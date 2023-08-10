Что за праздник Рождество святого Николая Чудотворца и чего категорически нельзя делать 11 августа
Простыми словами расскажем о Рождестве святого Николая и объясним, что можно и нельзя делать 11 августа, дабы не навлечь неудачи. О традициях и приметах этого дня — в материале Лайфа.
11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Фото © ТАСС / Пётр Ковалев
Что за праздник Рождество святого Николая?
Николая Чудотворца, которого также называют Николаем Угодником, верующие очень чтят. В церковном календаре есть несколько памятных дат, связанных с этим святым. Рождество Николая Чудотворца стало праздником много веков назад. По одним данным, это произошло вместе с Крещением Руси в конце десятого века, по другим — спустя 200–300 лет от этого события. Во времена Российской империи, в период правления Екатерины II, праздник отменили. О Рождестве Николая Угодника забыли вплоть до 21 века. В 2004 году православная церковь эту оплошность исправила.
Акафист святителю Николаю, Мир Ликийских чудотворцу. Служит протоиерей Андрей Лемешонок. Видео © YouTube/ Свято-Eлисаветинский монастырь
Когда Рождество Николая Чудотворца в 2023 году?
Память Николая Угодника верующие особенно чтут в эти даты: 22 мая, 11 августа и 19 декабря. На 11 августа выпадает Рождество святителя Николая Чудотворца. На Востоке этому святому молятся сироты, заключённые и путешественники, поскольку он считается их покровителем. На Западе Николай Чудотворец — покровитель практически всех слоёв общества, но в особенности — несовершеннолетних.
Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца?
Николай Чудотворец (он же Николай Угодник) — один из самых почитаемых святых на Руси. Фото © ТАСС / Софья Сандурская
Безусловно, существуют запреты, которые православные не должны игнорировать. В Рождество святителя Николая категорически запрещено:
- давать в долг,
- отказывать в помощи обездоленным,
- употреблять алкоголь,
- проводить оккультные обряды,
- ссориться,
- сквернословить,
- сплетничать,
- обижать близких.
Есть и народные приметы, связанные с 11 августа: в эту дату нельзя стирать, убирать, работать в огороде, а ещё шить. В противном случае рискуете навлечь неудачи.
Какие традиции и приметы есть на Рождество Николая Чудотворца?
11 августа церковная традиция велит накрыть пышный стол и собраться всей семьёй для обсуждения текущих вопросов. Это нужно сделать, чтобы проявить уважение к Николаю Мирликийскому. Существуют и народные приметы на Рождество Николая Чудотворца, которые позволяют нам немного заглянуть в будущее:
- Если утро 11 августа туманное, урожай ячменя и овса будет богатый.
- Первая половина осени будет тёплой, при условии, что ночью не было особых заморозков.
- Ягоды, собранные в Рождество Николая Чудотворца, имеют целительные свойства, ими можно лечить больных.