С 10 августа изменится регулирование валютного рынка: Как это повлияет на курс рубля Центробанк изменил подход к закупкам валюты в рамках бюджетного правила. Эта мера направлена на стабилизацию обстановки на валютном рынке. Поможет ли она сдержать рост курса доллара и что будет с рублём в ближайшее время? 10 августа, 09:23 Центробанк приостановил покупку валюты по бюджетному правилу. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

С 10 августа и до конца года Банк России перестанет покупать валюту по бюджетному правилу. Об этом регулятор сообщил на своём сайте. Центробанк принял такое решение, чтобы снизить волатильность на финансовых рынках. 9 августа на биржевых торгах доллар поднимался до 98 рублей, побив очередной рекорд с марта 2022 года. Евро достиг 107 рублей, а юань — почти 13,5.

Бюджетное правило — это механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления за счёт покупки валюты. В 2023 году механизм модернизировали. Из него исключили предустановленную цену отсечения по Urals. Раньше валюта закупалась после её превышения. Сейчас ситуация изменилась, и валюту в рамках бюджетного правила закупают, если фактические доходы от продажи нефти и газа за месяц становятся выше базового уровня, который рассчитан Минфином.

— Валютные закупки по бюджетному правилу могли дополнительно ослабить рубль на 2–3%. Их отмена нейтрализует этот риск. Объёмы закупок невелики, поэтому не должны повлиять на курс. Решение сигнализирует о том, что ослабление рубля вызывает обеспокоенность у ЦБ, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, одной из причин ослабления рубля является дисбаланс спроса и предложения валюты. Спрос растёт на фоне ухудшения торгового баланса и снижения расчётов за экспорт в рублях. Падение экспорта из-за снижения объёмов поставок и цен привело к сокращению профицита счёта текущих операций в 6,6 раза (до 25,2 миллиарда долларов за январь – июль).

Владислав Антонов считает, что поддержка у рубля будет усиливаться по мере приближения пика налоговых платежей (он придётся на 28 августа) и заседания ЦБ России, на котором ожидается повышение ставки до 9% годовых. При этом пока риск роста курса доллара до 100 рублей сохраняется.

— Решение ЦБ было ожидаемым на фоне продолжающегося падения рубля. Если не сегодня, то, скорее всего, такое решение было бы принято в конце месяца, когда рост нефтегазовых доходов привёл бы к чистым покупкам валюты со стороны Минфина и ЦБ на рынке. В августе сохранялись чистые продажи на уровне 0,5 миллиарда рублей в месяц. Теперь уместно ожидать, что ежедневные продажи валюты составят 2,3 миллиарда рублей до конца года. Это в целом ниже продаж в рамках фискального правила в первом полугодии. Так что данный фактор однозначно окажет поддержку рублю и поможет стабилизировать его в краткосрочной перспективе, но едва ли сам по себе приведёт к значительному укреплению рубля, — отметил аналитик ООО "БКС Форекс" Анатолий Трифонов.

Также вполне вероятно, что ЦБ РФ вернётся к покупкам иностранной валюты в 2024 году. При этом операции, связанные с инвестированием средств Фонда национального благосостояния внутри России, не прекращаются. Регулятор продолжит продавать юани по 2,3 миллиарда рублей в день до конца января 2024 года, что также должно дополнительно укрепить нашу нацвалюту. Так прокомментировал ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— ЦБ продолжает обеспечивать ликвидность валютного рынка, необходимую для плавающего ценообразования. Перенос плана покупок валюты на внутреннем рынке снизит риски резкой девальвации рубля и сохранит приемлемый для регулятора уровень волатильности рынка, — полагает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий ООО "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Авторы Нина Важдаева