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Строительство ледового дворца в Ясенево закончат в сентябре

Во дворце площадью 20,7 тысячи квадратных метров планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу.

10 августа, 12:00
<p>Обложка © <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/9862050/#:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%C2%BB,%20%E2%80%94%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба мэра и Правительства Москвы</a></p>

Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Столичные власти проинспектировали строительство ледового дворца в Ясенево, который готов на 98%. До этого место занимал заброшенный долгострой, его пришлось снести и расчистить территорию. Идея постройки спортивного сооружения принадлежит известному мастеру спорта СССР, тренеру высшей категории, заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе.

В уникальном дворце будут заниматься российские прославленные фигуристы, которых знает вся страна. При этом комплекс рассчитан не только на профессиональных спортсменов, но и на жителей Ясенева. При его проектировании реализовано много уникальных технологий, в том числе распределение температурных режимов: для фигуристов — 16 градусов, для хоккеистов — 12, для тех, кто будет на зрительских трибунах, — 22 градуса. Сам объект энергоэффективный — ни тепло, ни холод зря расходоваться не будут. Рядом с дворцом на месте пустыря столичные власти разобьют первоклассный сквер, парк, так что можно будет ещё и погулять. А близость метро сделает его популярным.

Напомним, строительство ледового дворца — центра фигурного катания Этери Тутберидзе на Новоясеневском проспекте (дом 26) началось в мае 2021 года в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы.

Во дворце площадью 20,7 тысячи квадратных метров планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Во дворце площадью 20,7 тысячи квадратных метров планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В спортивном комплексе будут размещены: соревновательная ледовая арена 60 на 30 метров с трибунами на 500 мест, предусмотрена возможность трансформации под размеры хоккейного поля; тренировочная ледовая арена 60 на 30 метров с круговой разминочной зоной на балконе, также предусмотрена возможность трансформации под размеры хоккейного поля; 10 хореографических залов общей площадью 1635 метров; зал акробатики площадью 716 метров; тренировочный зал с покрытием из синтетического льда; два тренажёрных зала; реабилитационный блок с зоной водных процедур, комнаты отдыха и раздевалки для спортсменов.

В здании предусмотрены конференц-зал на 50 мест и буфет на 92 посадочных места. На прилегающей территории организована парковка более чем на 100 машино-мест, включая места для автобусов. Стоит отметить, что технологическое задание и концепция спортивного комплекса были разработаны совместно с Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России очень благодарна, что такой центр построен. "Будем стараться работать и показывать результаты, которые будут радовать", — отметила спортсменка.

В настоящее время завершаются отделочные работы, сборка технологического оборудования и мебели, монтаж внутренних инженерных систем и медиафасада. Ведутся пусконаладочные работы. Завершить строительство центра фигурного катания Этери Тутберидзе планируется в сентябре 2023 года — на пять месяцев раньше контрактного срока. Создание комфортной городской среды, спортивных объектов и точек притяжения горожан входит в приоритетные проекты столицы.

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

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