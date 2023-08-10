Строительство ледового дворца в Ясенево закончат в сентябре Во дворце площадью 20,7 тысячи квадратных метров планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. 10 августа, 12:00 Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Столичные власти проинспектировали строительство ледового дворца в Ясенево, который готов на 98%. До этого место занимал заброшенный долгострой, его пришлось снести и расчистить территорию. Идея постройки спортивного сооружения принадлежит известному мастеру спорта СССР, тренеру высшей категории, заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе.

В уникальном дворце будут заниматься российские прославленные фигуристы, которых знает вся страна. При этом комплекс рассчитан не только на профессиональных спортсменов, но и на жителей Ясенева. При его проектировании реализовано много уникальных технологий, в том числе распределение температурных режимов: для фигуристов — 16 градусов, для хоккеистов — 12, для тех, кто будет на зрительских трибунах, — 22 градуса. Сам объект энергоэффективный — ни тепло, ни холод зря расходоваться не будут. Рядом с дворцом на месте пустыря столичные власти разобьют первоклассный сквер, парк, так что можно будет ещё и погулять. А близость метро сделает его популярным.

Напомним, строительство ледового дворца — центра фигурного катания Этери Тутберидзе на Новоясеневском проспекте (дом 26) началось в мае 2021 года в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы.

Во дворце площадью 20,7 тысячи квадратных метров планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В спортивном комплексе будут размещены: соревновательная ледовая арена 60 на 30 метров с трибунами на 500 мест, предусмотрена возможность трансформации под размеры хоккейного поля; тренировочная ледовая арена 60 на 30 метров с круговой разминочной зоной на балконе, также предусмотрена возможность трансформации под размеры хоккейного поля; 10 хореографических залов общей площадью 1635 метров; зал акробатики площадью 716 метров; тренировочный зал с покрытием из синтетического льда; два тренажёрных зала; реабилитационный блок с зоной водных процедур, комнаты отдыха и раздевалки для спортсменов.

В здании предусмотрены конференц-зал на 50 мест и буфет на 92 посадочных места. На прилегающей территории организована парковка более чем на 100 машино-мест, включая места для автобусов. Стоит отметить, что технологическое задание и концепция спортивного комплекса были разработаны совместно с Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России очень благодарна, что такой центр построен. "Будем стараться работать и показывать результаты, которые будут радовать", — отметила спортсменка.

В настоящее время завершаются отделочные работы, сборка технологического оборудования и мебели, монтаж внутренних инженерных систем и медиафасада. Ведутся пусконаладочные работы. Завершить строительство центра фигурного катания Этери Тутберидзе планируется в сентябре 2023 года — на пять месяцев раньше контрактного срока. Создание комфортной городской среды, спортивных объектов и точек притяжения горожан входит в приоритетные проекты столицы.

Авторы Альбина Александрова