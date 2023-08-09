Российские экономисты нашли способ избежать подорожания роллов и суши

Возникшие в результате западных санкций трудности с поставками рыбы и морепродуктов могут привести к скачку цен на суши и роллы в России. Однако негативного сценария легко избежать, уверены экономисты. Для этого достаточно заменить импортируемые товары на отечественные аналоги, считают эксперты.

Так, доктор экономических наук Леонид Холод напомнил, что используемая для производства японских блюд рыба, например нерка, в большом количестве водится на Дальнем Востоке. Некоторых подводных обитателей вроде сёмги и лосося Россия и вовсе способна разводить, заявил он телеканалу "360".

"Что касается риса. В принципе, нам надо развивать своё собственное производство, потому что рис выращивается в России, в Краснодарском крае в частности, но в недостаточных количествах. В принципе, есть ещё места, где можно было бы рис разводить", — уверен Холод.

Аналогичного мнения придерживается и экономист Валерий Корнеев. Собеседник телеканала добавил, что Россия не страдает из-за дефицита своего сырья, а главную проблему представляет нехватка предприятий по переработке продуктов.