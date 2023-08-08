Бородин просит проверить власти Екатеринбурга из-за билборда с бойцом смешанных единоборств
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру провести проверку действий властей Екатеринбурга из-за билбордов с бойцом, замеченным в употреблении допинга. Его обращение есть в распоряжении Лайфа.
В ФПБК обратился российский боксёр, олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2009 года Егор Мехонцев. Спортсмен считает несправедливым, что на праздничных билбордах к 300-летию города Екатеринбурга изображён не он, а боец смешанных единоборств Иван Штырков. Мехонцев апеллирует к тому, что в 2019 году у Всемирного антидопингового комитета возникли вопросы к Ивану из-за запрещённого вещества, которое помогает набору мышечной массы. Штырков тогда признался, что действительно использовал допинг для укрепления связок колена. Позже он расторг контракт с UFC по обоюдному согласию.
Билборды в Екатеринбурге, которые вызвали недовольство боксёра Егора Мехонцева и главы ФПБК Виталия Бородина. Фото предоставлено Лайфу
Бородин боксёра поддержал и заявил, что власти Екатеринбурга используют в качестве примера для подражания не тех спортсменов. Глава ФПБК напомнил о других выдающихся уроженцах Свердловской области, которые, по его мнению, более достойны представляться как достояние города. В связи с этим он просит Генпрокуратуру провести проверку действий властей Екатеринбурга.
Предоставлено Лайфу