцом смешанных единоборств

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру провести проверку действий властей Екатеринбурга из-за билбордов с бойцом, замеченным в употреблении допинга. Его обращение есть в распоряжении Лайфа.

В ФПБК обратился российский боксёр, олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2009 года Егор Мехонцев. Спортсмен считает несправедливым, что на праздничных билбордах к 300-летию города Екатеринбурга изображён не он, а боец смешанных единоборств Иван Штырков. Мехонцев апеллирует к тому, что в 2019 году у Всемирного антидопингового комитета возникли вопросы к Ивану из-за запрещённого вещества, которое помогает набору мышечной массы. Штырков тогда признался, что действительно использовал допинг для укрепления связок колена. Позже он расторг контракт с UFC по обоюдному согласию.

Билборды в Екатеринбурге, которые вызвали недовольство боксёра Егора Мехонцева и главы ФПБК Виталия Бородина. Фото предоставлено Лайфу