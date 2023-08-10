Второе рождение: Что будет со спорткомплексом "Олимпийский" после реконструкции После обновления многофункциональный комплекс "Олимпийский" площадью более 850 тысяч квадратных метров будет включать в себя четыре сооружения: арену, водный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс и малый концертный зал. 10 августа, 10:00 Проектное решение СК "Олимпийский". Обложка © mos.ru

Спортивная легенда спортивный комплекс "Олимпийский" превратится в настоящий город спорта и культуры после реконструкции. Он станет одним из крупнейших в мире многофункциональных комплексов, включающих в себя не только спортивную функцию, но и развлекательную. При этом бюджет на масштабную стройку привлечён со стороны частных инвесторов.

Архитектурная концепция обновленного "Олимпийского" соединяет в себе инновационный дух и динамику современной городской жизни, создавая неповторимую и привлекательную городскую среду. Проект реконструкции был разработан с использованием технологии информационного моделирования (BIM-технологии). Специалисты создали 3D-модели сооружений комплекса с учётом несущих линий, применяемых материалов, климата и других важных факторов.

Согласно проекту, обновлённый многофункциональный комплекс "Олимпийский" общей площадью более 850 тысяч квадратных метров будет включать в себя четыре сооружения: арену, водный комплекс, физкультурно-оздоровительный и малый концертный зал.

Арена площадью 567,9 тысячи квадратных метров станет основным зданием, которое сохранит исторические архитектурные черты советского наследия, но при этом расширит своё функциональное значение. Здесь появится большой концертный зал вместимостью 12 тысяч человек, который продолжит традиции "Олимпийского" как одной из главных концертных площадок Москвы. Кроме того, на территории арены разместят кинокластер с восьмью современным залами, который объединит кино и другие формы визуального искусства.

Фрагмент архитектурного макета СК "Олимпийский". Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Помимо того, здесь появится прогулочная зона — Олимпийский бульвар и крытая беговая дорожка с панорамным видом длиной один километр на высоте 210 метров над уровнем моря, которая соединит арену с водным комплексом. В концертный зал, находящийся на высоте 41 метр, будет вести эскалатор длиной 72 метра. Кроме того, для посетителей откроют 38 панорамных ресторанов с живописным видом на Москву. За один час они будут совершать полный оборот вокруг Олимпийского бульвара. На антресоли первого этажа арены появится "Золотая галерея" — уникальное торговое пространство, представляющее эксклюзивное собрание ювелирных изделий ведущих производителей и частных мастеров России.

Водный комплекс площадью 243,5 тысячи квадратных метров станет настоящим спортивным курортом в центре столицы. Здесь появится 15 бассейнов, среди которых оздоровительные, детские, 25-метровые и 50-метровые. Плавательный и прыжковый бассейны с трибунами на четыре тысячи мест будут полностью соответствовать правилам и регламентам Международной федерации плавания. Это позволит проводить не только городские и всероссийские, но и международные соревнования по водным видам спорта.

Кроме того, здесь откроется аквапарк, который будет включать в себя уникальные водные аттракционы, сёрфинг-центр, термальный комплекс с инфинити-бассейном, а также зоны отдыха и питания. В водном комплексе разместятся многофункциональные спортивные залы, в том числе батутный, хореографии, сухого плавания, восточных единоборств, фехтования, настольного тенниса, гольф-симуляторы, площадки для стритбола, пляжного волейбола и пляжного футбола, тренажёрный зал и фитнес-центр.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), входящий в комплекс, площадью 39,3 тысячи квадратных метров будет представлять собой современное мультиспортивное пространство, где все желающие смогут заниматься любимыми видами физической активности в любое время года. В здании разместят ледовое поле для хоккея и фигурного катания, три корта для большого тенниса, две площадки для бадминтона, залы для хореографии, спортивной и художественной гимнастики. Кроме того, здесь появятся центр кёрлинга, центр единоборств, семь кабин для сквоша, две игровые зоны для падел-тенниса, зал для йоги и медитации, тренажёрный и универсальный игровые залы для волейбола, гандбола и баскетбола, многоцелевой спортивный зал для мини-футбола, спортивных танцев и других занятий.

Малый концертный зал на две тысячи мест позволит проводить концерты и водные шоу, а также станет комфортным пространством для организации деловых мероприятий. Как и прежде, комплекс будет сочетать в себе все ключевые сферы городской жизни: спорт и здоровье, музыку и культуру, семейный досуг и развлечения, шопинг и качественные сервисы.

Гости "Олимпийского" смогут заниматься более чем 30 видами спорта, в числе которых футбол, волейбол, большой теннис и множество других дисциплин; плавать и отдыхать у воды, смотреть кино, гулять, ходить в рестораны и торговые галереи. Ожидается, что обновлённый спорткомплекс будет принимать около 62 миллионов посетителей в год. Для них предусмотрена парковка на 3,5 тысячи машино-мест. В новом комплексе будет создано более восьми тысяч рабочих мест. А его высота достигнет 80 метров. Комплекс займёт 15 этажей над землёй и три-четыре подземных.

Здания арены, водного комплекса и ФОКа будут объединены стилобатом и системой переходов по принципу "сухие ноги", позволяющей посетителям перемещаться между ними, не выходя на улицу. Кроме того, арену и водный комплекс в один архитектурный объём объединят панорамная беговая дорожка и мост с медиакровлей, образующие вместе символ бесконечности. Беговой контур олицетворяет движение как источник непрерывного развития и единства двух главных составляющих комплекса: культуры и спорта.

Для создания уникальной формы фасада на территории "Олимпийского" организовано собственное высокотехнологичное производство — в специальном роботизированном цеху налажен выпуск необходимых внутренних и внешних элементов. Они обладают высокой энергоэффективностью и позволяют значительно сократить углеродный след. Кроме того, с помощью специально созданного комплекса оборудования выпускаются уникальные элементы для системы вентиляции.

В настоящее время завершаются монолитные работы по сооружению арены и ФОКа. Строители занимаются устройством внутренней части фасада арены, осуществляется монтаж инженерных коммуникаций под землёй. Кроме того, ведутся монолитные работы по сооружению водного комплекса и монтаж металлических ферм покрытия концертного зала. Строительная готовность объекта составляет 40 процентов. Завершить работы планируется в 2025 году.

В результате реконструкции "Олимпийский" превратится в один из самых современных и технологичных многофункциональных комплексов не только в России, но и во всей Европе, а также вновь станет большой событийной площадкой и центром притяжения для жителей и гостей Москвы. Создание комфортной городской среды, спортивных объектов и точек притяжения горожан входит в приоритетные проекты столицы.

Авторы Альбина Александрова