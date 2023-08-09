Шестиполосная дорога свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе Продолжается строительство новой дороги, которая снизит нагрузку на прилегающие участки МКАД, Лианозовского проезда, Череповецкой улицы и Московского скоростного диаметра. 9 августа, 17:00 Обложка © mos.ru / М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новая трасса между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе решит проблему автомобилистов двух районов столицы, разделённых путями МЦД-1. Чтобы попасть в соседний район, автомобилистам приходится делать крюк в 8–10 километров, выезжая на Московский скоростной диаметр или МКАД. Шестиполосная дорога протяжённостью более одного километра, в составе которой будут два железнодорожных путепровода, поможет решить транспортный вопрос к декабрю 2023 года.

Строительство участка проектируемого проезда № 2236 от улицы Хачатуряна до Дубнинской улицы началось в июне 2022 года. Специалисты ОАО "РЖД" строят два железнодорожных путепровода, которые позволят автомобилям проезжать под путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). В процессе работ также переустроят 3,6 километра железнодорожных путей и 8,9 километра инженерных коммуникаций и контактных сетей.

На основе железнодорожных путей город строит наземное метро и создаёт новую современную инфраструктуру, однако крупные железнодорожные коридоры часто разрезают соседние районы. Московские власти вместе с "Российскими железными дорогами" последние годы реализуют большую программу по строительству железнодорожных путепроводов. Уже построено более полусотни таких путепроводов.

С 2011 года Правительство Москвы совместно с ОАО "РЖД" построило и реконструировало 52 железнодорожных путепровода в рамках проектов реконструкции и развития железнодорожной инфраструктуры Московского железнодорожного узла. В этом году состоится запуск 15 из запланированных дорог, поскольку развитие транспортной доступности — одна из задач программы мэра столицы "Мой район".

Среди ключевых объектов — пять железнодорожных путепроводов, в том числе два — возле Комсомольской площади (МЦД-2 и будущий МЦД-4), в районе Москвы-Сити (МЦК) и на пересечении МЦК с путями Горьковского направления Московской железной дороги и Рязанским проспектом.

Территорию возле новой трассы благоустроят: разобьют три гектара газонов, высадят 200 лип, ив, клёнов и тополей, а также 5,9 тысячи кустов бузины, роз и сирени к декабрьскому открытию.

Этот участок позволит создать дополнительную связь между Северным и Северо-Восточным административными округами, в которых живёт около 2,6 миллиона человек. Кроме того, снизится нагрузка на прилегающие участки МКАД, Лианозовского проезда, Череповецкой улицы, Московского скоростного диаметра, Дмитровского и Алтуфьевского шоссе. При поездках между соседними районами пробег автотранспорта сократится примерно в два раза.

Авторы Альбина Александрова