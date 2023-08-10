Регион

Уведомления отключены

10 августа, 11:08

В суд поступило дело банды "Тверские волки", причастной к убийству Михаила Круга

Московский районный суд Твери рассмотрит дело банды "Тверские волки", причастной к гибели знаменитого шансонье Михаила Круга. В числе фигурантов семь человек, каждый из которых обвиняется в совершении убийств, подстрекательстве к расправе и её организации.

"Лица <...> Агеев Александр Александрович, Баскаков Дмитрий Владимирович, Желтов Михаил Николаевич, Ильин Борис Юрьевич, Осипов Александр Анатольевич, Осипов Анатолий Николаевич, Соболев Ярослав Юрьевич", — указано в картотеке дел.

По версии следствия, в 2000-х годах жертвами бандитов стали директор магазина "Автомир", два криминальных авторитета и предприниматель. Трое из обвиняемых (Александр Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков) уже осуждены на пожизненное лишение свободы и отбывают наказание в колониях Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края.

"Даже след от пули остался": Из-за ссоры родни Михаила Круга в его особняк может въехать любой желающий

"Даже след от пули остался": Из-за ссоры родни Михаила Круга в его особняк может въехать любой желающий

Напомним, Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в собственном доме, в который ворвались несколько грабителей. Как выяснили следователи, убийцей оказался член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, которого позже убил другой участник преступной группировки — Александр Осипов, якобы отомстив таким образом за убийство своего кумира.

Обложка ©

Wikipedia

Наталья Исакова
  • Новости
  • Михаил Круг
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров