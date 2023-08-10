Что за праздник Рождество святого Николая Чудотворца и чего категорически нельзя делать 11 августа Простыми словами расскажем о Рождестве святого Николая и объясним, что можно и нельзя делать 11 августа, дабы не навлечь неудачи. О традициях и приметах этого дня — в материале Лайфа. 10 августа, 11:59 11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Что за праздник Рождество святого Николая?

Николая Чудотворца, которого также называют Николаем Угодником, верующие очень чтят. В церковном календаре есть несколько памятных дат, связанных с этим святым. Рождество Николая Чудотворца стало праздником много веков назад. По одним данным, это произошло вместе с Крещением Руси в конце десятого века, по другим — спустя 200–300 лет от этого события. Во времена Российской империи, в период правления Екатерины II, праздник отменили. О Рождестве Николая Угодника забыли вплоть до 21 века. В 2004 году православная церковь эту оплошность исправила.

Акафист святителю Николаю, Мир Ликийских чудотворцу. Служит протоиерей Андрей Лемешонок. Видео © YouTube/ Свято-Eлисаветинский монастырь

Когда Рождество Николая Чудотворца в 2023 году?

Память Николая Угодника верующие особенно чтут в эти даты: 22 мая, 11 августа и 19 декабря. На 11 августа выпадает Рождество святителя Николая Чудотворца. На Востоке этому святому молятся сироты, заключённые и путешественники, поскольку он считается их покровителем. На Западе Николай Чудотворец — покровитель практически всех слоёв общества, но в особенности — несовершеннолетних.

Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца?

Николай Чудотворец (он же Николай Угодник) — один из самых почитаемых святых на Руси. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Безусловно, существуют запреты, которые православные не должны игнорировать. В Рождество святителя Николая категорически запрещено: давать в долг,

отказывать в помощи обездоленным,

употреблять алкоголь,

проводить оккультные обряды,

ссориться,

сквернословить,

сплетничать,

обижать близких.

Есть и народные приметы, связанные с 11 августа: в эту дату нельзя стирать, убирать, работать в огороде, а ещё шить. В противном случае рискуете навлечь неудачи.

Какие традиции и приметы есть на Рождество Николая Чудотворца?

11 августа церковная традиция велит накрыть пышный стол и собраться всей семьёй для обсуждения текущих вопросов. Это нужно сделать, чтобы проявить уважение к Николаю Мирликийскому. Существуют и народные приметы на Рождество Николая Чудотворца, которые позволяют нам немного заглянуть в будущее: Если утро 11 августа туманное, урожай ячменя и овса будет богатый.

Первая половина осени будет тёплой, при условии, что ночью не было особых заморозков.

Ягоды, собранные в Рождество Николая Чудотворца, имеют целительные свойства, ими можно лечить больных.

Авторы Марина Калегина