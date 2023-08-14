Сигнал из глубин Марса: Учёные встревожены неожиданными данными зонда Mars InSight В NASA получили информацию о том, что Красная планета ускоряет вращение вокруг своей оси по неизвестным причинам. 13 августа, 22:44 Основная миссия Mars InSight — исследовать сейсмическую активность и вообще внутреннюю жизнь Марса. Обложка © NASA

Зонд Mars InSight проработал на марсианской равнине Элизий (недалеко от экватора) четыре года — с ноября 2018-го по конец 2022-го. Мог бы великолепно продолжать миссию ещё много лет — помешала только запылённость солнечных батарей: их просто засыпало марсианским грунтом. Инженеры придумывали всякие хитрости, чтобы хоть немного расчистить панели, но в конце концов уже ничто не помогало и аккумуляторы умерли вместе со всей станцией. Однако бесценных данных за эти четыре года получено столько, что их до сих пор продолжают и ещё долго будут продолжать обрабатывать.

Так вот, основная миссия Mars InSight — исследовать сейсмическую активность и вообще внутреннюю жизнь Красной планеты. И, конечно, самый главный прибор станции — сейсмометр. Он улавливал все вибрации и все марсианские подземные толчки. По тому, как сквозь недра проходят ударные волны, можно судить о том, что эти недра собой представляют.

Но кроме сейсмометра есть на станции ещё два прибора, и один из них собрал очень интересную информацию. Это прибор RISE, он измерял скорость вращения Марса вокруг своей оси. Каким образом? Учёные к нему посылали радиосигнал, этот сигнал прибором отражался и посылался обратно туда, откуда пришёл. Но поскольку Марс вращается, получается примерно тот же эффект, как с сиреной проезжающей машины: по мере приближения и удаления источника звука его тональность меняется. И с прибором RISE то же самое, только меняется не частота звука, а частота радиосигнала. Так вот, по этому изменению можно измерить скорость вращения планеты. И сопоставление данных за все четыре года миссии показывает, что эта скорость меняется. Марс очень незначительно, но ускоряет вращение вокруг своей оси. Марсианские сутки (сол) ежегодно сокращаются на мельчайшие доли секунды.

Но дело в том, что учёные не совсем понимают, из-за чего это происходит. В принципе, по законам физики для этого на Марсе или внутри него должно происходить какое-то перераспределение массы. Наверняка все видели, как кружащийся на льду фигурист начинает кружиться гораздо быстрее, когда прижимает до этого вытянутые вперёд руки к себе.

Есть две версии того, что заставляет Марс проделывать такой трюк. Первая — перераспределение льда на полярных шапках. И вторая — так называемый послеледниковый отскок: это когда земная кора, на которую много веков давила тяжесть льдов, после их таяния начинает постепенно подниматься кверху, как бы расправляется. По мнению планетологов, крайний ледниковый период закончился на Марсе 375 тысяч лет назад и планета всё ещё продолжает "приходить в себя".

Авторы Адель Романенкова