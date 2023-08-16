Поцелуи океана, дымящиеся сопки и игривые киты: Почему после путешествия на Камчатку она станет частью вашего сердца В огнедышащий край приезжают со всего мира, чтобы увидеть великолепие, которое охраняется ЮНЕСКО и славится как одно из семи чудес России. 16 августа, 15:06 Обложка Екатерина Павлюченко © Предоставлено пресс-службой Kamchatka Chalet

Реклама. ООО "ШАЛЕ". ИНН: 4105086933. Erid: 2VtzqvmR7ci В иллюминаторе Ми-8МТВ — вершина активного стратовулкана Карымская сопка. Это один из самых беспокойных камчатских вулканов. Каждые несколько лет он поднимает в небо многокилометровый пепельный столб. Сюда вас могут доставить на вертолёте — полюбоваться прямо из пятизвёздочного отеля России Kamchatka Chalet 5*, где гости имеют возможность насладиться не только приватными шале и комфортными номерами, безупречным сервисом, но и получить незабываемые ощущения от авторских туров по этой удивительной земле.

Кухня Камчатки

Экспедиция гостей начинается с гастрономической части. Для вас приготовят свежепойманную рыбу, икру, камчатские морские деликатесы, дичь и авторские десерты. Практически всё, что будет на вашем столе, выловлено, собрано, найдено в камчатских лесах, реках и, конечно же, в водах Тихого океана.









Номера и шале

Открытый в июле пятизвёздочный отель расположен на территории в шесть гектаров и располагает 32 люксовыми номерами и шале, оборудованными премиальной немецкой и итальянской сантехникой. Интерьеры части номеров вдохновлены жизнью великих первооткрывателей Камчатки: "Беринг", "Дежнёв", "Атласов", "Крашенинников". Каждое шале от 100 до 260 квадратных метров имеет вид на Вилючинский вулкан, включает собственный бассейн с геотермальной водой, просторную террасу и зону для отдыха.









На территории Kamchatka Chalet 5* есть также большой открытый бассейн с геотермальной водой, где предусмотрено зонирование глубины для комфортного отдыха с детьми. Просторная зона отдыха у бассейна позволяет разместиться большому количеству гостей, сохранив при этом приватность. Современная система дезинфекции воды работает с помощью ионов меди и серебра и является на данный момент самой экологичной и гипоаллергенной системой, позволяющей максимально сохранить полезные свойства геотермальной воды без использования хлора и химикатов. А для любителей традиционного русского отдыха предусмотрена баня с чаем, вениками и ледяной купелью с видом на вулканы и звёздное небо.

Звёздные маршруты

Облететь на вертолёте вулкан, увидеть гейзеры сверху — только начало великолепного путешествия к природе Камчатки. Долину гейзеров за год посещает лишь несколько тысяч человек, и увеличивать турпоток не хотят: боятся подвергать риску всемирно известное чудо природы. Объект под охраной ЮНЕСКО, и там пока хвалят местное руководство за ответственный подход.









Если прогулки по термальными полям, серным озерам и пляжам вас слегка утомят, то впереди — перелет на реку Жупанова и купание в горячих источниках Дзендзур, а затем — потрясающий ужин у костра.

Гостей ждут туры партнёра отеля — компании Salmonica travel — любой сложности и предпочтений. От профессиональных рыболовных и охотничьих до экспедиций к достопримечательностям и уникальным памятникам природы Камчатского края. Предусмотрены экскурсии для любителей экологического туризма. Однако, что это такое и как звучат названия этих увлекательных путешествий, которые расскажут вам о части совершенно прекрасной России, говорят сами названия: "В поисках горбатого кита", "Остров Шумшу и японская военно-морская база Катаока", "Ключевская группа вулканов", "Экспедиция на яхте "Галатея" и другие.

Фото Екатерина Павлюченко © Предоставлено пресс-службой Kamchatka Chalet

Инфраструктура отеля располагает возможностями для организации обучающих семинаров, совещаний, переговоров и презентаций — к услугам гостей мультифункциональное пространство, рассчитанное на 25 человек.

Жизнь вулканов

Как в кадрах 3D, промелькнут в иллюминаторе вертолёта красоты вулканов. Но в отличие от погружения в кинореальность, здесь вы почувствуете настоящий ветер, вкус солёного моря и ощутите сияние камчатского солнца. Например, Малый Семячик — тоже активный вулкан, который взял тайм-аут и не извергался очень давно. В его кальдере — ядовитая вода, полная солей и кислот.









Этот водоём назвали озером Зелёным, потому что часто (хотя и не всегда) оно имеет именно такой оттенок. Это одно из тех мест, которые вызывают всё больше любопытства у биологов: в подобных, казалось бы, экстремальных, поистине "инопланетных" местах нередко процветают удивительные формы жизни.

Вулкан Малый Семячик. Фото Екатерина Павлюченко © Предоставлено пресс-службой Kamchatka Chalet

Камчатские гейзеры открыла миру советский геолог Татьяна Устинова в 1941 году, незадолго до Великой Отечественной войны: вместе с местным проводником она обследовала кальдеру потухшего и разрушенного вулкана Узон, когда внезапно "ударила прямо в нас косо направленная струя кипятка в сопровождении клубов пара и подземного грохота". С тех пор в долине известно два десятка только самых мощных гейзеров. У каждого — своё имя: "Первенец" (тот самый, на который наткнулась исследовательница), "Великан", "Малахитовый грот" и даже "Врата ада". Некоторые из них извергаются каждые минут десять, другие — раз в несколько часов.

Долина гейзеров на Камчатке. Фото Екатерина Павлюченко © Предоставлено пресс-службой Kamchatka Chalet

Гейзеры — это проявление вулканизма: поднимающаяся из глубин магма нагревает подземные воды и заставляет их вырываться на поверхность и извергать пар, как из кипящего чайника. Бьющая вода имеет температуры вплоть до примерно +95 градусов Цельсия, то есть близко к точке кипения. В принципе, на гейзере можно было бы даже что-нибудь приготовить. Впрочем, вряд ли разрешат: ходить можно только по тропам и специальным настилам, потому что возле гейзера раскаляется даже почва. Грязевые котлы — тоже совершенно необыкновенное зрелище.

Камчатский гейзер. Фото Екатерина Павлюченко © Предоставлено пресс-службой Kamchatka Chalet

Морская экспедиция и рыбалка

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Во время пресс-экспедиции по случаю открытия отеля Kamchatka Chalet 5*, который находится в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского и 35 километрах от аэропорта, журналисты навсегда влюбились в морские прогулки. Выход из Авачинской бухты мимо живописных скал, в том числе знаменитых Трёх Братьев, позволил наблюдать касаток и лежбище сивучей. В водах бухты Русской был протестирован аномально богатый улов, который способна подарить только нетронутая природа, — камбала, треска, палтус, глубоководный окунь, терпуг и минтай. Обед из свежепойманного улова на борту стал самой вкусной рыбой, которую вряд ли кто-либо где-то ел.