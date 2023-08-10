В суд поступило дело банды "Тверские волки", причастной к убийству Михаила Круга

Московский районный суд Твери рассмотрит дело банды "Тверские волки", причастной к гибели знаменитого шансонье Михаила Круга. В числе фигурантов семь человек, каждый из которых обвиняется в совершении убийств, подстрекательстве к расправе и её организации.

"Лица <...> Агеев Александр Александрович, Баскаков Дмитрий Владимирович, Желтов Михаил Николаевич, Ильин Борис Юрьевич, Осипов Александр Анатольевич, Осипов Анатолий Николаевич, Соболев Ярослав Юрьевич", — указано в картотеке дел.

По версии следствия, в 2000-х годах жертвами бандитов стали директор магазина "Автомир", два криминальных авторитета и предприниматель. Трое из обвиняемых (Александр Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков) уже осуждены на пожизненное лишение свободы и отбывают наказание в колониях Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края.