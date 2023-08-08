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8 августа, 08:21

Работник московского ресторана Pho Dat Viet помыл тапки в раковине с посудой

Сотрудник московского ресторана Pho Dat Viet помыл тапки в раковине, которая используется для посуды, а случайным очевидцам-посетителям объяснил, что в этом нет ничего страшного. Видео вопиющего нарушения санитарных норм публикует SHOT ПРОВЕРКА.

Сотрудник московского ресторана моет тапки в раковине с посудой. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

На кадрах мужчина тщательно моет тапки и стряхивает с них воду прямо на тарелки и приборы, которые стоят возле раковины. Клиентка ресторана обратила внимание других работников на их "чистоплотного" коллегу, но нарвалась на непонимание. Кассир сказал, что "это не проблема".

"А потом он здесь и ноги помоет, прямо в раковине, да?" продолжила женщина, но в ответ опять услышала, что "всё это нормально".

Судя по невозмутимости сотрудников ресторана, подобные омовения здесь не редкость — и тапки легко чередуются с тарелками в конце рабочего дня.

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Обложка ©

t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Татьяна Миссуми
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