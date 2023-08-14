Нелегальное пойло: Как устроена в Москве и регионах торговля алкоголем с доставкой Бутлегеры из Сети без проблем доставят вам любое спиртное на дом в любое время суток. Как выяснил проект SHOT ПРОВЕРКА, только вот никаких гарантий, что это не отрава, никто не даст. 13 августа, 22:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Опасный алкоголь

Этим летом метанол, попавший в напиток "Мистер Сидр", по всей России убил тридцать человек и ещё семьдесят отправил на больничную койку в тяжёлом состоянии. Увы, трагедии из-за палёного алкоголя происходят в нашей стране регулярно. Ранее, осенью 2021 года, массовое отравление суррогатом было зафиксировано в Оренбургской области: погибло 35 человек, половина всех госпитализированных.

Помимо официального рынка алкоголя в России есть и чёрный. По скромным подсчётам НИФИ, объём нелегальных дистанционных продаж превышает 100 млн бутылок в год, из них около половины — фальсификат. В последние годы, по данным НИФИ, нет существенного прогресса в снижении смертности от употребления алкоголя, а на отравление спиртным приходится 26% таких смертей.

Чёрный рынок процветает благодаря отсутствию контроля: купить алкоголь можно в любое время суток без проверки документов и возраста. Ни о какой сертификации, гарантии качества и безопасности говорить не приходится — никто из бутлегеров этим не заморачивается. Здесь чистая лотерея, где на кону здоровье и жизнь. По самым скромным оценкам экспертов, обороты теневого рынка спиртного в РФ превышают 30 млрд рублей в год.







Один из каналов продвижения сомнительной продукции — сайты круглосуточной доставки алкоголя на дом.

— Алкоголь в Интернете — это зло! Мы приобретаем его, не удостоверившись в качестве. Никто не даст гарантий, что мы покупаем безопасное для жизни, извините за выражение, пойло. Чем всё это чревато? Конечно, ущербом здоровью. И спросить будет не с кого. Чеков-то тоже никто не даст: это же нелегальная чёрная торговля! — объясняет Рашид Исмаилов, глава Российского экологического общества.

Максим Черниговский, директор Клуба профессионалов алкогольного рынка, предлагает легализовать онлайн-торговлю алкоголем и его доставку, потому что тогда всё это будет легче контролировать.

— Я, безусловно, сторонник легализации онлайн-продаж на территории Российской Федерации. Считаю дикостью на самом деле, что у нас существует данный запрет. Во-первых, в большинстве стран, в том числе в странах Таможенного союза, разрешены онлайн-продажи легального алкоголя. Кроме того, было доказано, что онлайн-продажи во всех отношениях более безопасны, чем офлайн-продажи. Потому что контроль за соблюдением законодательства гораздо проще организовать в рамках онлайн-продаж, нежели в рамках офлайн-продаж, — пояснил Черниговский.

Что говорят законы о ночной торговле алкоголем

Отечественные законы запрещают продажу алкоголя как дистанционно, так и ночью. Штраф составляет до 300 тысяч рублей, подлежит конфискации и весь алкоголь, который на момент фиксации нарушения находился в магазине или на складе. Впрочем, опросы ВЦИОМа показывают: четверо из пяти россиян даже не слышали о запрете онлайн-торговли спиртным. В итоге нелегальный сервис процветает, пользуясь большим спросом.

За год Роскомнадзор прикрыл около семи тысяч сайтов, где круглосуточно продавался и доставлялся алкоголь. Но взамен одного закрытого сайта появляется сразу три. Продажа ведётся и через боты популярных мессенджеров. Часто современные бутлегеры идут на юридические хитрости: по информации с их порталов, клиент покупает какую-нибудь безделушку, а за это ему дарят бутылку водки.

Как работают доставщики алкоголя

По легенде в спальном районе Москвы в квартире загулялась компания, "выпить" закончилось, идти за добавкой некуда, да и состояние уже не то. Сайт продажи алкоголя находится в пару кликов. Наценка почти +200%, при том что доставка оплачивается отдельно в размере пятиста рублей в пределах МКАД, семиста — за кольцом, полторы тысячи — в ближнее Подмосковье. Набираем указанный номер телефона. Гудки стоят в тему: песня Григория Лепса "Рюмка водки на столе".

— Здравствуйте, можно заказать крепкого? Как оплатить? Что посоветуете? — поинтересовался корреспондент.

— Да, конечно. Оплата наличными либо переводом. Лично я себе беру водку "Белуга", "Абсолют" или "Финляндия", — оператор втюхивает то, что дороже.

— Только у меня паспорта с собой нет. Нормально? Отдадите?

— А почему у вас вопрос такой возник? Будет на усмотрение курьера, — нестандартные вопросы оператора явно насторожили. Приняв заказ, он передал его на сборку и доставку.

Спустя несколько минут отзвонился курьер.

— Доброй ночи, это курьер вас беспокоит. Всё, заказ собран! В течение получаса плюс-минус буду, — говорит он.

Курьер пришёл быстро. Фото © SHOT

Действительно, долго ждать его не пришлось. По указанному адресу во двор алкодоставщики заходят пешком, подальше оставляя свои рабочие автомобили, где остаются другие пакеты со спиртным. Оно и понятно: если вдруг контрольная закупка или облава, то хотя бы товар и транспорт не конфискуют.

— Не сомневайтесь, не палёная, — уверяет курьер, передавая пакеты с водкой. — Всё из магазина, мы сами не разливаем. Закупаем днём, чтобы ночью продать. Можете проверить, есть такое приложение — называется "Антиконтрафакт": на любой алкоголь наводишь сканер, он показывает, в каком магазине куплено.

Получив хорошие чаевые, курьер разоткровенничался. Бизнес этот для своих. Берут туда только по личному знакомству. Принцип работы у всех одинаковый: склад, куда свозят товар (в лучшем случае — из магазинов, а в худшем — из подпольных цехов). Оператор отвечает на звонки и передаёт заказ курьерам. Последние всё собирают и развозят.

На прощание курьер даёт новым клиентам хорошую скидку на следующую покупку.

Как всё устроено в регионах

Проект SHOT ПРОВЕРКА без проблем нашёл сайты ночной доставки алкоголя в городах на Кубани. В регионах устроено всё проще. Порой бизнес тянет буквально один человек: он и организатор, и оператор, и курьер.

— Так, смотрите, два варианта у нас, — на звонок ответил не оператор, как в столице, а лично бутлегер. — Первый вариант, самый быстрый: вы сначала оплачиваете, я вызываю курьера и отправляю вам посылку, второй: я могу сам приехать, но это будет почти час. Я сейчас заказ везу, после мне нужно будет вернуться домой, чтобы взять новый алкоголь, и только потом смогу доставить его вам.

Решили подождать, но встретиться непосредственно с самим организатором незаконного бизнеса. Условились прямо во дворе без захода в подъезд. Бутлегер приехал на дорогом китайском кроссовере стоимостью около шести миллионов рублей. Из салона не выходил, предложил подсесть к нему. Внутри всё и передал. Ещё и конфеты в подарок привёз.

— Не траванётесь. Хочешь, я всё при тебе проверю по "Антиконтрафакту", у меня приложуха есть. Я покупаю только в таких магазинах, как "Метро" и "Алкотека". А в ларьках никогда, потому что половина их ассортимента — палёнка, — объяснил бутлегер. — Ладно, поехал, мне и другие заказы развозить.

Почему "Антиконтрафакт" не панацея

Приложение "Антиконтрафакт" проверяет алкоголь, черпая сведения из официальной базы ЕГАИС. Если всё хорошо, то пробивается и производитель, и точный адрес магазина-продавца, и время покупки с номером чека. Этот сервис распознал не все бутылки из контрольных закупок проекта SHOT ПРОВЕРКА. Одна вообще оказалась неизвестно откуда — 100%-ная палёнка и контрафакт. У половины был виден лишь регион сбыта, но не конкретный магазин.

Продавец указан, но его адреса нет. Фото © SHOT

Проект SHOT ПРОВЕРКА отправил все закупленные у ночных доставщиков бутылки в специализированные лаборатории. По результатам экспертизы в этой партии опасных ядов не обнаружено, крепость соответствовала этикетке, по сивушным маслам тоже вроде норма. Но так везёт не всегда.

— Допустим, бутылка честная. Она действительно продана через легальный магазин, введена в систему ЕГАИС, на ней висит честная марка. Если штрихкод считать, увидите, где она произведена. Однако на самом деле может оказаться, что бутлегер раздобыл пустую фирменную бутылку и наполнил новым содержимым. То есть, получается, это будет вторая жизнь бутылки. Что туда налили — никто не знает. Был такой случай в Самаре. Там задержали одного такого бутлегера с поличным. Он ездил по ресторанам и клубам и скупал пустые ёмкости у барменов, заполнял непонятно чем и продавал. У него изъяли партию из 2,5 тысячи бутылок, готовых к реализации. В Новокузнецке подобный бизнес привёл к гибели людей. Руководитель ночного клуба отмечал день рождения, 17 его гостей уехали в реанимацию, почти никто не выжил, — рассказал Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики.

Онлайн-продажа и доставка алкоголя выйдет из тени

Этим летом сенатор Андрей Клишас внёс на рассмотрение законопроект по легализации онлайн-продажи алкоголя и его доставке физлицам. С одной стороны, послабление, с другой — сфера попала бы под контроль государства и вышла бы из тени. Инициативу поддержали Минпромторг и Минэкономразвития, но нашлись критики среди депутатов. Они опасаются, что в социальном плане Россия откатится на годы. Хотя мировой опыт онлайн-продаж и доставки спиртного на дом есть. Не только в Западной Европе, но и у соседей — в Армении и Казахстане.

При этом, судя по опыту других стран, легализация доставки алкоголя — лишь вопрос времени. Тем не менее для принятия такого решения потребуются качественная проработка всех сторон вопроса и серьёзное участие государственных органов с подачи Минюста, пока Клишас отозвал свою инициативу на доработку.

Нужно ли разрешать продажу алкоголя через Интернет? 0 Разрешить. Всё равно все заказывают, а так не будут травиться Не уверен, только в случае жёсткого контроля Нет, законопослушные люди не заказывают алкоголь Нужно оставить всё как есть

Авторы Пётр Егоров