Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Стали известны детали российского супероружия для уничтожения гаубиц НАТО

Техдиректор "Пиро-Росса" задержан как подозреваемый после взрыва в Сергиевом Посаде

Пушилин: ВСУ с потерями отступили из Урожайного

Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении ветерана СВО в Забайкалье

В Эквадоре задержали шестерых подозреваемых в убийстве кандидата в президенты

Киев рассказал Пентагону, где и сколько раз использовал кассетные боеприпасы

Ким Чен Ын приказал повысить готовность армии КНДР в "наступательном ключе"

Байден одобрил ограничение инвестиций США в технологическую отрасль КНР

Президент Пакистана Ариф Алви одобрил роспуск Национального собрания

ЦБ до конца года не будет покупать иностранную валюту

Шестиполосная дорога свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе

Продолжается строительство новой дороги, которая снизит нагрузку на прилегающие участки МКАД, Лианозовского проезда, Череповецкой улицы и Московского скоростного диаметра.

9 августа, 17:00
<p> Обложка © <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/9855050/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mos.ru</a> / М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы</p>

Обложка © mos.ru / М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новая трасса между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе решит проблему автомобилистов двух районов столицы, разделённых путями МЦД-1. Чтобы попасть в соседний район, автомобилистам приходится делать крюк в 8–10 километров, выезжая на Московский скоростной диаметр или МКАД. Шестиполосная дорога протяжённостью более одного километра, в составе которой будут два железнодорожных путепровода, поможет решить транспортный вопрос к декабрю 2023 года.

Строительство участка проектируемого проезда № 2236 от улицы Хачатуряна до Дубнинской улицы началось в июне 2022 года. Специалисты ОАО "РЖД" строят два железнодорожных путепровода, которые позволят автомобилям проезжать под путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). В процессе работ также переустроят 3,6 километра железнодорожных путей и 8,9 километра инженерных коммуникаций и контактных сетей.

На основе железнодорожных путей город строит наземное метро и создаёт новую современную инфраструктуру, однако крупные железнодорожные коридоры часто разрезают соседние районы. Московские власти вместе с "Российскими железными дорогами" последние годы реализуют большую программу по строительству железнодорожных путепроводов. Уже построено более полусотни таких путепроводов.

С 2011 года Правительство Москвы совместно с ОАО "РЖД" построило и реконструировало 52 железнодорожных путепровода в рамках проектов реконструкции и развития железнодорожной инфраструктуры Московского железнодорожного узла. В этом году состоится запуск 15 из запланированных дорог, поскольку развитие транспортной доступности — одна из задач программы мэра столицы "Мой район".

Среди ключевых объектов — пять железнодорожных путепроводов, в том числе два — возле Комсомольской площади (МЦД-2 и будущий МЦД-4), в районе Москвы-Сити (МЦК) и на пересечении МЦК с путями Горьковского направления Московской железной дороги и Рязанским проспектом.

Территорию возле новой трассы благоустроят: разобьют три гектара газонов, высадят 200 лип, ив, клёнов и тополей, а также 5,9 тысячи кустов бузины, роз и сирени к декабрьскому открытию.

Этот участок позволит создать дополнительную связь между Северным и Северо-Восточным административными округами, в которых живёт около 2,6 миллиона человек. Кроме того, снизится нагрузка на прилегающие участки МКАД, Лианозовского проезда, Череповецкой улицы, Московского скоростного диаметра, Дмитровского и Алтуфьевского шоссе. При поездках между соседними районами пробег автотранспорта сократится примерно в два раза.

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!