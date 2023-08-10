Столичные власти завершат благоустройство Воробьёвской набережной осенью 10 августа, 16:30 Столичные власти завершат благоустройство Воробьёвской набережной осенью. Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Работы по благоустройству Воробьёвской набережной и создание Аллеи спортивной славы вдоль улицы Косыгина в Раменках — важная часть проекта по возрождению уникального природного и спортивного кластера "Воробьёвы горы". Общая площадь работ составляет 18,5 гектара, они начались в январе 2023 года.

Во время работ по благоустройству набережной для любителей бега сделают специальную дорожку с комфортным покрытием — пружинящим и травмобезопасным. Для поклонников быстрой езды создадут двухстороннюю велороллерную трассу, а также оборудуют велопарковки и пункты проката велосипедов и самокатов.

Воробьёвская — одна из немногих пешеходных набережных Москвы-реки в центральной части города. Более 100 лет москвичи приезжают сюда, чтобы подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты. Здесь развит и активный отдых: местные жители занимаются бегом, катаются на велосипедах, самокатах, лыжероллерах и других современных средствах передвижения. После благоустройства более удобными и разнообразными станут прогулки. Длина пешеходных маршрутов вдоль Воробьёвых гор станет больше почти на три километра.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Гранит причалов очистят от многолетних наслоений с помощью пескоструйных аппаратов, а воздушные провода уберут под землю. На крыше одного из причальных сооружений обновят небольшую смотровую площадку с красивым видом на реку и расположенные напротив "Лужники". А инсталляцию-хештег "Счастье в парке", установленную у подножья склона недалеко от причала № 3, украсит подсветка, которая будет красиво смотреться в вечерние и ночные часы.

Кроме того, специалисты отремонтируют лестничные спуски к воде, приведут в порядок территорию вдоль русла родника, установят новые указатели, светильники и архитектурно-художественную подсветку. Аллея Славы звёзд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьёвы горы. Пеший маршрут вдоль улицы Косыгина длиной 480 метров приведёт гостей от эскалаторной галереи прямо к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку.

На небольшой площади у выхода из эскалаторной галереи разместят информационный стенд с трёхмерной картой, которая поможет ориентироваться во время прогулок. А саму аллею украсят многочисленные стенды и художественные композиции, посвящённые зимним видам спорта и легендам зимних Олимпиад.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

В средней части аллеи обустроят небольшую экоплощадку на сваях с покрытием из террасной доски. На ней установят стенды, рассказывающие о природном и растительном мире заказника "Воробьёвы горы". На специальных площадках молодёжь сможет позаниматься паркуром, взрослые — поиграть в петанк, а зимой — в кёрлинг.

На аллее появятся уютные зелёные места отдыха с лавочками и качелями. Окинуть взглядом красивейший городской пейзаж, открывающийся с Воробьёвых гор, можно будет, удобно устроившись на новой смотровой площадке с лавочками, расположенной рядом со входом на аттракцион Zipline — полёт над Москвой-рекой по 700-метровому стальному канату.

Всего на Воробьёвской набережной и Аллее славы вдоль улицы Косыгина установят свыше 270 опор освещения и более 400 скамеек и урн. Высадят 110 деревьев и 410 кустарников, разобьют почти 88 тысяч квадратных метров газонов и около 390 тысяч квадратных метров цветников.

Уже выполнено около 80% работ. На объекте трудится почти 740 человек, задействовано 65 единиц техники. Завершить работы планируется к осени этого года. Создание комфортной городской среды и новых точек притяжения входят в круг задач программы "Мой район".

Авторы Альбина Александрова