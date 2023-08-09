В Москве продолжает расти количество мест для пляжного отдыха В столице открывают бассейны, обустраивают современные пляжные зоны и пространства для летнего отдыха. Специалисты продолжают приводить в порядок зоны отдыха у воды. 9 августа, 16:00 Обложка © mos.ru

За летний сезон в два раза увеличена зона отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале. В Нагатинской пойме, рядом с парком развлечений "Остров мечты" создана самая большая пляжная зона в Европе, где одновременно могут загорать три тысячи человек, и для них работает шесть открытых бассейнов.

Обустроены летние бассейны с подогревом в пяти парках и на двух фестивальных площадках в разных районах города. В следующем году планируется открыть ещё около десяти подобных мест. Благоустраиваются пространства для отдыха на берегу рек, озёр, прудов и других естественных водоёмов.

Комфортное пространство появилось у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе столицы. Здесь благоустроена набережная, есть шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами обустроена большая спортивная зона: установлено оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания. Обустроена полоса препятствий в стиле "русский ниндзя", которая включает шесть вариантов маршрутов, отличающихся по уровням сложности и рассчитанных на разный уровень подготовки и возраст.

Во дворах, расположенных рядом, установлены столы для пинг-понга и игровые зоны с качелями, горками и канатами для детей. Также московские власти планируют в этом году установить сцену для районных мероприятий, оборудовать эконастилы и проложить мостики через пруды.

Ещё одно уютное пространство для отдыха у воды появилось и в Молжаниновском районе около Синявинской улицы. Там разбит ландшафтный парк и благоустроена зона отдыха с экотропами и настилом у ранее неухоженных прудов. На месте пустыря появились площадки с лавочками и парковыми качелями, спортивная зона с уличными тренажёрами, детская площадка, места для пикника и зона отдыха у воды с шезлонгами.

Для жителей СВАО в сквере на Белозерской улице организовано многофункциональное пространство для спокойного и активного отдыха. Вдоль Мелиховской улицы теперь проходит прогулочная зона, оборудованная лавочками, обновлена смотровая площадка у поймы реки Самотёки. Здесь стоят качели для взрослых и детей, установлены игровые комплексы.

Для малышей, нуждающихся в инклюзивном образовании, организована детская площадка со специальными качелями, каруселью и комплексом для развития моторики. В спортивной зоне размещены турники, брусья, тренажёры и даже батут. А беговая дорожка идёт вдоль всего сквера. Дорога, соединяющая Белозерскую улицу с улицей Лескова, превращена в прогулочную аллею с удобными скамейками и уличными фонарями, рядом сооружён подиум-сцена для проведения районных мероприятий.

Парк "Печатники" также подвергся преображению. Вдоль Москвы-реки по улице Гурьянова теперь проходит удобный прогулочный маршрут. В самом парке обустроены зоны для занятий спортом, обновлены детские площадки. На территории появились две площадки для игры в волейбол и баскетбол, четыре спортивные площадки с уличными тренажёрами, танцевальная площадка, велодорожка, зона для игры в настольный теннис, шесть современных детских площадок, а также две площадки для выгула собак. 500 фонарей с энергоэффективными светильниками освещают его в тёмное время суток.

В парке "Каскад Кировоградских прудов" в районе Чертаново Центральное специалисты расширили дорожно-тропиночную сеть, обустроили прогулочные маршруты и входные группы по всему периметру, оборудовали детские и спортивные площадки для ребят разных возрастов.

Здесь появились уютные зоны отдыха с качелями и видом на пруды, полноценная многофункциональная спортивная зона, в которой можно сыграть в волейбол и настольный теннис, заняться воркаутом, кроссфитом и паркуром или позаниматься на уличных тренажёрах.

В пешей доступности от Кировоградских прудов приведена в порядок территория около Красного пруда, возле дома 32 на Чертановской улице. Небольшой водоём располагается среди жилой застройки и очень популярен у местных жителей. По их просьбе здесь восстановили дорожки и сделали удобные спуски для колясок. По всей территории установили парковые качели и лавочки, на набережной — деревянные шезлонги. Также обустроили три детские площадки. В обновлённой спортивной зоне — баскетбольная площадка, каток и турники. Привели в порядок и площадку для выгула собак.

В районе Северный благоустраивают важное историческое место — парк "Долгие пруды". Здесь находятся объекты культурного наследия федерального и регионального значения: старинная усадьба Виноградово, система уникальных прудов — важнейших элементов экологического каркаса города. Благоустройство парка позволит не только раскрыть его рекреационный потенциал, но и снизить антропогенную нагрузку на природу. Будут проложены пешеходные дорожки из водопроницаемых покрытий, обустроены мостики через пруды, высажена дополнительная зелень. Также внимание будет уделено местам для детских увлекательных игр, зоне для отдыха и занятий спортом, а для организации районных мероприятий предусмотрены амфитеатр и сцена.

Продолжаются работы на северо-западе столицы, в сквере между Западным и Восточным мостами Сходненского канала на Лодочной улице. Там проложат экотропы, прогулочные и велодорожки, сделают освещение. Кроме того, обустроят детскую игровую и спортивную зоны, а также площадку для выгула питомцев.

В районе Косино-Ухтомский благоустраивается территория у Чёрного и Белого озёр. Со стороны Заозёрной улицы, на береговой линии Белого озера появится обустроенная пляжная зона с шезлонгами, площадкой для игры в волейбол и игровым пространством для детей. Возле перехода между озёрами будет обновлена смотровая площадка и организованы уютные места для отдыха, поблизости установят детскую площадку.

На месте существующего футбольного поля у Чёрного озера столичные власти организуют спортивный кластер. Там появятся площадки для игры в футбол, теннис, баскетбол, зона с тренажёрами для занятий спортом на свежем воздухе.

Обновление территорий у воды, создание комфортной городской среды и повышение качества жизни жителей — одна из задач программы "Мой район". В рамках каждого проекта столичные власти стараются учесть потребности москвичей всех возрастов и предложить как можно больше вариантов досуга на свежем воздухе.

Авторы Альбина Александрова